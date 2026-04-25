অ্যাপ ওপেন না করেই চ্যাটের রিপ্লাই সম্ভব, নতুন ফিচার আনছে Whatsapp
হোয়াটসঅ্যাপের ফিচার ট্র্যাকিং প্ল্য়াটফর্ম WABetainfo -র তরফে জানানো হয়েছে, Android ব্যবহারকারীদের জন্য এবার Babble নোটিফিকেশন ফিচার চালু করতে চলেছে ৷
Published : April 25, 2026 at 4:52 PM IST
হায়দরাবাদ : ইনস্ট্যান্ট চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম হিসেবে এখন শীর্ষে রয়েছে WhatsApp ৷ Meta-র এই প্ল্যাটফর্মটি এখন শুধু ব্যক্তিগত চ্যাটিংয়ের জন্য বা অবসরে সময় কাটানোর জন্য ব্যবহার করা হয় না ৷ অফিসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা বা ভিডিও মিটিংয়ের জন্যও ব্যবহার করা হয় এই অ্যাপটি ৷ আর সেই কারণে ব্যবহারকারীদের সুবিধার জন্য নতুন একটি ফিচার লঞ্চ করার পথে এই প্ল্যাটফর্মটি ৷
হোয়াটসঅ্যাপের ফিচার ট্র্যাকিং প্ল্য়াটফর্ম WABetainfo -র তরফে জানানো হয়েছে, Android ব্যবহারকারীদের জন্য এবার Babble নোটিফিকেশন ফিচার চালু করতে চলেছে ৷ নতুন এই ফিচার চালু করার ফলে কন্টিনিউ চ্যাটিংয়ের জন্য সবসময় WhatsApp খুলে রাখতে হবে না ৷
কী সুবিধা হবে ?
ধরে নিন আপনি Youtube এ কোনও ভিডিও দেখছেন ৷ সেইসময় কোনও একজন আপনাকে WhatsApp এ মেসেজ করল ৷ তাহলে সেক্ষেত্রে মেসেজের উত্তর দেওয়ার জন্য আপনাকে WhatsApp ওপেন করতে হবে ৷ অথবা নোটিফিকেশন থেকে রিপ্লাই করতে পারেন ৷ সেক্ষেত্রে নোটিফিকেশন থেকে রিপ্লাই করলে সব ফিচার ব্যবহার করতে পারবেন না ৷ ফলে বাধ্য হয়ে আপনাকে WhatsApp ওপেন করতে হবে ৷
কিন্তু বাবল নোটিফিকেশন ফিচার চালু হলে, অ্যাপ ওপেন করার প্রয়োজন নেই ৷ Youtube এ ভিডিও দেখতে দেখতে অথবা অন্য কোনও অ্যাপে কাজ করতে করতেই WhatsApp মেসেজের রিপ্লাই করা সম্ভব হবে ৷ তার জন্য ওই অ্যাপ পুরোপুরি ক্লোড করারও প্রয়োজন নেই ৷
ইতিমধ্যে মেসেঞ্জার চ্যাটের ক্ষেত্রে এই ফিচার চালু রয়েছে ৷ তারজন্য নোটিফিকেশন অপশন চালু করলেই বাবল নোটিফিকেশন চালু হবে ৷ এবার একই ধরনের ফিচার চালু হবে WhatsApp এ ৷
যদিও এই ফিচারটি এখনই পুরোপুরি তৈরি হয়নি ৷ বর্তমানে ডেভেলপমেন্ট স্তরে রয়েছে এই ফিচারটি ৷ এবং কবে নাগাদ রিলিজ করা হবে সেই বিষয়েও কোনও তথ্য জানানো হয়নি ৷ পুরোপুরি ডেভেলপমেন্ট সম্পন্ন হলে বিটা টেস্টারদের কাছে পাঠানো হবে ৷ এবং তারপর ফাইনাল রিলিজ করা হবে ৷
এদিকে WhatsApp এ চালু হচ্ছে রিচার্জ অপশন ৷ যে কোনও প্রিপেড মোবাইল নম্বর এবার রিচার্জ করতে পাবরেন ব্যবহারকারীরা ৷ এর জন্য PayU গেটওয়ে ব্যবহার করা হয়েছে সংস্থার তরফে ৷
