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লঞ্চই হয়নি iPhone 18 সিরিজ, তার আগেই প্রিমিয়াম লাক্সারি কভার বিক্রি হচ্ছে কয়েক লাখে !

ক্যাভিয়ার হল একটি সংস্থা ৷ যারা iPhone এর ফ্ল্যাগশিপ মডেলগুলির প্রিমিয়াম লাক্সারি কভার তৈরি করে ৷

Caviar Reveals Mockup Based Design
iPhone Caviar Smartphone (ছবি - Caviar)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 10, 2026 at 6:25 PM IST

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হায়দরাবাদ : iPhone এর কভারের দাম কয়েক লাখ টাকা ! ভাবতে পারছেন ? হ্যাঁ ঠিকই শুনছেন ৷ কখনও কখনও এর দাম কোটিতেও পৌঁছে যায় ৷ চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে iPhone 18 সিরিজ লঞ্চ হওয়ার কথা ৷ যদিও অ্যাপেলের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছুই জানানো হয়নি ৷ কিন্তু তার আগে iPhone 18 এর কভার কাস্টমাইজেশনের জন্য অর্ডার নিতে শুরু করল Caviar নামে একটি সংস্থা ৷ যারা iPhone 18-এর লাক্সারি এবং লিমিটেড এডিশন তৈরি করবে ৷

Caviar-কী ?

ক্যাভিয়ার হল একটি সংস্থা ৷ যারা iPhone এর ফ্ল্যাগশিপ মডেলগুলির প্রিমিয়াম লাক্সারি কভার তৈরি করে ৷ ধরে নিন আপনি কোনও Apple ফোন অর্ডার করতে চাইছেন ৷ যেখানে লাক্সারি কভার বা ব্যাক প্যানেল থাকবে ৷ তাহলে আপনি সরাসরি Cavier ওয়েবসাইট থেকে আপনার পছন্দের মডেল অর্ডার করতে পারবেন ৷

এক্ষেত্রে ফোনটি অর্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে তা সরাসরি আপনার কাছে এসে পৌঁছবে না ৷ Apple ওই ফোনটি পৌঁছে দেবে Caviar এর কাছে ৷ এরপর আপনার পছন্দ মতো ব্যাক প্যানেল তৈরি হবে ৷ এবং সেই প্রক্রিয়া শেষ হলে তা আপনার কাছে পৌঁছবে ৷

প্রিমিয়াম লেদার, বা 24 ক্যারেট গোল্ড দিয়ে তৈরি করা হয় এই লাক্সারি ফোনের ব্যাক প্যানেলগুলি ৷ এছাড়াও লিমিডেট এডিশনের থাকে ৷ ফলে একদম নামমাত্র সংখ্যক ব্যবহারকারীরা এই প্রিমিয়াম ব্যাক প্যানেলগুলি ব্যবহার করতে পারেন ৷

iPhone 18 এর জন্য মোট পাঁচটি লাক্সারি মডেলের ব্যাকপ্যানেল লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেগুলির নাম কনসুল (Consul), ব্ল্যাক প্রিন্স (Black Prince), পারোয়া (Pharaoh), কিং (King) এবং এমপেরর (Emperor) ৷ প্রতিটি ব্যাক প্যানেলই 18 পিস করে বিক্রি করা হবে ৷ অর্থাৎ বিশ্বের মাত্র 18 জন করেই এই ব্যাক প্যানেলের ফোন ব্যবহার করতে পারবেন ৷

মডেল দাম
Consul$10840
Black Prince$10060
Pharaoh$10060
King$10200
Emperor$10340

প্রতিটি ব্যাক প্যানেলই iPhone 18 Pro, iPhone Pro Max এবং iPhone Ultra-এর জন্য তৈরি করা হয়েছে ৷ ক্যাভিয়ার থেকে ফোন অর্ডার করলেও বিভিন্ন মডেল ও বিভিন্ন কনফিগারেশনের সুবিধা পাওয়া যাবে ৷

রাশিয়ান এই প্রিমিয়াম লাক্সারি ব্যাক প্যানেল মেকার সংস্থাটি একটি ডেডিকেটেড পেজ লঞ্চ করেছে ৷ এই পেজটি শুধুমাত্র Apple iPhone এর জন্যই তৈরি করা হয়েছে ৷ যেখান থেকে সরাসরি iPhoen 18 বিভিন্ন মডেল প্রি-অর্ডার করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷

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TAGGED:

CAVIAR
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