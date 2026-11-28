বড়সড় বিপদের সম্ভাবনা, সরকারের তরফে সতর্কবার্তা Whatsapp ব্যবহারকারীদের
CERT-In-এর সতর্কবার্তায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা দুর্বলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলি হল CVE-2026-102769, CVE-2026-44908 এবং CVE-2026-23871।
Published : November 28, 2026 at 8:01 PM IST
হায়দরাবাদ: WhatsApp ব্যবহারকারীদের জন্য সতর্কতা জারি করল ভারতের সাইবার নিরাপত্তা সংস্থা CERT-In। ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং প্ল্যাটফর্মটির পুরনো সংস্করণে একাধিক গুরুতর নিরাপত্তা ত্রুটি ধরা পড়েছে। এর ফলে ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে বলে সতর্ক করেছে সংস্থাটি। CERT-In-এর সতর্কবার্তায় এই সমস্যাগুলিকে ‘HIGH’ severity বা সাংঘাতিক ঝুঁকি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
এই নিরাপত্তা ত্রুটিগুলি WhatsApp-এর Android, iOS এবং ডেস্কটপ সংস্করণের উপর প্রভাব পড়তে পারে । CERT-In-এর দাবি, এই দুর্বলতাগুলিকে কাজে লাগিয়ে হ্যাকাররা দূর থেকেই নিরাপত্তার স্তর ভেদ করতে পারে। এমনকী কোনও ডিভাইসে নিজেদের ইচ্ছেমতো কোড চালানো অথবা ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার সুযোগও তৈরি হতে পারে।
WhatsApp-এর কোন কোন নিরাপত্তা ত্রুটি ধরা পড়েছে?
CERT-In-এর সতর্কবার্তায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা দুর্বলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলি হল CVE-2026-102769, CVE-2026-44908 এবং CVE-2026-23871।
CVE-2026-102769
এই ত্রুটির সঙ্গে যুক্ত ছিল অনুমোদন নেই এমন ক্লায়েন্ট থেকে পাঠানো বিশেষভাবে তৈরি একটি ‘Order Details’ মেসেজ। কোনও Android ব্যবহারকারী সেই মেসেজে ট্যাপ করলে SQL Injection দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ফোনে সংরক্ষিত WhatsApp-এর ফাইল মুছে ফেলা সম্ভব ছিল।
এছাড়া, মেসেজটি আসার সময় ব্যবহারকারী অনলাইনে থাকলে হ্যাকার চ্যাট ডেটাবেস সম্পর্কে সামান্য কিছু তথ্য জানার সুযোগ পেতে পারত। এর জন্য WhatsApp-কে জোর করে ক্র্যাশ করিয়ে ডেলিভারি রিসিপ্ট আসার সময় পর্যবেক্ষণ করা যেত। তবে WhatsApp জানিয়েছে, এই ত্রুটি ব্যবহার করে কোনও সাইবার হামলা চালানোর প্রমাণ এখনও মেলেনি।
CVE-2026-44908
এই নিরাপত্তা ত্রুটিটি Meta AI-এর কম্পিউটিং সিস্টেমের সঙ্গে বিশ্বাসযোগ্য সংযোগ তৈরিতে ব্যবহৃত সার্টিফিকেট চেন যাচাইয়ের পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত। সঠিকভাবে সার্টিফিকেট যাচাই না হওয়ার কারণে Meta-র পরিকাঠামোর ভিতরে থাকা কোনও ব্যক্তি Hardware Root of Trust-এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারত। WhatsApp নিশ্চিত করেছে, এই দুর্বলতা ব্যবহার করে কোনও হামলা চালানো হয়নি।
CVE-2026-23871
এই ত্রুটিটি Android-এ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আসা বাইরের Reply Link-কে প্রভাবিত করেছিল। বিশেষভাবে তৈরি কোনও ‘Click to WhatsApp’ বিজ্ঞাপনের রিপ্লাই মেসেজ ব্যবহারকারীর ফোনকে হ্যাকার-নিয়ন্ত্রিত ঠিকানা থেকে মিডিয়া ফাইল লোড করতে বাধ্য করতে পারত। এর ফলে ব্যবহারকারীর IP সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। WhatsApp জানিয়েছে, নির্দিষ্ট কিছু স্প্যাম মেসেজের সঙ্গে এই ত্রুটির ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে।
কোন কোন WhatsApp ভার্সন ঝুঁকির মুখে?
CERT-In-এর সতর্কবার্তা অনুযায়ী, WhatsApp-এর নিচের সংস্করণগুলিতে নিরাপত্তা ত্রুটি রয়েছে:
- WhatsApp for Android: 2.26.35.74 এবং 2.26.17.4-এর আগের সংস্করণ।
- WhatsApp Business for Android: 2.26.23.70 এবং 2.26.17.4-এর আগের সংস্করণ।
- WhatsApp Business for iOS: 2.26.23.72-এর আগের সংস্করণ।
- WhatsApp for iOS: 2.26.23.72-এর আগের সংস্করণ।
- WhatsApp for Mac Desktop: 2.26.23.72-এর আগের সংস্করণ।
ব্যবহারকারীদের কী করা উচিত?
এই পরিস্থিতিতে অটো আপডেটের জন্য অপেক্ষা না করে দ্রুত WhatsApp-এর সর্বশেষ নিরাপত্তা আপডেট ইনস্টল করার পরামর্শ দিয়েছে CERT-In। Meta-র তরফে প্রকাশিত সর্বশেষ সিকিউরিটি প্যাচ ব্যবহারকারীদের ইনস্টল করতে হবে।
- Android ব্যবহারকারী: Google Play Store থেকে WhatsApp আপডেট করুন।
- iPhone ব্যবহারকারী: Apple App Store থেকে অ্যাপটির সর্বশেষ সংস্করণ ইনস্টল করুন।
- Windows ও Mac ব্যবহারকারী: Microsoft Store, Mac App Store অথবা WhatsApp-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে নতুন সংস্করণ ডাউনলোড করুন।
অতএব, আপনার ফোন বা কম্পিউটারে WhatsApp-এর কোন সংস্করণ চলছে, তা এখনই পরীক্ষা করে নিন। আপডেট উপলব্ধ থাকলে দেরি না করে সেটি ইনস্টল করুন। ব্যক্তিগত তথ্য ও অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা বজায় রাখতে এই পদক্ষেপ জরুরি।
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