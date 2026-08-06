'আপনারা কি দেশের আইন মানছেন ?' হাজিরার দ্বিতীয় দিনে কেন্দ্রের কড়া প্রশ্নের মুখে Meta কর্তারা

'আপনারা কি দেশের আইন মানছেন ?' হাজিরার দ্বিতীয় দিনে কেন্দ্রের কড়া প্রশ্নের মুখে Meta কর্তারা
বুধবারই দফায় দফায় ভারত সরকারের কাছে ক্ষমা চায় মেটার CEO মার্ক জুকারবার্গ এবং গ্লোবাল পাবলিক পলিসি প্রধান জোয়েল কাপলান ৷
Published : August 6, 2026 at 7:54 PM IST
হায়দরাবাদ : ফেসবুকের পেরেন্ট কোম্পানি মেটা (Meta)-কি দেশের আইন মেনে কাজ করছে ? বুধবার কেন্দ্রীয় সরাকারের এমনই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছিল মেটার গ্লোবাল পলিসি হেড জোয়েল কাপলানকে ৷ বৃহস্পতিবার এক সূত্রের মাধ্য়মে এই খবর জানা গিয়েছে ৷
প্রধানমন্ত্রীর ভিডিয়ো ডিলিটের ঘটনায় মেটার গ্লোবাল পলিসি হেডকে তলব করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ পাশাপাশি শিশুদের যৌনতা সম্পর্কিত কন্টেন্ট নিয়েও ওই বৈঠকে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল ৷ কারণ কেন্দ্রের কাছে এই ধরনের কন্টেন্ট সম্পর্কিত একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছিল ৷
সংবাদসংস্থা PTI জানিয়েছে তারা (পড়ুন কেন্দ্র ও মেটা) এখনও আলোচনার মধ্যেই রয়েছে ৷ আগামীতে মেটাকে তাদের অ্যালগরিদম নিয়েও প্রশ্ন করা হবে ৷ বৃহস্পতিবারও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে একটি বৈঠক করেছেন মেটার শীর্ষ পদাধিকারীরা ৷ ওই বৈঠকে প্রযুক্তিগত বিভিন্ন বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে ৷
এদিকে বুধবারই দফায় দফায় ভারত সরকারের কাছে ক্ষমা চায় মেটার CEO মার্ক জুকারবার্গ এবং গ্লোবাল পাবলিক পলিসি প্রধান জোয়েল কাপলান ৷ বুধবার বিকেল 4টে নাগাদ জানা যায়, মেটার CEO মার্ক জুকারবার্গ তার প্ল্যাটফর্মে CSAM (Child Sexual Abuse Material), ডিপফেক কনটেন্ট এবং প্ল্যাটফর্মের বিভিন্ন ত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। যদিও সংসদীয় কমিটির দাবি ছিল প্রধানমন্ত্রীর ভিডিয়ো ডিলিট করার জন্য মার্ক জুকারবার্গকে ক্ষমা চাইতে হবে ৷
এরপর প্রধানমন্ত্রীর ভিডিয়ো ডিলিট করা নিয়ে ক্ষমা চান জোয়েল কাপলান ৷ ANI জানিয়েছিল, জোয়েল কাপলান জানিয়েছেন, " প্রধানমন্ত্রীর ভিডিয়ো ডিলিট হওয়ার ঘটনার জন্য মেটার হয়ে আমি মন্ত্রীদের কাছে ক্ষমা চাইছি ৷"
আগেই কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানানো হয়েছিল বুধ ও বৃহস্পতিবার কেন্দ্রের কাছে হাজিরা দেবেন মেটার শীর্ষ আধিকারিকরা ৷ প্রদানমন্ত্রীর ভিডিয়ো ডিলিটের কারণের পাশাপাশি ওই প্ল্য়াটফর্ম সম্পর্কে একাধিক প্রশ্ন করা হবে ৷ সূত্রের খবর মেটার শীর্ষ আধিকারিকদের একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে ৷ এমনকী, তারা আইন মেনে কাজ করছে কিনা সেই বিষয়েও জানতে চাওয়া হয়েছে ৷
যদিও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত (6 অগস্ট 2026, সন্ধে 7 টা 38 মিনিট) এই বিষয়ে মেটার তরফে কিছুই জানানো হয়নি ৷ কোনও প্রেস বিবৃতিও প্রকাশ করা হয়নি ৷