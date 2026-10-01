পছন্দের OTT ব্যবহারের সুযোগ, প্রতারণা হলেও মিলবে টাকা ! 2টি নতুন সুবিধা BSNL গ্রহকদের
prepaid plan-এর সঙ্গে বিনামূল্যে দুর্ঘটনা এবং সাইবার ফ্রড বিমার সুবিধা পাওয়া যাবে । মূলত গ্রামীণ অঞ্চলের ব্যবহারকারীদের কথা মাথায় রেখে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ।
Published : October 1, 2026 at 9:06 PM IST
হায়দরাবাদ : গ্রাহকদের জন্য দুটি নতুন বড় ঘোষণা কর টেলিকম সংস্থা BSNL। এবার থেকে Bharat Fibre ব্রডব্যান্ড-এর গ্রাহকরা নিজেদের পছন্দমতো OTT প্ল্যাটফর্ম বেছে নিতে পারবেন । এর পাশাপাশি prepaid plan-এর সঙ্গে বিনামূল্যে দুর্ঘটনা এবং সাইবার ফ্রড বিমার সুবিধা পাওয়া যাবে । মূলত গ্রামীণ অঞ্চলের ব্যবহারকারীদের কথা মাথায় রেখে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । তবে শুধুমাত্র 2টি প্ল্যানের ক্ষেত্রে এই সুবিধা পাওয়া যাবে ।
প্রতি মাসে বদলানো যাবে OTT অ্যাপ
এবার থেকে Bharat Fiber এর ব্যবহারকারীরা নিজেদের পছন্দের OTT প্ল্য়াটফর্ম বেছে নিতে পারবেন । তাঁদের কাছে মোট 25টি অ্যাপের একটি তালিকা দেওয়া হবে । এবং সেখান থেকে পছন্দের প্ল্যাটফর্ম বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকবে । ওই তালিকায় রয়েছে, Disney+ Hotstar, SonyLIV, ZEE5-সহ একাধিক আঞ্চলিক বিনোদন অ্যাপ ।
এই সুবিধা শুধুমাত্র একমাস দেওয়া হবে না । প্রতি মাসেই ব্যবহারকারীরা নিজেদের পছন্দের OTT-র ফ্রি সাবস্ক্রিপশন পাবেন । অর্থাৎ fixed OTT bundle-এর উপর নির্ভর করতে হবে না। ইচ্ছামতো স্পোর্টস প্ল্যাটফর্ম বা এন্টারটেইনমেন্ট প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করতে পারবেন ।
BSNL-এর CinemaPlus portal-এর মাধ্যমে পছন্দের OTT অ্যাপ বেছে নেওয়া যাবে এবং broadband plan-এর মাধ্যমে সেই পরিষেবাগুলি ব্যবহার করা যাবে।
Prepaid plan-এর সঙ্গে বিনামূল্যে Accident ও Cyber Insurance
দ্বিতীয়ত প্রিপেইড প্ল্যানেও এবার ইনসিওরেন্সের সুবিধা পাওয়া যাবে । The Oriental Insurance Company Limited (OICL)-এর সঙ্গে চুক্তি করেছে এই টেলিকম সংস্থা । 1 লাখ টাকা পর্যন্ত অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ কভার ও 10 হাজার টাকা পর্যন্ত সাইবার ফ্রড প্রটেকশন দেওয়া হবে । এর জন্য ব্যবহারকারীদের অতিরিক্ত কোনও অর্থ খরচ করতে হবে না ।
দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর আওতায় রয়েছে আগুনে পোড়া, সাপের কামড়, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর মতো আরও কয়েকটি দুর্ঘটনা । তবে এক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটার 48 ঘণ্টার মধ্যে বিমা সংস্থায় জানাতে হবে ।
অন্যদিকে, BSNL mobile number-এর সঙ্গে bank account লিঙ্ক থাকলে সাইবার ফ্রড কভারও পাওয়া যাবে । Phishing, email spoofing এবং অন্যান্য অনলাইন প্রতারণার কারণে আর্থিক ক্ষতি হলে তার ক্ষতিপূরণ করবে BSNL । সেক্ষেত্রে সর্বাধিক 10 হাজার টাকা পর্যন্ত সুরক্ষা পাওয়া যাবে ।
BSNL-এর Chairman ও Managing Director A. Robert J. Ravi জানিয়েছেন, ব্যবহারকারীদের বিনোদন দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের সুরক্ষা দেওয়ার বিষয়টিও নজরে রাখবে BSNL । সেই কারণে এই সুবিধাগুলি চালু করা হল ।