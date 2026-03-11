ফোন করে মহিলাদের আর বিরক্ত করা সম্ভব নয় ! নতুন ফিচার লঞ্চ BSNL এর

ফোন করে মহিলাদের আর বিরক্ত করা সম্ভব নয় ! নতুন ফিচার লঞ্চ BSNL এর
Published : March 11, 2026 at 5:18 PM IST
হায়দরাবাদ : নারী নিরাপত্তা জোরদার করতে নতুন 'কবচ' ফিচার চালু করল ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড (BSNL) । নিজের মোবাইল নম্বর প্রকাশ না করেই এই ফিচারের মাধ্যমে মহিলা গ্রাহকরা এখন অফলাইন দোকানে রিচার্জ করতে পারবেন ৷ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে চলতি বছরের 8 মার্চ এই ফিচারের ঘোষণা করা হয়েছে।
'কবচ' ফিচারটি মহিলাদের ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বরকে গোপন রাখবে ৷ এর ফলে মহিলা গ্রাহকরা নম্বর না জানিয়েও অফলাইন স্টোরে রিচার্জ করতে পারবেন ৷ এবং নম্বর অপব্যবহারের ঝুঁকি কমবে । দোকানে রিচার্জ করার সময় দোকানদারকে নিজের নম্বর বলতে হয় ৷ অনেক সময় যা পরবর্তীতে অসুবিধার কারণ হয় ৷ কবচ ফিচার চালু হওয়ার পর সেই সমস্যা বন্ধ হবে ৷
কীভাবে কাজ করে BSNL কবচ ফিচার?
এই সুবিধা চালু হলে মহিলা গ্রাহকরা একটি অস্থায়ী 10-ডিজিটের নম্বর পাবেন ৷ যা তাঁদের আসল নম্বরের সঙ্গে লিঙ্কড থাকবে । এই অস্থায়ী নম্বরটি নির্দিষ্ট গ্রাহকের মোবাইল নম্বরে SMS-এর মাধ্যমে পাঠানো হবে এবং এটি OTP-এর মতোই কিছু সময়ের জন্য বৈধ থাকবে । প্রতিবার রিচার্জ করার সময় নতুন করে এই নম্বর জেনারেট করতে হবে ব্যবহারকারীকে । দোকানে গিয়ে মোবাইল নম্বরের পরিবর্তে শুধু এই অস্থায়ী নম্বরটিই দিলেই রিচার্জ হয়ে যাবে ৷
Your phone number is personal.— BSNL India (@BSNLCorporate) March 10, 2026
Keep it that way.
Show your Kavach number at a BSNL store and recharge without revealing your real number.
BSNL Kavach – Recharge with Privacy.#BSNLKavach #RechargeSecurely #WomenSafetyMatters @CMDBSNL @robertravi21 pic.twitter.com/U2ZJskiGcW
কবচ ফিচারটি অ্যাকটিভেট করবেন কীভাবে ?
- ফোনের ডায়ালার অ্যাপ খুলুন।
- 1800 180 1503 অথবা 1500 নম্বরে কল করুন।
- কাস্টমার কেয়ার এক্সিকিউটিভের সঙ্গে কথা বলার জন্য 9 প্রেস করুন।
- কবচ ফিচার অ্যাকটিভেট করার অনুরোধ জানান।
- এক্সিকিউটিভের নির্দেশ অনুসরণ করলে SMS-এ অস্থায়ী 10-ডিজিট কবচ নম্বর পেয়ে যাবেন।
এছাড়াও BSNL-এর সেলফ কেয়ার (BSNL Self Care) অ্যাপের মাধ্যমেও এই ফিচার অ্যাকটিভেট করা যায়। কবচ ফিচারের সুবিধাসমূহ এই ফিচার মহিলাদের মোবাইল নম্বরের গোপনীয়তা বজায় রাখতে সাহায্য করে ৷ এবং অফলাইন রিচার্জের সময় অতিরিক্ত সুরক্ষা প্রদান করে।
বর্তমানে প্রতিটি মোবাইল প্রদানকারী সংস্থা অনলাইন রিচার্জ অপশন চালু করেছে ৷ নিজেদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের পাশাপাশি থার্ড পার্টি অ্যাপের মাধ্যমেও রিচার্জ করা সম্ভব ৷ কিন্তু টিয়ার 2 এবং টিয়ার 3 এলাকার অনেকেই এখনও অফলাইন স্টোরের মাধ্যমে মোবাইল রিচার্জ করেন ৷ যাঁদের কাছে এই ফিচারটি অতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে ৷