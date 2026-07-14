জঙ্গল, পাহাড়, মাঝ-সমুদ্র থেকেও যোগাযোগ সম্ভব ! BSNL লঞ্চ করল স্যাটেলাইট ফোন
BSNL-এর এই ফোনটি সরাসরি স্যাটেলাইটের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে ৷ ফলে এই ফোনটির মাধ্যমে কথা বলার জন্য অথবা SMS করার জন্য মোবাইল নেটওয়ার্কের প্রয়োজন নেই ৷
Published : July 14, 2026 at 11:06 AM IST
হায়দরাবাদ : একটি স্যাটেলাইট ফোন লঞ্চ করল Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) ৷ ব্র্যান্ড নিউ এই হ্যান্ডসেটটির দাম রাখা হয়েছে 1 লাখ 34 হাজার 166 টাকা ৷ সরকারি এই টেলিকম সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, প্রতিরক্ষা, সমুদ্র অভিযান এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এই ফোনটি সঠিকভাবে কাজ করবে ৷
BSNL এর তরফে একটি X পোস্ট করা হয়েছিল কয়েকদিন আগে ৷ সেখানে নতুন এই স্যাটেলাইট ফোনটির বিষয়ে জানানো হয়েছে ৷ ওই X পোস্টে জানানো হয়েছে, ডিফেন্স, ডিজাস্টার রেসপন্স, মাইনিং, রিমোট অপারেশন, অ্যাডভেঞ্চার ট্রাভেল, পূণ্যার্থীদের জন্য এই ফোনটি ব্যবহার করে যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় করা সম্ভব ৷
ওই স্যাটেলাইট ফোনটিতে কলিং এর পাশাপাশি SMS এর সুবিধাও পাওয়া যাবে ৷ দেশের যে কোনও BSNL স্টোর থেকে এই ফোনটি কিনতে পারবেন ৷ অথবা +91 9465101323 নম্বরে ফোন করেও ফোনটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া সম্ভব ৷
When conventional mobile networks can’t reach, the BSNL Satellite Phone keeps you connected.— BSNL India (@BSNLCorporate) July 9, 2026
Designed for challenging environments, making it an ideal solution for Defence, Maritime, Disaster Response, Mining, Remote Operations and Adventure Travel.
Why Choose BSNL Satellite… pic.twitter.com/Fc6vsahxRn
কীভাবে এই ফোনটি কাজ করবে ?
সাধারণ চিরাচরিত ফোনের থেকে এই ফোনটির প্রযুক্তি ভিন্ন ৷ সাধারণ ফিচার ফোন বা স্মার্টফোন স্থানীয় এলাকায় থাকা মোবাইল নেটওয়ার্ক টাওয়ারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে ৷ এবং তার মাধ্যমেই যোগাযোগ সম্পন্ন করে ৷ কিন্তু স্যাটেলাইট ফোনের প্রযুক্তি অনেকটা ভিন্ন ৷
BSNL-এর এই ফোনটি সরাসরি স্যাটেলাইটের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে ৷ ফলে এই ফোনটির মাধ্যমে কথা বলার জন্য অথবা SMS করার জন্য মোবাইল নেটওয়ার্কের প্রয়োজন নেই ৷ স্যাটেলাইটের মাধ্যমেই পুরো সংযোগ ব্যবস্থা স্থাপন হবে ৷
এই ফোনটি ব্যবহারের খরচও তুলনামূলক বেশি ৷ ফিক্সট মাসিক চার্জের মাধ্যমে ফোনটিতে কথা বলা সম্ভব ৷ যে প্ল্যানগুলি লঞ্চ করা হয়েছে, সেগুলি হল 3500 টাকা, 5835 টাকা এবং 11670 টাকা ৷ এই প্ল্যানগুলির মাধ্যমে যথাক্রমে 16 মিনিট, 30 মিনিট ও 60 মিনিট কথা বলা সম্ভব ৷
এই ফ্রি মিনিটের পাশাপাশি অতিরিক্ত প্রতি মিনিটে 18 টাকা করে খরচ করতে হবে সরকারি সংস্থাগুলিকে ৷ এবং বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিকে প্রতি মিনিটে 25 টাকা করে খরচ করতে হবে ৷
যেহেতু এই ফোনটি সরাসরি স্যাটেলাইটের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে সেই কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রত্যন্ত এলাকা, মাঝ সমুদ্র, পাহাড়, জঙ্গল সহ বিভিন্ন দুর্গম এলাকা থেকে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব ৷