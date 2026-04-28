হ্যাক হতে পারে ব্যবসায়িক তথ্য ! হ্যাকারদের AI প্রযুক্তি নিয়ে সতর্ক করল কেন্দ্র

Zero Day ভালনেরাবিলিটিজ এর ক্ষেত্রে AI সিস্টেম প্রচুর সংখ্যক সফ্টওয়ার কোড অ্যানালিসিস করতে সক্ষম

CERT In Issues Urgent Advisory on AI Driven Cyber Attacks How to Protect Your Business
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 28, 2026 at 1:22 PM IST

হায়দরাবাদ : এবার হ্যাকারদের হাতিয়ার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ৷ এমনই আশঙ্কার কথা জানাল ভারতের জাতীয় সাইবার সিকিউরিটি এজেন্সি Indian Computer Emergency Response Team ৷ তাদের তরফে একটি নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে ৷ যার নাম দেওয়া হয়েছে, Defending Against Frontier AI Driven Cyber Risks ৷ 26 এপ্রিল প্রকাশ করা ওই নোটিফিকেশনে জানানো হয়েছে, আগে যে কাজ হ্যাকাররা ম্যানুয়ালি করতে সক্ষম ছিল বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়েই সেই কাজ করা সম্ভব ৷ এর ফলে হ্যাকিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক কাজই অতি দ্রুত সম্পন্ন হচ্ছে ৷

CERT-In তাদের নোটিফিকেশনে জানিয়েছে, Zero Day ভালনেরাবিলিটিজ এর ক্ষেত্রে AI সিস্টেম প্রচুর সংখ্যক সফ্টওয়ার কোড অ্যানালিসিস করতে সক্ষম ৷ যা হ্যাকারদের কোনও সিস্টেমে ঢুকতে সাহায্য করে ৷ এছাড়াও ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযুক্ত যে কোনও ইনফ্রাস্ট্রাকচার ব্রেক করতে সক্ষম হ্যাকাররা ৷ তার মধ্যে রয়েছে APIs, ক্লাউড সার্ভিস এবং এন্টারপ্রাইজ সিস্টেম ৷

এখানেই শেষ নয় ৷ AI সিস্টেমের মাধ্যমে ফিশিং পদ্ধতিতেও যে কোনও সিস্টেম ব্রেক করতে পারে হ্যাকাররা ৷ CERT-In জানিয়েছে AI এর মাধ্যমে নিখুঁত ভাবে একাধিক ভাষার ইমেইল, মেসেজ এমনকি ভয়েস ও ভিডিও নির্ভরশীল কন্টেন্ট তৈরি করা সম্ভব ৷ যা ব্যবহার করে ফিশিং করতে পারে প্রতারকরা ৷

অন্যদিকে ওই নোটিফিকেশনে জানানো হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের ফলে হ্যাকিংয়ের পুরো কাজটিই অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে ৷ এর ফলে যাঁদের এই বিষয়ে তুলনামূলক কম অভিজ্ঞতা রয়েছে সেই সব হ্যাকাররাও বড় ধরনের হ্যাকিং করতে সক্ষম ৷

কী কী ধরনের হ্যাকিং সম্ভব ? এই বিষয়ে CERT-In জানিয়েছে AI ব্যবহার করে যে কোনও সিস্টেমে অনৈতিকভাবে ঢোকা, যে কোনও সার্ভিস ব্রেক, ডাটা চুরি, আর্থিক প্রতারণা-র মতো হাই-লেবেল হ্যাকিং সম্ভব ৷

এই ধরনের হ্যাকিং রোধে প্রতিকারের উপায়ও জানানো হয়েছে ৷ CERT-In তরফে জানানো হয়েছে, প্রতিটি সিস্টেম নিয়মিত মনিটারিং করা প্রয়োজন ৷ পাশাপাশি ওয়ার্ক লগ এবং নেটওয়ার্ক অ্যাক্টিভিটির উপরও নজর রাখা জরুরি ৷ পাশাপাসি ইন্টারনেট সার্ভিস, পোর্ট এবং প্রোটোকলের উপরও নিজ রাখা দরকার ৷ প্রয়োজনে সিকিউরিটি প্যারামিটার আরও উন্নত করতে হবে ৷

CERT-In জানিয়েছে, নেটওয়ার্ক সিস্টেমে Zero Trust Approach রাখতে হবে ৷ অর্থাৎ কম্পিউটার সিস্টেম এবং তারসঙ্গে জড়িত সব সার্ভিসে সমস্ত অ্যাকসেস বাই ডিফল্ট আনট্রাস্টেড রাখতে হবে ৷ অর্থাৎ যে কোনও সার্ভিস অ্যাকসেস করার ক্ষেত্রে কম্পিউটার যেন নিজে থেকে সেই ব্যবহারকারীকে আনট্রাস্ট হিসেবে গণ্য করে ৷ এবং সঠিক ক্রেডিনশিয়াল ব্যবহার করার পরই যেন অ্যাকসেস করতে পারেন ব্যবহারকারীরা ৷

MSME অর্থাৎ micro, small, and medium enterprises এর জন্য CERT-In জানিয়েছে-ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি সিস্টেমে অটোমেটিক আপডেট চালু রাখতে হবে ৷ সিস্টেম এবং অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে এই ফিচার চালু রাখার কথা জানানো হয়েছে ৷ পাশাপাশি সিকিউরিটি এবং মাল্টি ফ্যাক্টর অথন্টিকেশন চালু করার বিষয়েও জানানো হয়েছে ৷ অতি পুরনো সিস্টেম বাতিলের পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাসি জানানো হয়েছে email ফিল্টারিং চালু রাখা উচিত ৷ যা ফিশিং সাইট ব্লক করা সম্ভব ৷

