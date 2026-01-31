ফোন ও ল্যাপটপে রাখা ডকুমেন্ট হাতিয়ে নিচ্ছে হ্যাকাররা, সতর্ক করে এই পরামর্শ দিল কেন্দ্র

ফোন ও ল্যাপটপে রাখা ডকুমেন্ট হাতিয়ে নিচ্ছে হ্যাকাররা, সতর্ক করে এই পরামর্শ দিল কেন্দ্র
Published : January 31, 2026 at 11:06 AM IST
হায়দরাবাদ : তথ্য চুরির আশঙ্কার কথা জানিয়ে macOS এবং Google Chrome ব্যবহারকারীদের সতর্ক করল ইন্ডিয়ান কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম (CERT) ৷ তাদের তরফে জানানো হয়েছে, হ্যাকাররা ম্যলওয়ারের মাধ্যমে macOS এবং Chrome browser এর মধ্যে হামলা চালাতে পারে ৷ এবং সেখান থেকে তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ আর সেই কারণে লেটেস্ট সিস্টেম সফ্টওয়ার ও ক্রোমের লেটেস্ট ভার্সনে আপডেট করার পরামর্শ দিয়েছে CERT ৷
29 জানুয়ারি CERT একটি সতর্কবার্তা দিয়েছে ৷ সেখানে macOS এবং Google Chrome ব্যবহারকারীদের সতর্ক করা হয়েছে ৷ জানানো হয়েছে, হ্যাকাররা এই দুটি সিস্টেমকে ব্যবহার করে ম্য়ালওয়ার হামলা চালাতে পারে ৷ এবং তারা Apple Pages এবং Keynote অ্যাপ্লিকেশনে হামলা চালিয়ে তথ্য হাতাতে সক্ষম ৷ যাঁরা Keynote 15.1-এর পুরনো ভার্সন ব্যবহার করছেন তাঁদেরকে অতি দ্রুত অ্যাপ্লিকেশন আপডেট করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ এর পাশাপাশি Apple Pages অ্য়াপ্লিকেশনটিকেও আপডেট করার জন্য বলা হয়েছে ৷
Keynote এর পাশাপাশি CERT র তরফে জানানো হয়েছে, হ্যাকাররা Pages অ্য়াপ্লিকেশনের মাধ্যমে সিস্টেমে ঢুকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি সিস্টেমে থাকা কোনও ডকুমেন্টও রিড করতে পারবে হ্যাকাররা ৷ অ্য়াপেলের তরফেও এই বিষয়টি মেনে নেওয়া হয়েছে ৷ এবং macOS এর লেটেস্ট ভার্সন আপডেট করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷
অন্যদিকে Google Chrome-ব্যবহারকারীদেরও সতর্ক করা হয়েছে ৷ এক্ষেত্রে Mac ও Windows উভয় ভার্সনের সিস্টেমগুলিতে বিপদ হতে পারে বলে CERT দাবি করেছে ৷ সেক্ষেত্রে chrome এর লেটেস্ট ভার্সন আপডেটের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷
এর আগে 19 জানুয়ারি CERT-র তরফে জানানো হয়েছিল Google Chrome, Mozila Firefox এবং Microsoft Edge এর বিভিন্ন এক্সটেনসনের মাধ্যমে কম্পিউটার সিস্টেমে প্রবেশ করছে ম্যলওয়ার ৷ তবে এই ম্য়ালওয়ারগুলি প্রকৃতিতে একটু ভিন্ন ৷ এগুলি কম্পিউটার সিস্টেমে প্রবেশ করে সরাসরি আক্রমণ শুরু করে না ৷ GB Hackers এর তথ্য অনুযায়ী, এই ম্যালওয়ারগুলি এক্সটেনশনের মাধ্যমে সিস্টেমে প্রবেশ করলেও ইনঅ্য়াকটিভ অবস্থায় থাকে ৷ এবং এক্সটেনশনের সাধারণ কাজগুলি করতে থাকে ৷ তবে তারজন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকে ৷ তারপর সমসয়ীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর হ্যাকারদের সার্ভার থেকে ভিন্ন কোডিং ডাউনলোড হয়ে তথ্য চুরি করা শুরু করে ৷
CERT-In কী ?
এটি ভারত সরকারের একটি সংস্থা ৷ এর পুরো নাম ইন্ডিয়ান কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম ৷ ভারতীয় সাইবার কমিউনিটির সিকিউরিটি প্রদান করে ৷ ভারত সরকারের তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের তথ্য প্রযুক্তি আইনের সেকশন 2000 (70B)-র অধীনে গঠিত হয় ৷ 2004 সালে এই সংস্থাটি গঠন করা হয় ৷ যার মূল উদ্দেশ্য সাইবার হানা রোধ করা এবং ভারতীয় ব্যবহারকারীদের তথ্য সুরক্ষিত রাখা ৷