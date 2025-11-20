ETV Bharat / technology

BSNL গ্রাহকদের মাথায় হাত, রিচার্জের খরচ বাড়ল অনেকটাই

BSNL Shortens Validity of Its 107 Recharge plan
BSNL রিচার্জ (ছবি - ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 20, 2025 at 4:30 PM IST

2 Min Read
হায়দরাবাদ: খারাপ খবর BSNL গ্রাহকদের জন্য ৷ একাধিক প্রিপেড রিচার্জ প্ল্য়ানের বৈধতা কমালো সংস্থাটি ৷ ফলে এবার থেকে অতিরিক্ত অর্থ খসাতে হবে কথা বলা ও ইন্টারনেট সার্ফিং-এর জন্য ৷

এই সরকারি মোবাইল সার্ভিস প্রদানকারী সংস্থাটির একটি 107 টাকা দামের রিচার্জ প্ল্যান রয়েছে ৷ আগে এই প্ল্যানটির বৈধতা ছিল 28 দিন ৷ কিনেতু তারপর বিশেষ সুবিধা দিতে প্ল্য়ানটির বৈধতা বৃদ্ধি করে 35 দিন করা হয়েছিল ৷ এরপর সম্প্রতি ওই প্ল্যানটির বৈধতা কমিয়ে 22 দিন করা হয়েছে ৷

এছাড়াও BSNL এর 197 টাকার রিচার্জ প্ল্য়ান রয়েছে ৷ যে প্ল্য়ানটিতে 54 দিনের বৈধতা ছিল ৷ কিন্তু এই প্ল্য়ানটির ক্ষেত্রেও বৈধতা কমিয়ে 42 দিন করা হয়েছে ৷

BSNL 107 রিচার্জ প্ল্য়ান

BSNL এর রিজার্চ পোর্টালে ইতিমধ্যে 107 টাকার রিচার্জ প্ল্য়ানটির বৈধতা পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ সেখানে 22 দিনের বৈধতা দেওয়া হয়েছে ৷ এই প্ল্য়ানটিতে ব্যবহারকারীরা সর্বাধিক 3GB ডেটা পাবেন ৷ এছাড়াও বিনামূল্যে 200 মিনিট অননেট ও অফনেট কথা বলার সুবিধা রয়েছে এই প্ল্যানটিতে ৷

ফ্রি টকটাইম শেষ হওয়ার পর সাবস্ক্রাইবারদের কথা বলার জন্য লোকাল কলিংয়ে মিনিটে 1টাকা করে খরচ করতে হবে ৷ এবং STD ভয়েস কলিংয়ে 2টাকা করে খরচ করতে হবে ৷ এবং অতিরিক্ত ডেটা খরচ করতে হলে প্রতি MB পিছু 25 পয়সা করে খরচ করতে হবে ৷

এর আগেও BSNL এর তরফে সিলভার জুবিলি প্ল্য়ান লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যার জন্য সাবস্ক্রাইবারদের খরচ করতে হবে 225 টাকা ৷

BSNL Silver Jubilee Plan

BSNL এর তরফে জানানো হয়েছে এই প্ল্য়ানটির দাম 225 টাকা ৷ যার ভ্য়ালিডিটি 30 দিন ৷ এই সময়ের মধ্যে ব্যবহারকারীরা দৈনিক 2.5 GB করে ডেটা ব্যবহার করতে পারবেন ৷ এবং পুরোটাই 4G ডেটা ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হবে ৷ এছাড়াও যে কোনও নেটওয়ার্কে আনলিমিডেট কলিং এবং দৈনিক 100 টি করে যে কোনও নম্বরে মেসেজ পাঠাতে পারবেন ৷

এই সুবিধা নিতে হলে BSNL গ্রাহকদের সংস্থার ওয়েবসাইট অথবা BSNL সেল্ফ কেয়ার অ্য়াপের মাধ্যমে রিচার্জ করতে হবে ৷ এছাড়াও নতুন গ্রাহকরা এই অফারের সুবিধা নেওয়ার জন্য রিটেলার অথবা কাস্টমার কেয়ার সেন্টারে যোগাযোগ করতে পারেন ৷

