ডেটিং অ্যাপে বড় পরিবর্তন, এবার থেকে ছেলেরাও প্রথমে মেসেজ করতে পারবেন মেয়েদের

ডেটিং অ্যাপে বড় পরিবর্তন, এবার থেকে ছেলেরাও প্রথমে মেসেজ করতে পারবেন মেয়েদের
ডেটিং প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে অতি জনপ্রিয় নাম বাম্বেল (Bumble) ৷ এবার জনপ্রিয় এই প্ল্য়াটফর্মে নতুন একটি ফিচার আপগ্রেড করা হচ্ছে ৷
Published : August 12, 2026 at 5:02 PM IST
হায়দরাবাদ : ডেটিং অ্যাপ বাম্বলে (Bumble)-এ আসতে চলেছে বড়সড় পরিবর্তন ৷ এবার থেকে ছেলেরাও প্রথমে মেসেজ করতে পারবেন মেয়েদের ৷
বর্তমানে বিভিন্ন ডেটিং প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার বেড়েছে ৷ পছন্দের মানুষ খুঁজে পেতে বড় বড় শহরের পাশাপাশি মফঃস্বলেও ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে এই প্ল্যাটফর্মগুলির ৷ মূলত সোয়াইপ নির্ভর ডেটিং প্ল্যাটফর্ম এগুলি ৷ এই ধরনের প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে রয়েছে বাম্বেল, টিন্ডার সহ একাধিক নাম ৷
এই প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে অতি জনপ্রিয় নাম বাম্বেল (Bumble) ৷ এবার জনপ্রিয় এই প্ল্য়াটফর্মে নতুন একটি ফিচার আপগ্রেড করা হচ্ছে ৷ নতুন নিয়মে মেয়েরাও কোনও ছেলেকে প্রথমে মেসেজ করতে পারবেন ৷
বাম্বেল বা অন্য ডেটিং অ্যাপগুলির নিয়ম, প্রথমে দুই ব্যবহারকারীকে নিজেদের মধ্যে ম্যাচ করতে হয় ৷ এরজন্য সোয়াইপ রাইট (swipe right) করা বাধ্যতামূলক ৷ তারপর সেই ম্যাচ মিললে মেসেজ করার সুবিধা পাওয়া যায় ৷ এক্ষেত্রে বাম্বেলে এতদিন নিয়ম ছিল, কোনও ছেলে বিপরীত প্রান্তে থাকা কোনও মেয়েকে প্রথমে মেসেজ করতে পারবেন না ৷ শুধুমাত্র মেয়েরা-ই ছেলেদের প্রথম মেসেজ করতে পারবেন ৷ এবং তারপর উভয় তরফে কথপোকথন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হত ৷ কিন্তু এবার থেকে কোনও ছেলেও অপর প্রান্তে থাকা মেয়েকে মেসেজ করতে পারবেন ৷ কোনও বাধা থাকবে না ৷
2014 সালে টিন্ডারের বিকল্প হিসেবে এই ডেটিং প্ল্যাটফর্মটি লঞ্চ করা হয়েছিল ৷ এই প্ল্যাটফর্মটির সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এর মধ্যে থাকা মেসেজিং ফিচারের পুরোপুরি কন্ট্রোল দেওয়া ছিল মহিলাদের উপর ৷ কাদের সঙ্গে কথা বলবেন, কোন মেসেজের রিপ্লাই করবেন, কোনটা সম্পূর্ণভাবে রিজেক্ট করবেন বা ইগনোর করবেন তা বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা ছিল অ্যাপে থাকা মহিলা ব্যবহারকারীদের উপর ৷
এই বিষয়ে বাম্বেলের CEO হুইটনি উলফ জানিয়েছেন, মহিলারা আগে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত সঠিক আইডিয়া ৷ কিন্তু শুধুমাত্র একমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকা সঠিক নয় ৷ নতুন এই পরিকল্পনায় আরও ভালোভাবে অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷"
অন্যদিকে এতদিন পর্যন্ত 24 ঘণ্টার রিপ্লাই উইন্ডো ছিল ৷ অর্থাৎ ম্যাচ হওয়া বা মেসেজ পাওয়ার 24 ঘণ্টার মধ্যে উত্তর দিতেই হতো ৷ এবার তা পরিবর্তন করে 72 ঘণ্টার করা হয়েছে ৷ ফলে ব্যবহারকারীরা উত্তর দেওয়ার জন্য তুলনামূলক বেশি সময় পাবেন ৷