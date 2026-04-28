হ্যাক হতে পারে ব্যবসায়িক তথ্য ! হ্যাকারদের AI প্রযুক্তি নিয়ে সতর্ক করল কেন্দ্র

হ্যাক হতে পারে ব্যবসায়িক তথ্য ! হ্যাকারদের AI প্রযুক্তি নিয়ে সতর্ক করল কেন্দ্র
Zero Day ভালনেরাবিলিটিজ এর ক্ষেত্রে AI সিস্টেম প্রচুর সংখ্যক সফ্টওয়ার কোড অ্যানালিসিস করতে সক্ষম
Published : April 28, 2026 at 1:22 PM IST
হায়দরাবাদ : এবার হ্যাকারদের হাতিয়ার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ৷ এমনই আশঙ্কার কথা জানাল ভারতের জাতীয় সাইবার সিকিউরিটি এজেন্সি Indian Computer Emergency Response Team ৷ তাদের তরফে একটি নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে ৷ যার নাম দেওয়া হয়েছে, Defending Against Frontier AI Driven Cyber Risks ৷ 26 এপ্রিল প্রকাশ করা ওই নোটিফিকেশনে জানানো হয়েছে, আগে যে কাজ হ্যাকাররা ম্যানুয়ালি করতে সক্ষম ছিল বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়েই সেই কাজ করা সম্ভব ৷ এর ফলে হ্যাকিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক কাজই অতি দ্রুত সম্পন্ন হচ্ছে ৷
CERT-In তাদের নোটিফিকেশনে জানিয়েছে, Zero Day ভালনেরাবিলিটিজ এর ক্ষেত্রে AI সিস্টেম প্রচুর সংখ্যক সফ্টওয়ার কোড অ্যানালিসিস করতে সক্ষম ৷ যা হ্যাকারদের কোনও সিস্টেমে ঢুকতে সাহায্য করে ৷ এছাড়াও ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযুক্ত যে কোনও ইনফ্রাস্ট্রাকচার ব্রেক করতে সক্ষম হ্যাকাররা ৷ তার মধ্যে রয়েছে APIs, ক্লাউড সার্ভিস এবং এন্টারপ্রাইজ সিস্টেম ৷
এখানেই শেষ নয় ৷ AI সিস্টেমের মাধ্যমে ফিশিং পদ্ধতিতেও যে কোনও সিস্টেম ব্রেক করতে পারে হ্যাকাররা ৷ CERT-In জানিয়েছে AI এর মাধ্যমে নিখুঁত ভাবে একাধিক ভাষার ইমেইল, মেসেজ এমনকি ভয়েস ও ভিডিও নির্ভরশীল কন্টেন্ট তৈরি করা সম্ভব ৷ যা ব্যবহার করে ফিশিং করতে পারে প্রতারকরা ৷
অন্যদিকে ওই নোটিফিকেশনে জানানো হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের ফলে হ্যাকিংয়ের পুরো কাজটিই অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে ৷ এর ফলে যাঁদের এই বিষয়ে তুলনামূলক কম অভিজ্ঞতা রয়েছে সেই সব হ্যাকাররাও বড় ধরনের হ্যাকিং করতে সক্ষম ৷
কী কী ধরনের হ্যাকিং সম্ভব ? এই বিষয়ে CERT-In জানিয়েছে AI ব্যবহার করে যে কোনও সিস্টেমে অনৈতিকভাবে ঢোকা, যে কোনও সার্ভিস ব্রেক, ডাটা চুরি, আর্থিক প্রতারণা-র মতো হাই-লেবেল হ্যাকিং সম্ভব ৷
এই ধরনের হ্যাকিং রোধে প্রতিকারের উপায়ও জানানো হয়েছে ৷ CERT-In তরফে জানানো হয়েছে, প্রতিটি সিস্টেম নিয়মিত মনিটারিং করা প্রয়োজন ৷ পাশাপাশি ওয়ার্ক লগ এবং নেটওয়ার্ক অ্যাক্টিভিটির উপরও নজর রাখা জরুরি ৷ পাশাপাসি ইন্টারনেট সার্ভিস, পোর্ট এবং প্রোটোকলের উপরও নিজ রাখা দরকার ৷ প্রয়োজনে সিকিউরিটি প্যারামিটার আরও উন্নত করতে হবে ৷
CERT-In জানিয়েছে, নেটওয়ার্ক সিস্টেমে Zero Trust Approach রাখতে হবে ৷ অর্থাৎ কম্পিউটার সিস্টেম এবং তারসঙ্গে জড়িত সব সার্ভিসে সমস্ত অ্যাকসেস বাই ডিফল্ট আনট্রাস্টেড রাখতে হবে ৷ অর্থাৎ যে কোনও সার্ভিস অ্যাকসেস করার ক্ষেত্রে কম্পিউটার যেন নিজে থেকে সেই ব্যবহারকারীকে আনট্রাস্ট হিসেবে গণ্য করে ৷ এবং সঠিক ক্রেডিনশিয়াল ব্যবহার করার পরই যেন অ্যাকসেস করতে পারেন ব্যবহারকারীরা ৷
MSME অর্থাৎ micro, small, and medium enterprises এর জন্য CERT-In জানিয়েছে-ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি সিস্টেমে অটোমেটিক আপডেট চালু রাখতে হবে ৷ সিস্টেম এবং অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে এই ফিচার চালু রাখার কথা জানানো হয়েছে ৷ পাশাপাশি সিকিউরিটি এবং মাল্টি ফ্যাক্টর অথন্টিকেশন চালু করার বিষয়েও জানানো হয়েছে ৷ অতি পুরনো সিস্টেম বাতিলের পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাসি জানানো হয়েছে email ফিল্টারিং চালু রাখা উচিত ৷ যা ফিশিং সাইট ব্লক করা সম্ভব ৷