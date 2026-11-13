BYD Denza Z9 GT লঞ্চ হল ভারতে, চোখের পলকে উঠবে 100 কিমি স্পিড !
Z9 GT-র অন্যতম উল্লেখযোগ্য ফিচার Rear-Wheel Steering। এই প্রযুক্তিতে পিছনের চাকাগুলিও স্বাধীনভাবে ঘুরতে পারে।
Published : November 13, 2026 at 6:05 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতের বিলাসবহুল ইলেকট্রিক গাড়ির বাজারে নতুন মডেল নিয়ে এল BYD। সংস্থার প্রিমিয়াম ব্র্যান্ড Denza-র নতুন Shooting Brake মডেল Z9 GT ভারতে লঞ্চ হয়েছে। গাড়িটির এক্স-শোরুম দাম রাখা হয়েছে 1.57 কোটি টাকা। BYD-র ভারতীয় লাইনআপে আগে থেকেই রয়েছে সাত আসনের বিলাসবহুল MPV Denza D9। এবার তার সঙ্গে যুক্ত হল 5 সিটার Z9 GT। বাজারে যেখানে প্রিমিয়াম ইলেকট্রিক গাড়ির অধিকাংশই SUV অথবা Sedan, সেখানে Shooting Brake ডিজাইনের এই মডেলটি আলাদা পরিচিতি তৈরি করতে পারে।
Denza Z9 GT-র বুকিং শুরু হয়েছে আজ অর্থাৎ 13 নভেম্বর 2026 থেকেই। বুকিংয়ের জন্য দিতে হবে 10 লক্ষ টাকা। তবে আপাতত দেশের মাত্র ছয়টি শহরে গাড়িটি পাওয়া যাবে। শহরগুলি হল মুম্বই, গুরুগ্রাম, আমদাবাদ, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই এবং হায়দরাবাদ।
গাড়িটির সঙ্গে 6 বছর অথবা 1 লক্ষ 50 হাজার কিলোমিটারের Vehicle Warranty এবং 8 বছর অথবা 1 লক্ষ 60 হাজার কিলোমিটারের High-Voltage Battery Warranty দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি বুকিংয়ের সঙ্গে বিনামূল্যে 6 বছরের Roadside Assistance (RSA) এবং 11 kW Home Charger দেওয়ার কথাও জানিয়েছে সংস্থা।
Shooting Brake ডিজাইন ও আকর্ষণীয় লুক
ভারতে আসা Denza Z9 GT-তে রয়েছে লম্বা বনেট, নিচু ছাদ এবং পিছনের দিকে হ্যাচ-সহ পাঁচ আসনের কেবিন। গাড়িটির দৈর্ঘ্য প্রায় 5180mm, প্রস্থ 1990 mm এবং হুইলবেস 3125 mm।
ডিজাইনের ক্ষেত্রে রয়েছে Dual-Bar Headlamp, Flush Door Handle, Split Roof Spoiler, Wraparound Tail Lamp এবং বড় Rear Diffuser। তিনটি Exterior Colour বিকল্পে পাওয়া যাবে গাড়িটি—Fjord Green, Obsidian Black এবং Rime Gold। কেবিনের জন্যও রয়েছে তিনটি Colour Theme: Dark Chocolate + Perg Beige, Dark Chocolate + Red Velvet এবং Full Black।
Z9 GT-র অন্যতম উল্লেখযোগ্য ফিচার Rear-Wheel Steering। এই প্রযুক্তিতে পিছনের চাকাগুলিও স্বাধীনভাবে ঘুরতে পারে। ফলে গাড়িটি প্রয়োজনে Crab Walking-এর মতো বিশেষ কৌশলে চলতে পারে। বড় আকারের গাড়ি হওয়া সত্ত্বেও সংকীর্ণ জায়গায় ঘোরানো বা পার্কিংয়ের সময় এই প্রযুক্তি সুবিধা দেবে।
বিলাসবহুল কেবিনে তিনটি স্ক্রিন
গাড়ির ভিতরে রয়েছে 17.3 ইঞ্চির Central Touchscreen, 13.2 ইঞ্চির Digital Instrument Cluster এবং সামনের যাত্রীর জন্য আলাদা 13.2 ইঞ্চির স্ক্রিন। এছাড়া রয়েছে Augmented Reality Head-Up Display এবং 20টি স্পিকার-সহ Devialet Audio System।
কেবিনে আরও পাওয়া যাবে Knitted Velvet Headliner, Panoramic Glass Roof এবং দুটি 50 ওয়াটের Wireless Charging Pad। চালক ও যাত্রীদের আসনে রয়েছে Power Adjustment, Heating, Ventilation এবং Massage-এর সুবিধা।
তিনটি ইলেকট্রিক মোটর, 2.7 সেকেন্ডে 100 কিমি গতি
ভারতে Denza Z9 GT-র সম্পূর্ণ Electric সংস্করণ লঞ্চ হয়েছে। অর্থাৎ, এখানে Plug-in Hybrid বিকল্প থাকছে না। গাড়িটিতে BYD-র দ্বিতীয় প্রজন্মের Blade Battery Technology ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যাটারির মোট ক্ষমতা 122.49 kWh। এই ব্যাটারি থেকে শক্তি পাবে তিনটি Electric Motor।
সামনের মোটরটি 308 bhp শক্তি এবং 410 Nm টর্ক উৎপন্ন করে। পিছনে রয়েছে দুটি মোটর, প্রতিটির ক্ষমতা 416 bhp এবং 400 Nm টর্ক। সংস্থার দাবি, মাত্র 2.7 সেকেন্ডে 0 থেকে 100 কিমি প্রতি ঘণ্টা গতিবেগ তুলতে পারে Z9 GT। গাড়িটির সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় 270 কিমি। একবার সম্পূর্ণ চার্জে NEDC পরীক্ষার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ 670 কিমি রেঞ্জ দিতে পারে বলে দাবি BYD-র।
Denza Z9 GT-তে সামনে 255/45-R20 এবং পিছনে আরও চওড়া 275/40-R20 মাপের টায়ার দেওয়া হয়েছে। রয়েছে DiSus-A Suspension System এবং একাধিক Autonomous Driving Feature-সহ উন্নত ADAS Suite।
BYD ভারতে Denza ব্র্যান্ডের প্রাথমিক বাজার সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে সম্পূর্ণ তৈরি গাড়ি আমদানি করে Z9 GT নিয়ে এসেছে। নির্দিষ্ট শোরুমের মাধ্যমেই আপাতত গাড়িটি বিক্রি করা হবে। Shooting Brake ডিজাইন, তিনটি ইলেকট্রিক মোটর এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে ভারতের বিলাসবহুল EV বাজারে নতুন প্রতিদ্বন্দ্বিতা তৈরি করতে পারে Denza Z9 GT।
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