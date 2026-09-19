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স্প্যাম কলের তথ্য জানাতে হবে টেলিকম সংস্থাগুলির কাছে, কাদের জন্য নয়া নির্দেশ TRAI-এর ?

এই নিয়মের আওতায় পড়ছে জনপ্রিয় Caller-ID এবং call-management অ্যাপ। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ও পরিচিত নাম Truecaller।

TRAI
প্রতীকী ছবি (ছবি - Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 19, 2026 at 8:39 PM IST

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হায়দরাবাদ : স্প্যাম কল নিয়ন্ত্রণে এবার Caller-ID এবং call-management apps-কে আরও বড় দায়িত্ব দিল ভারতের টেলিকম নিয়ন্ত্রক সংস্থা বা TRAI। শুক্রবার কর্মাসিয়াল কমিউনিকেশন সংক্রান্ত নিয়মে সংশোধন করে জানানো হয়েছে, যে সমস্ত অ্যাপের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা কোনও ফোন নম্বরকে spam বা junk call হিসেবে চিহ্নিত করতে পারেন, সেই অ্যাপগুলিকে ব্যবহারকারীদের তৈরি করা Spam Call রিপোর্ট টেলিকম ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত blockchain platform-এ দিতে হবে। এই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে Tech Crunch নামে একটি সংবাদমাধ্যম । যারা মূলত প্রযুক্তি ক্ষেত্রের সংবাদ পরিবেশন করে ।

এই নিয়মের আওতায় পড়ছে জনপ্রিয় Caller-ID এবং call-management অ্যাপ। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ও পরিচিত নাম Truecaller। এই মুহূর্তে এই সংস্থাটির ভারতে ইউজার সংখ্যা 35 কোটিরও বেশি ।

TRAI এই নির্দেশ জারি করলেও তাতে আপত্তি তুলেছে Truecaller । সংস্থাটি এই ব্যবস্থাকে “one-way exchange” এবং “anti-competitive” বলে উল্লেখ করেছে । কল ম্যানেজমেন্ট সংস্থা Truecaller-এর এক মুখপাত্রের দাবি, নতুন নিয়ম লাগু হলে টেলিকম অপারেটরদের কাছে তাদের কর্মার্সিয়াল অ্য়াসেসমেন্ট ডেটা চলে যাবে ।

Truecaller জানিয়েছে, 2025 সালে ভারতীয় ব্যবহারকারীরা প্রায় 42 বিলিয়ন spam call-এর মুখোমুখি হয়েছেন। এর মধ্যে প্রায় 12 বিলিয়ন কল Truecaller নিজে থেকেই ব্লক করেছে বলে সংস্থাটির দাবি।

একাধিক নতুন নিয়ম জারি হলেও কিছু বিষয়ে ধোঁয়াশা রয়ে গিয়েছে । TechCrunch-এর সঙ্গে কথা বলা বিশেষজ্ঞদের দাবি, অ্যাপগুলিকে ঠিক কী ধরনের তথ্য টেলিকম প্ল্যাটফর্মে পাঠাতে হবে, user consent প্রয়োজন হবে কি না এবং নিয়ম না মানলে ঠিক কীভাবে enforcement হবে—এসব বিষয়ে পরিষ্কার নির্দেশনা নেই।

অন্যদিকে এর পাশাপাশি আরও একটি নতুন নিয়ম জারি করা হয়েছে । সেখানে অযাচিত বাণিজ্যিক কল ও মেসেজ বা স্প্যাম কমাতে আরও কড়া নিয়ম আনল টেলিকম রেগুলেটরি অথোরিটি অফ ইন্ডিয়া (Telecom Regulatory Authority of India) । Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations, 2018 (TCCCPR)-এ সংশোধন করে TRAI জানিয়েছে, নতুন নিয়মের লক্ষ্য হল অযাচিত কমার্সিয়াল কমিউনিকেশন বা Unsolicited Commercial Communications (UCC) নিয়ন্ত্রণ, গ্রাহকদের স্প্যাম থেকে সুরক্ষা এবং টেলিকম রিসোর্সের অপব্যবহার বন্ধ করা।

নতুন নিয়মে রোবোকল (রোবট বা সিস্টেম জেনারেটেড কল) বা automated call করলে আগে থেকেই তা জানাতে হবে । অর্থাৎ ফোন ধরার আগেই গ্রাহক বুঝতে পারবেন, অন্য প্রান্তে কোনও মানুষ ফোন করেছেন, নাকি কম্পিউটার বা রোবো-ডায়ালার থেকে কল এসেছে । অর্থাৎ ধরে নিন আপনার ফোনে একটি বোরোকল এসেছে । আপনি কিছু বুঝতে না পেরে রিসিভ করলেন । সেক্ষেত্রে ওই কলের শুরুতেই অপরপ্রান্ত থেকে আপনাকে জানানো হবে ওই নির্দিষ্ট কলটি রোবোটের মাধ্যমে বা কোনও সিস্টেমের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে ।

Read More- বাণিজ্যিক সংস্থার অযাচিত ফোনকল রুখতে নয়া পদক্ষেপ TRAI-এর, বিরক্তি কমবে ব্যবহারকারীদের ?

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