ধারেকাছে নেই Jio, Airtel, Vi ! জলের দরে তিনটি রিচার্জ প্ল্যান লঞ্চ করল BSNL
এই তিনটি প্ল্যানে আনলিমিডেট লোকাল, STD এবং রোমিং কল থাকবে ৷ এছাড়াও 100 টি করে দৈনিক SMS-এর সুবিধা পাওয়া যাবে ৷
Published : November 19, 2026 at 4:17 PM IST
হায়দরাবাদ : BSNL লঞ্চ করল তিনটি নতুন রিচার্জ প্ল্যান ৷ যেগুলির মাধ্যমে কলিং ও SMS এর সুবিধা পাবেন ব্যবহারকারীরা ৷ কিন্তু কোনও ইন্টারনেট ব্যবহার করার সুবিধা পাওয়া যাবে না ৷ অর্থাৎ এই প্রিপেইড প্ল্যানগুলিতে ডেটা ব্যবহারের সুবিধা নেই ৷
BSNL এর তরফে জানানো হয়েছে, প্রতিটি প্ল্যানের সঙ্গেই আনলিমিটেড কলিং-এর সুবিধা দেওয়া থাকবে ৷ এরসঙ্গে দৈনিক 100 টি করে SMS পাঠানোরও সুবিধা থাকবে ৷ তবে তিনটি প্ল্যানের বৈধতা থাকবে ভিন্ন ভিন্ন ৷ সম্প্রতি টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার তরফে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয় ৷ সেখানে জানানো হয়, প্রতিটি টেলিকম সংস্থাকে ডেটা প্যাক ছাড়াই আলাদা করে রিচার্জ প্ল্যান লঞ্চ করতে হবে ৷ সেই নির্দেশ অনুযায়ী Airtel, Vi এর মতো বেসরকারি সংস্থাগুলি কলিং ওনলি প্ল্যান লঞ্চ করেছে ৷ এবার সেই একই পথে হাঁটতে চলেছে BSNL ৷
BSNL Voice and SMS-Only Prepaid Plans: Price and Benefits
BSNL যে চারটি শুধুমাত্র ভয়েস এবং SMS-এর জন্য প্ল্যান লঞ্চ করেছে সেগুলি হল 172 টাকা, 184টাকা, 190টাকা ৷ Fonarena এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ৷ যেখানে জানানো হয়েছে, এই প্ল্যানগুলির বৈধতা যথাক্রমে 28 দিন, 30দিন ৷ এবং 190টাকার প্ল্যানটি একটি ক্যালেন্ডার মাসের জন্য বৈধ থাকবে ৷
এই তিনটি প্ল্যানে আনলিমিডেট লোকাল, STD এবং রোমিং কল থাকবে ৷ এছাড়াও 100 টি করে দৈনিক SMS-এর সুবিধা পাওয়া যাবে ৷ তবে কোনও মোবাইল ডেটা ব্যবহারের সুবিধা পাওয়া যাবে না ৷
কাদের জন্য এই ভাউচারগুলি বেস্ট অপশন হবে ?
স্মার্টফোন ছাড়াই অনেকে ফিচার ফোন ব্যবহার করেন ৷ সেক্ষেত্রে তাঁদের ক্ষেত্রেও ডেটা প্যাক দিয়ে রিচার্জ করতে হতো ৷ কিন্তু তাঁরা কোনওরকম ডেটা ব্যবহার করতেন না ৷ কারণ ডেটা ব্যবহার করার সুবিধাও নেই ফিচার ফোনে ৷ তাঁদের সুবিধার্থেই এই বিশেষ তিনটি রিচার্জ প্ল্যান লঞ্চ করা হয়েছে ৷
BSNL-এর প্ল্যানগুলি কীভাবে রিচার্জ করতে হবে ?
সাধারণ BSNL রিচার্জ পোর্টাল, বিভিন্ন রিচার্জ অ্যাপ এবং বিভিন্ন অফলাইন স্টোরের মাধ্যমে এই প্ল্যানগুলি দিয়ে রিচার্জ করা সম্ভব ৷
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