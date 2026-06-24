ভারতে ইন্টারনেট বিপ্লব ? Root Server তৈরির পরিকল্পনা কেন্দ্রের, জেনে নিন বিষয়টি ঠিক কী

ভারতে ইন্টারনেট বিপ্লব ? Root Server তৈরির পরিকল্পনা কেন্দ্রের, জেনে নিন বিষয়টি ঠিক কী
National Internet Exchange of India-র (NIXI)-23 তম প্রতিষ্ঠাতা দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের সেক্রেটারি এস কৃষ্ণণ ৷ কী হল সেখানে ?
Published : June 24, 2026 at 4:21 PM IST
হায়দরাবাদ : ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে ভারতে ৷ সম্প্রতি প্রকাশিত TRAI এর একটি ডাটা অনুযায়ী 2026 সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ভারতে 1.09 বিলিয়ন ৷ এই বিপুল পরিমাণ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের সুবিধার জন্য ভারত সরকার নিজস্ব ইন্টারনেট রুট সার্ভার তৈরির পরিকল্পনা করছে ৷
সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়াটুডে এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)-কে একটি ইন্টারনেট রুট সার্ভার তৈরির জন্য বলা হয়েছে ৷ এই সার্ভার বা পরিকাঠামো উন্নতি হলে দেশে ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নতি হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
National Internet Exchange of India-র (NIXI)-23 তম প্রতিষ্ঠাতা দিবস ছিল শুক্রবার ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের সেক্রেটারি এস কৃষ্ণণ ৷ তিনি ভারতে রুট সার্ভার তৈরির প্রস্তাব দেন ৷
কিন্তু এই রুট সার্ভার কী ?
ইন্টারনেটের অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রুট সার্ভার ৷ যখনই আপনি কোনও ওয়েবপেজ ব্রাউজ করেন, ইমেল পাঠান বা অনলাইনে কোনও কিছু সার্চ করেন তখনই ডোমেইন নেম সিস্টেম (DNS) সক্রিয় হয়ে ওঠে ৷ এবং নির্দিষ্ট ওয়েবব্রাউজে যেতে সহায়তা করে ৷ অর্থাৎ ইউজারের সঙ্গে নির্দিষ্ট ওয়েবপেজের সংযোগ স্থাপন করে এই সিস্টেম ৷
ধরে নিন আপনি আপনার কোনও বন্ধুকে ফোন করবেন ৷ সেক্ষেত্রে ফোনের কনট্যাক্ট লিস্ট থেকে আপনি নির্দিষ্ট নাম খুঁজে বের করে কলিং বাটনে প্রেস করবেন ৷ এবং নির্দিষ্ট নম্বরের কাছে ওই ফোন পৌছবে ৷ এখানে টেলিকম সংস্থা কিন্তু আপনার ফোনবুকে সেভ করা নামের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে ফোন করে না ৷ বরং সেই নামের পরিপ্রেক্ষিতে যে নম্বর থাকে সেই নির্দিষ্ট নম্বরে সংযুক্ত করে ৷ এক্ষেত্রে রুট সার্ভার এই কাজটিই করে ৷
আপনি ওয়েবপেজে যখন কোনও URL টাইপ করেন তখন রুট সার্ভার সেই URL-এর মধ্যে থাকা IP অ্যাড্রেস খোঁজ করে ৷ এবং সেই IP অ্যাড্রেসের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ওয়েবপেজটি আপনার ডিভাইসের স্ক্রিনে ফুটে ওঠে ৷
বর্তমানে যে রুট সার্ভারগুলি রয়েছে তার সবকটি রয়েছে আমেরিকা, সিঙ্গাপুর, ইউরোপ, কেনিয়ায় ৷ কিন্তু ভারতে কোনও রুট সার্ভার নেই ৷
এতে কী সুবিধা হবে ?
ভারতের মদ্যে রুট সার্ভার তৈরি হলে ওয়েব পেজ সংক্রান্ত ডাটা প্রসেস হবে ভারতেই ৷ ফলে আরও দ্রুত ওয়েবপেজ খুলবে ৷ দ্বিতীয়ত ইন্টারনেট সুরক্ষা আরও জোরদার করা সম্ভব হবে ৷ দেশের রুট সার্ভার হলে তার নিয়ন্ত্রণ দেশের মধ্যেই থাকবে ৷ ফলে সাইবার অ্যাটাক আটকানো সম্ভব হবে ৷
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