মোবাইল ফোন ম্যানুফ্যাকচারিং স্কিমে সবুজ সংকেত কেন্দ্রের, কী সুবিধা হবে আপনার ?
দেশে স্মার্টফোন ডিভাইসের প্রডাকশন বৃদ্ধি, সঠিকভাবে সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থা রাখা সহ একাধিক কারণে এই স্কিমের ঘোষণা করা হয়েছিল ৷
Published : July 15, 2026 at 4:52 PM IST
হায়দরাবাদ : মোবাইল ফোন ম্যানুফ্যাকচারিং স্কিমে সবুজ সংকেত দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ৷ চলতি অর্থবর্ষের বাজেটে এই প্রকল্পের জন্য 62 হাজার 500 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷
কেন মোবাইল ফোন ম্যানুফ্যাকচারিং স্কিম (MPMS) চালু করা হয়েছে ?
দেশে স্মার্টফোন ডিভাইসের প্রডাকশন বৃদ্ধি, সঠিকভাবে সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থা রাখা সহ একাধিক কারণে এই স্কিমের ঘোষণা করা হয়েছিল ৷ পাশাপাশি স্মার্টফোন ডিভাইসের রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্ট প্রক্রিয়াও সঠিক রাখাই উদ্দেশ্য এই স্কিমের ৷
প্রাথমিকভাবে পাঁচ বছরের জন্য এই স্ক্রিম সচল রাখার কথা জানানো হয়েছে ৷ অর্থাৎ 2026-27 থেকে শুরু করে 2030-31 অর্থবর্ষ পর্যন্ত এই স্কিমের মেয়াদ থাকবে ৷ তবে পরবর্তীতে এই স্কিমের মেয়াদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে এখনও কিছু জানানো হয়নি ৷
MPMS স্কিম থেকে কী কী লাভ হতে পারে ?
প্রেস ইনফর্মেশন ব্যুরো থেকে এই সংক্রান্ত একটি প্রেস রিলিজ প্রকাশ করা হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে দেশের মধ্যে তৈরি হওয়া স্মার্টফোনের বাজারদর 39 লাখ কোটিতে পৌঁছে যাবে ৷ এর পাশাপাশি স্মার্টফোনের রফতানিও বাড়বে ৷ এছাড়াও কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়বে বলে জানানো হয়েছে ৷
ওই প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই স্কিম বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যক্ষ 60 হাজার চাকরি তৈরি হবে ৷ পাশাপাশি পরোক্ষভাবেও প্রচুর কর্মসংস্থান তৈরি হবে বলেও মনে করা হচ্ছে ৷
2014 সালে সরকারে ক্ষমতায় এসে Make in India প্রকল্পের উপর জোর দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ আর তাতে তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পে মূলত বৈদ্যুতিন সামগ্রী তৈরি ক্ষেত্রে ব্যাপক বৃদ্ধি হয়েছে ৷ 2014-15 সালের তুলনায় ভারতে বৈদ্যুতিন সামগ্রী তৈরি 7 গুন বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ অন্যদিকে দেশিয় সামগ্রী রফতানি ওই একই সময়ের তুলনায় 11 গুন বৃদ্ধি পেয়েছে ৷
বৈদ্যুতিন সামগ্রী তৈরির মধ্যে শীর্ষে রয়েছে মোবাইল ফোন ৷ স্মার্টফোন তৈরির হিসেবে গোটা বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারত ৷ অ্যাপলের মতো জায়ান্ট সংস্থাও চিনের পরিবর্তে ভারতেই তৈরি করছে তাদের স্মার্টফোন ৷ এবং ভারতে তৈরি স্মার্টফোন যে শুধুমাত্র ভারতেই বিক্রি হচ্ছে এমন নয় ৷ ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ৷ একইভাবে Oppo, Vivo-র মতো একাধিক সংস্থাও ভারতে নিজেদের স্মার্টফোন তৈরি করছে ৷