BSNL গ্রাহকদের মাথায় হাত, রিচার্জের খরচ বাড়ল অনেকটাই

BSNL গ্রাহকদের মাথায় হাত, রিচার্জের খরচ বাড়ল অনেকটাই
BSNL Recharge : এছাড়াও BSNL এর 197 টাকার রিচার্জ প্ল্য়ান রয়েছে ৷ যে প্ল্য়ানটিতে 54 দিনের বৈধতা ছিল ৷
Published : November 20, 2025 at 4:30 PM IST
হায়দরাবাদ: খারাপ খবর BSNL গ্রাহকদের জন্য ৷ একাধিক প্রিপেড রিচার্জ প্ল্য়ানের বৈধতা কমালো সংস্থাটি ৷ ফলে এবার থেকে অতিরিক্ত অর্থ খসাতে হবে কথা বলা ও ইন্টারনেট সার্ফিং-এর জন্য ৷
এই সরকারি মোবাইল সার্ভিস প্রদানকারী সংস্থাটির একটি 107 টাকা দামের রিচার্জ প্ল্যান রয়েছে ৷ আগে এই প্ল্যানটির বৈধতা ছিল 28 দিন ৷ কিনেতু তারপর বিশেষ সুবিধা দিতে প্ল্য়ানটির বৈধতা বৃদ্ধি করে 35 দিন করা হয়েছিল ৷ এরপর সম্প্রতি ওই প্ল্যানটির বৈধতা কমিয়ে 22 দিন করা হয়েছে ৷
এছাড়াও BSNL এর 197 টাকার রিচার্জ প্ল্য়ান রয়েছে ৷ যে প্ল্য়ানটিতে 54 দিনের বৈধতা ছিল ৷ কিন্তু এই প্ল্য়ানটির ক্ষেত্রেও বৈধতা কমিয়ে 42 দিন করা হয়েছে ৷
BSNL 107 রিচার্জ প্ল্য়ান
BSNL এর রিজার্চ পোর্টালে ইতিমধ্যে 107 টাকার রিচার্জ প্ল্য়ানটির বৈধতা পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ সেখানে 22 দিনের বৈধতা দেওয়া হয়েছে ৷ এই প্ল্য়ানটিতে ব্যবহারকারীরা সর্বাধিক 3GB ডেটা পাবেন ৷ এছাড়াও বিনামূল্যে 200 মিনিট অননেট ও অফনেট কথা বলার সুবিধা রয়েছে এই প্ল্যানটিতে ৷
ফ্রি টকটাইম শেষ হওয়ার পর সাবস্ক্রাইবারদের কথা বলার জন্য লোকাল কলিংয়ে মিনিটে 1টাকা করে খরচ করতে হবে ৷ এবং STD ভয়েস কলিংয়ে 2টাকা করে খরচ করতে হবে ৷ এবং অতিরিক্ত ডেটা খরচ করতে হলে প্রতি MB পিছু 25 পয়সা করে খরচ করতে হবে ৷
এর আগেও BSNL এর তরফে সিলভার জুবিলি প্ল্য়ান লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যার জন্য সাবস্ক্রাইবারদের খরচ করতে হবে 225 টাকা ৷
BSNL Silver Jubilee Plan
BSNL এর তরফে জানানো হয়েছে এই প্ল্য়ানটির দাম 225 টাকা ৷ যার ভ্য়ালিডিটি 30 দিন ৷ এই সময়ের মধ্যে ব্যবহারকারীরা দৈনিক 2.5 GB করে ডেটা ব্যবহার করতে পারবেন ৷ এবং পুরোটাই 4G ডেটা ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হবে ৷ এছাড়াও যে কোনও নেটওয়ার্কে আনলিমিডেট কলিং এবং দৈনিক 100 টি করে যে কোনও নম্বরে মেসেজ পাঠাতে পারবেন ৷
এই সুবিধা নিতে হলে BSNL গ্রাহকদের সংস্থার ওয়েবসাইট অথবা BSNL সেল্ফ কেয়ার অ্য়াপের মাধ্যমে রিচার্জ করতে হবে ৷ এছাড়াও নতুন গ্রাহকরা এই অফারের সুবিধা নেওয়ার জন্য রিটেলার অথবা কাস্টমার কেয়ার সেন্টারে যোগাযোগ করতে পারেন ৷