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এক চার্জে 1,200 কিমিরও বেশি রেঞ্জ! ভারতে এল BYD-এর নতুন DM-i প্রযুক্তি

ভারতে BYD-এর প্রথম DM-i ভিত্তিক মডেল হিসেবে Seal U SUV লঞ্চ করা হবে।

BYD has launched its advanced DM i plug in hybrid technology in India promising an exceptional driving range of over 1200 km
BYD-এর নতুন DM-i প্রযুক্তি (ছবি - BYD)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 10, 2026 at 4:56 PM IST

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হায়দরাবাদ : ভারতে নতুন ধরনের হাইব্রিড প্রযুক্তি নিয়ে হাজির হয়েছে চিনা গাড়ি নির্মাতা BYD। সংস্থাটি তাদের জনপ্রিয় DM-i (Dual Mode Intelligent) প্রযুক্তি ভারতীয় বাজারে প্রদর্শন করেছে। এই প্রযুক্তির বিশেষত্ব হল, এটি মূলত একটি প্লাগ-ইন হাইব্রিড সিস্টেম, যা বৈদ্যুতিক গাড়ির মতো ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা দেয়, আবার দীর্ঘ যাত্রার জন্য পেট্রোল ইঞ্জিনের সুবিধাও বজায় রাখে। কোম্পানির দাবি, এই প্রযুক্তির সাহায্যে একটি গাড়ি 1,200 কিলোমিটারেরও বেশি রেঞ্জ দিতে সক্ষম।

সাধারণ হাইব্রিড গাড়িতে পেট্রোল ইঞ্জিনই মূল শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে এবং প্রয়োজনে ইলেকট্রিক মোটর তাকে সহায়তা করে। কিন্তু BYD-এর DM-i প্রযুক্তিতে বিষয়টি একেবারেই উল্টো। এখানে গাড়ি বেশিরভাগ সময় ব্যাটারি ও ইলেকট্রিক মোটরের সাহায্যে চলে। পেট্রোল ইঞ্জিন মূলত ব্যাটারি চার্জ করার কাজ করে এবং অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হলে বা দীর্ঘ দূরত্বে চলার সময় সহায়তা করে।

DM-i সিস্টেমে একাধিক ড্রাইভিং মোড রয়েছে। EV Mode-এ গাড়ি সম্পূর্ণভাবে ব্যাটারির শক্তিতে চলে। Series Hybrid Mode-এ পেট্রোল ইঞ্জিন বিদ্যুৎ উৎপাদন করে ব্যাটারি চার্জ করে, কিন্তু চাকা ঘোরানোর কাজ করে ইলেকট্রিক মোটর। আবার Parallel Hybrid Mode-এ প্রয়োজন অনুযায়ী ইঞ্জিন ও মোটর একসঙ্গে গাড়িকে শক্তি জোগায়। এই পরিবর্তনগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে, ফলে চালকের আলাদা করে কিছু করার প্রয়োজন হয় না।

এই প্রযুক্তির কেন্দ্রে রয়েছে BYD-এর 1.5-লিটার Xiaoyun পেট্রোল ইঞ্জিন, যার থার্মাল এফিসিয়েন্সি 43.04 শতাংশ বলে দাবি করা হয়েছে। এর সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে সংস্থার নিজস্ব Blade Battery প্রযুক্তি, যা নিরাপত্তা ও দীর্ঘস্থায়ী পারফরম্যান্সের জন্য পরিচিত। কোম্পানির দাবি, DM-i প্রযুক্তিযুক্ত গাড়ি 0 থেকে 100 কিমি/ঘণ্টা গতি তুলতে পারে 5.5 সেকেন্ডেরও কম সময়ে এবং প্রতি 100 কিলোমিটারে জ্বালানি খরচ হতে পারে মাত্র 4.8 লিটার।

ভারতে BYD-এর প্রথম DM-i ভিত্তিক মডেল হিসেবে Seal U SUV লঞ্চ করা হবে। এই SUV-তে 1.5-লিটার টার্বো-পেট্রোল ইঞ্জিন, ডুয়াল ইলেকট্রিক মোটর এবং 18.3 kWh ব্যাটারি প্যাক থাকবে। গাড়িটি শুধুমাত্র ব্যাটারির শক্তিতেই প্রায় 70 কিলোমিটার পর্যন্ত চলতে পারবে বলে জানা গেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের মতো দেশে যেখানে এখনও চার্জিং অবকাঠামো সর্বত্র সমানভাবে পৌঁছায়নি, সেখানে DM-i প্রযুক্তি সম্পূর্ণ ইলেকট্রিক গাড়ি ও প্রচলিত পেট্রোল গাড়ির মধ্যে একটি কার্যকর সেতুবন্ধন তৈরি করতে পারে। ফলে দীর্ঘ রেঞ্জ, কম জ্বালানি খরচ এবং EV-সুলভ ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা একসঙ্গে পেতে পারেন ক্রেতারা।

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