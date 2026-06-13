ইন্টারনেট ছাড়াই ব্যবহার করা যাবে জনপ্রিয় ইমেজ এডিটিং টুল Canva

ইন্টারনেট ছাড়াই ব্যবহার করা যাবে জনপ্রিয় ইমেজ এডিটিং টুল Canva
নতুন Offline Mode ব্যবহার করতে হলে আগে থেকে কোনও ডিজাইন নির্বাচন করে "Make available offline" অপশনটি চালু করতে হবে। আর কী কী করতে হবে ?
Published : June 13, 2026 at 5:07 PM IST
হায়দরাবাদ : ডিজিট্যাল ডিজাইন ও ইমেজ এডিটিং তৈরির জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম Canva ব্যবহারকারীদের জন্য নিয়ে এল বড় সুখবর। এবার থেকে ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াই Canva-তে ডিজাইন তৈরি ও সম্পাদনা করা যাবে। সংস্থাটি নতুন Canva Offline ফিচার চালু করেছে, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা একবার ডিজাইন অফলাইনের জন্য সংরক্ষণ করলে টানা 14 দিন পর্যন্ত ইন্টারনেট ছাড়াই কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন।
Canva জানিয়েছে, তাদের ব্যবহারকারীদের একটি বড় অংশ দীর্ঘদিন ধরে এই ফিচারটি চালু করার দাবি জানিয়ে আসছে । বিশেষ করে যেসব অঞ্চলে ইন্টারনেট সংযোগ অনিয়মিত বা দুর্বল, সেখানে এই সুবিধা ব্যবহারকারীদের কাজকে আরও সহজ করবে। ভ্রমণের সময়, অফিস যাতায়াতের পথে, ক্লাসরুমে বা দূরবর্তী এলাকায় থেকেও ডিজাইন তৈরির কাজ আর থেমে থাকবে না।
নতুন Offline Mode ব্যবহার করতে হলে আগে থেকে কোনও ডিজাইন নির্বাচন করে "Make available offline" অপশনটি চালু করতে হবে। এরপর সেই ডিজাইন ইন্টারনেট ছাড়াই সম্পাদনা করা যাবে। অফলাইনে করা সমস্ত পরিবর্তন ডিভাইস পুনরায় ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযুক্ত হলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল ফাইলে সিঙ্ক হয়ে যাবে। ফলে আলাদা করে ফাইল আপলোড বা আপডেট করার ঝামেলা থাকবে না।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই সুবিধার জন্য ব্যবহারকারীদের কোনও অতিরিক্ত সাবস্ক্রিপশন বা অর্থ খরচ করতে হবে না। Canva-এর ফ্রি এবং পেইড—উভয় ধরনের ব্যবহারকারীরাই এই ফিচার ব্যবহার করতে পারবেন। সংস্থার দাবি, কোনও অতিরিক্ত অ্যাপ ডাউনলোড বা অন্য কোনও সেটআপেরও প্রয়োজন নেই।
Canva-এর গ্লোবাল হেড অব প্রোডাক্ট রব কাওয়ালস্কি জানান, গত এক বছরে ভারতে Canva-র মাধ্যমে 100 কোটিরও বেশি ডিজাইন তৈরি হয়েছে। তাঁর মতে, ভারত বর্তমানে Canva-এর দ্রুততম বর্ধনশীল বাজারগুলির মধ্যে একটি। তাই মোবাইল-প্রথম ব্যবহারকারীদের কথা মাথায় রেখেই এই Offline Mode তৈরি করা হয়েছে, যাতে ইন্টারনেট সংযোগের সীমাবদ্ধতা সৃজনশীলতার পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।
বিশেষজ্ঞদের মতে, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কনটেন্ট ক্রিয়েটর, ছোট ব্যবসায়ী এবং কর্পোরেট পেশাদারদের জন্য এই ফিচার অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে। বিশেষ করে যাঁরা নিয়মিত ভ্রমণ করেন বা এমন এলাকায় কাজ করেন যেখানে নেটওয়ার্ক সমস্যা রয়েছে, তাঁদের জন্য Canva-এর এই আপডেট বড় সুবিধা এনে দিতে পারে।
Canva-এর এই পদক্ষেপ ডিজাইন টুলকে আরও সহজলভ্য ও ব্যবহারবান্ধব করে তুলবে বলে মনে করছেন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা। এর ফলে ইন্টারনেট না থাকলেও সৃজনশীল কাজ আর থেমে থাকবে না।