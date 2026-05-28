চাঁদে রয়েছে প্রচুর জল ও বরফ, চন্দ্রযান 2 এর পাঠানো তথ্য প্রকাশ ISRO -র

চাঁদে রয়েছে প্রচুর জল ও বরফ, চন্দ্রযান 2 এর পাঠানো তথ্য প্রকাশ ISRO -র
Published : May 28, 2026 at 10:27 AM IST
হায়দরাবাদ : মহাকাশ গবেষণায় আবার এক বড়সড় সাফল্য পেল ভারত । ভারতের দ্বিতীয় চন্দ্রাভিযান অর্থাৎ ইসরোর (ISRO) চন্দ্রযান-2 আরও একবার নিজের দক্ষতা প্রমাণ করল । 2019 সালে চাঁদের মাটিতে নামতে গিয়ে ল্যান্ডার 'বিক্রম' দুর্ঘটনার মুখে পড়লেও, গত সাত বছর ধরে চাঁদের কক্ষপথে সাফল্যের সঙ্গে চক্কর কাটছে চন্দ্রযান-2-এর অরবিটারটি । আর এবার সেই অরবিটার থেকেই এল এক দুর্দান্ত খবর । চাঁদের দক্ষিণ মেরুর গর্তগুলির নিচে লুকিয়ে থাকা প্রচুর পরিমাণে কনকনে ঠান্ডা জল-বরফের (Subsurface Water-Ice) খোঁজ পেয়েছে ভারতীয় এই মহাকাশযান ।
আহমেদাবাদের 'ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি' (Physical Research Laboratory)-র বিজ্ঞানীরা চন্দ্রযান-2-এর পাঠানো ডাটা বিশ্লেষণ করেছেন ৷ এবং এই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এনেছেন । তাঁদের এই আবিষ্কার আগামী দিনে চাঁদে মানুষের বসতি স্থাপন এবং দীর্ঘমেয়াদি মহাকাশ মিশনের রূপরেখা পুরোপুরি বদলে দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ।
কীভাবে মিলল এই গুপ্তধনের সন্ধান?
চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কিছু এলাকা এমন রয়েছে যেখানে কোটি কোটি বছরেও সূর্যের আলো পৌঁছায়নি । এই অঞ্চলগুলিকে বলা হয় 'পার্মানেন্টলি শ্যাডোওড রিজিয়ন' (Permanently Shadowed Region) বা চির-অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকা । বিজ্ঞানীরা মূলত নজর দিয়েছিলেন এই PSR-এর ভেতরে থাকা কিছু বিরল প্রকৃতির 'ডাবলি শ্যাডোওড ক্রেটার্স' (Doubly Shadowed Craters) বা দ্বিগুণ অন্ধকারাচ্ছন্ন গর্তের উপর । সূর্যের আলো বা তাপের ছিটেফোঁটাও না থাকায় এই গর্তগুলির তাপমাত্রা থাকে মাইনাস 248 ডিগ্রি সেলসিয়াসের (প্রায় 25 কেলভিন) কাছাকাছি । মহাবিশ্বের অন্যতম শীতলতম এই স্থানেই বিলিয়ন বিলিয়ন বছর ধরে সুরক্ষিত অবস্থায় জমে রয়েছে জল-বরফ ৷
চন্দ্রযান-2-এ থাকা অত্যন্ত উন্নত প্রযুক্তির Dual Frequency Synthetic Aperture Radar (DFSAR) নামক একটি মাইক্রোওয়েভ ইমেজিং টুলের সাহায্যে এই খোঁজ মিলেছে । এটি মূলত L-band এবং S-band ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে এবং এটিই চাঁদে পাঠানো প্রথম সম্পূর্ণ পোলারিমেট্রিক ব়্যাডার ।
আগে ব়্যাডারের সিগন্যাল দেখে বোঝা কঠিন হতো যে সিগন্যালটি পাথর থেকে আসছে নাকি বরফ থেকে । কিন্তু পিআরএল (PRL)-এর বিজ্ঞানীরা CPR এবং DOP—এই দুটি রাডার প্যারামিটারকে মিলিয়ে একটি নিখুঁত পদ্ধতি তৈরি করেছেন । এই নতুন প্রযুক্তির সাহায্যেই দক্ষিণ মেরুর চারটি বড় গর্তের নিচে বরফের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে ।
বিজ্ঞানীদের গবেষণায় উঠে এসেছে যে, চাঁদের দক্ষিণ মেরুর বিশাল 'ফৌস্টিনি' ক্রেটারের ভেতরে থাকা প্রায় 1.1 কিলোমিটার ব্যাসের একটি ছোট গর্তে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে বরফ লুকিয়ে রয়েছে । এই গর্তের চারপাশে 'লোবেট-রিম' (lobate-rim) নামের এক ধরণের বিশেষ প্রবাহের মতো গঠন দেখা গেছে । বিজ্ঞানীদের ধারণা, অতীতে কোনও উল্কাপিণ্ডের ধাক্কায় যখন এই গর্তটি তৈরি হয়, তখন মাটির নিচের বরফসমৃদ্ধ স্তর ফেটে গিয়ে এই ধরণের গলিত তরলের মতো অবয়ব তৈরি করেছিল।
কেন এই আবিষ্কার মহাকাশ বিজ্ঞানে গেম-চেঞ্জার?
চাঁদের মাটিতে জলের সন্ধান পাওয়া কেন এত জরুরি, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন উঠতেই পারে । আসলে ভবিষ্যতের মহাকাশ গবেষণার জন্য জল হলো আসল চাবিকাঠি:
- পানের যোগ্য জল: চাঁদে মহাকাশচারীদের টিকে থাকার জন্য জল অত্যন্ত আবশ্যক।
- অক্সিজেন উৎপাদন: রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই জল থেকে শ্বাস নেওয়ার উপযোগী অক্সিজেন তৈরি করা সম্ভব।
- রকেট ফুয়েল: জলকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে ভেঙে রকেটের জ্বালানি বা 'রকেট ফুয়েল' তৈরি করা যাবে । এর ফলে পৃথিবী থেকে ভারী জ্বালানি বয়ে নিয়ে যাওয়ার খরচ বাঁচবে এবং চাঁদকে রিফুয়েলিং স্টেশন বানিয়ে মঙ্গল বা গভীর মহাকাশের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়া সহজ হবে ।
মহাকাশ রেসে ভারতের জয়জয়কার
2008 সালে চন্দ্রযান-1 প্রথম চাঁদের বুকে জলের কণার উপস্থিতি বিশ্বের দরবারে প্রমাণ করেছিল । এরপর 2023 সালে চন্দ্রযান-3 ইতিহাস তৈরি করে চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কাছে সফলভাবে সফট ল্যান্ডিং করে । আর এবার চন্দ্রযান-2-এর অরবিটার মাটির নিচের খাঁটি বরফের ভাণ্ডার চিহ্নিত করে ভারতের মহাকাশ গবেষণার মুকুটে আরও একটি নতুন পালক জুড়ে দিল । নাসা (NASA) থেকে শুরু করে চিন—সব দেশই যখন চাঁদের দক্ষিণ মেরু দখলের লড়াইয়ে ব্যস্ত, তখন ইসরোর এই আবিষ্কার ভারতকে এই মহাকাশ দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে দিল ।