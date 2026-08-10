লঞ্চই হয়নি iPhone 18 সিরিজ, তার আগেই প্রিমিয়াম লাক্সারি কভার বিক্রি হচ্ছে কয়েক লাখে !

লঞ্চই হয়নি iPhone 18 সিরিজ, তার আগেই প্রিমিয়াম লাক্সারি কভার বিক্রি হচ্ছে কয়েক লাখে !
ক্যাভিয়ার হল একটি সংস্থা ৷ যারা iPhone এর ফ্ল্যাগশিপ মডেলগুলির প্রিমিয়াম লাক্সারি কভার তৈরি করে ৷
Published : August 10, 2026 at 6:25 PM IST
হায়দরাবাদ : iPhone এর কভারের দাম কয়েক লাখ টাকা ! ভাবতে পারছেন ? হ্যাঁ ঠিকই শুনছেন ৷ কখনও কখনও এর দাম কোটিতেও পৌঁছে যায় ৷ চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে iPhone 18 সিরিজ লঞ্চ হওয়ার কথা ৷ যদিও অ্যাপেলের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছুই জানানো হয়নি ৷ কিন্তু তার আগে iPhone 18 এর কভার কাস্টমাইজেশনের জন্য অর্ডার নিতে শুরু করল Caviar নামে একটি সংস্থা ৷ যারা iPhone 18-এর লাক্সারি এবং লিমিটেড এডিশন তৈরি করবে ৷
Caviar-কী ?
ক্যাভিয়ার হল একটি সংস্থা ৷ যারা iPhone এর ফ্ল্যাগশিপ মডেলগুলির প্রিমিয়াম লাক্সারি কভার তৈরি করে ৷ ধরে নিন আপনি কোনও Apple ফোন অর্ডার করতে চাইছেন ৷ যেখানে লাক্সারি কভার বা ব্যাক প্যানেল থাকবে ৷ তাহলে আপনি সরাসরি Cavier ওয়েবসাইট থেকে আপনার পছন্দের মডেল অর্ডার করতে পারবেন ৷
#Caviar just “leaked” Apple’s first foldable the #iPhoneUltra— Devesh Jha (@Deveshjhaa) August 10, 2026
• 7.8″ inner + 5.3″ outer 120Hz LTPO displays
• Titanium frame + liquid-metal hinge
• Just 4.9mm unfolded / 9mm folded
• A20 Pro + 12GB RAM
Video Credit: Caviar
Apple hasn’t confirmed anything yet!#foldableiphone pic.twitter.com/xB1BD2I5Gq
এক্ষেত্রে ফোনটি অর্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে তা সরাসরি আপনার কাছে এসে পৌঁছবে না ৷ Apple ওই ফোনটি পৌঁছে দেবে Caviar এর কাছে ৷ এরপর আপনার পছন্দ মতো ব্যাক প্যানেল তৈরি হবে ৷ এবং সেই প্রক্রিয়া শেষ হলে তা আপনার কাছে পৌঁছবে ৷
প্রিমিয়াম লেদার, বা 24 ক্যারেট গোল্ড দিয়ে তৈরি করা হয় এই লাক্সারি ফোনের ব্যাক প্যানেলগুলি ৷ এছাড়াও লিমিডেট এডিশনের থাকে ৷ ফলে একদম নামমাত্র সংখ্যক ব্যবহারকারীরা এই প্রিমিয়াম ব্যাক প্যানেলগুলি ব্যবহার করতে পারেন ৷
iPhone 18 এর জন্য মোট পাঁচটি লাক্সারি মডেলের ব্যাকপ্যানেল লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেগুলির নাম কনসুল (Consul), ব্ল্যাক প্রিন্স (Black Prince), পারোয়া (Pharaoh), কিং (King) এবং এমপেরর (Emperor) ৷ প্রতিটি ব্যাক প্যানেলই 18 পিস করে বিক্রি করা হবে ৷ অর্থাৎ বিশ্বের মাত্র 18 জন করেই এই ব্যাক প্যানেলের ফোন ব্যবহার করতে পারবেন ৷
|মডেল
|দাম
|Consul
|$10840
|Black Prince
|$10060
|Pharaoh
|$10060
|King
|$10200
|Emperor
|$10340
প্রতিটি ব্যাক প্যানেলই iPhone 18 Pro, iPhone Pro Max এবং iPhone Ultra-এর জন্য তৈরি করা হয়েছে ৷ ক্যাভিয়ার থেকে ফোন অর্ডার করলেও বিভিন্ন মডেল ও বিভিন্ন কনফিগারেশনের সুবিধা পাওয়া যাবে ৷
রাশিয়ান এই প্রিমিয়াম লাক্সারি ব্যাক প্যানেল মেকার সংস্থাটি একটি ডেডিকেটেড পেজ লঞ্চ করেছে ৷ এই পেজটি শুধুমাত্র Apple iPhone এর জন্যই তৈরি করা হয়েছে ৷ যেখান থেকে সরাসরি iPhoen 18 বিভিন্ন মডেল প্রি-অর্ডার করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷