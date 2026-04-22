অনলাইন স্ক্যামের বাড়বাড়ন্ত ! প্রতারণা রুখতে AI ভরসা CBI-এর
Published : April 22, 2026 at 1:07 PM IST
হায়দরাবাদ : দেশে বেড়েই চলেছে ডিজিট্যাল অ্যারেস্টের মতো ঘটনা ৷ তার জেরে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন শয়ে শয়ে ভারতবাসী ৷ লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে ডিজিট্যাল প্রতারকরা ৷ এর থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে নতুন ABHAY চ্যাটবট লঞ্চ করল সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন বা CBI ৷ AI নির্ভর এই চ্যাটবটের প্রভাবে প্রতারণা অনেকটাই কমানো সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
data.gov.in-এ দেওয়া তথ্য অনুযায়ী প্রতিবছর লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে ডিজিট্যাল প্রতারণার সংখ্যা ৷ সংখ্যাও যেমন বেড়েছে, তারসঙ্গে পাল্লা দিয়ে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার পরিমাণও বেড়েছে ৷ 2025 সালের রাজ্যসভার এক অধিবেশনে প্রকাশ করা তথ্য অনুযায়ী 2022, 23 এবং 24 সালে মোট ডিজিট্যাল প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে যথাক্রমে 39,925টি, 60,676টি এবং 1,23,672টি ৷ এবং এই প্রতারণার ঘটনায় মোট টাকা খোয়া গেছে যথাক্রমে 91.14 কোটি, 339.03 কোটি এবং 1935.51 কোটি টাকা ৷
অন্যদিকে 2025 সালের 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সারা দেশে মোট 17 হাজার 718টি ডিজিট্যাল প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে ৷ এবং মোট টাকা খোয়া গিয়েছে 210.21 কোটি টাকা ৷ এই পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করতেই নতুন AI ভিত্তিক অ্য়াপ লঞ্চ করল CBI ৷
ডিজিট্যাল অ্যারেস্ট কী ?
প্রতারকরা ভিডিও কল করে সাধারণ মানুষদের ভয় দেখায় ৷ তাঁদের নামে ভুয়ো CBI, ED সহ নানা এজেন্সির লেটারহেডে নোটিস জারি করে ৷ এবং সবশেষে এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করে ৷
ABHAY-অ্যাপ কী কাজ করবে ?
প্রতারকরা যে বিভিন্ন এজেন্সির নামে যে ভুয়ো নোটিস জারি করে তা সহজেই বিশ্বাস করে নেন সাধারণ মানুষ ৷ এখানেই সহায়তা করবে ABHAY অ্যাপ ৷ CBI এর দাবি, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সির নাম করে জারি করা যে কোনও নোটিস আসল না নকল তা জানিয়ে দেবে ABHAY চ্যাটবট ৷
এবিষয়ে CBI ডিরেক্টর প্রবীণ সুদ বলেন, "ABHAY একটি ক্ষমতাশালী AI টুল ৷ যা CBI নিজেই ডেভেলপ করেছে ৷ এর মাধ্যমে ভুয়ো নোটিস এবং ডিজিট্যাল অ্যারেস্ট প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে ৷ এবার থেকে সব CBI নোটিসে একটি করে QR কোড থাকবে ৷ সেই কোড ABHAY অ্যাপের মাধ্যমে ভেরিফাই করা সম্ভব ৷"
ইতিমধ্যে ABHAY চ্যাটবটের জন্য ডেডিকেটেড ওয়েবপেজ তৈরি হয়েছে ৷ যার URL- https://abhay.cbi.gov.in/ ৷ এখানে গিয়ে যে কোনও CBI নোটিস ভেরিফাই করা সম্ভব হবে ৷