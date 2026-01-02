ETV Bharat / technology

BSNL এ চালু WiFi কলিং ! কমবে কল-ড্রপ, কথা শোনা যাবে আরও পরিষ্কার

BSNL WiFi Calling : বর্তমানে গোটা দেশে WiFi কলিং পরিষেবা দেয় সবকটি বেসরকারি টেলিকম সংস্থা ৷ সেই তালিকায় নতুন করে যোগ হল BSNL ৷

BSNL has started WiFi calling
BSNL এ চালু হল WiFi কলিং (ছবি - BSNL)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 2, 2026 at 11:44 AM IST

Updated : January 2, 2026 at 12:06 PM IST

হায়দরাবাদ : সমগ্র দেশে ওয়াই ফাই কলিং পরিষেবা চালু করল BSNL ৷ নতুন বছরের শুরু থেকেই নতুন এই পরিষেবা পাবেন BSNL ব্যবহারকারীরা ৷ গোটা দেশে BSNL- এর যতগুলি সার্কেল রয়েছে সব সার্কেলেই এই পরিষেবা ব্যবহার করতে পারবেন ইউজাররা ৷ যখন কোনও ব্যবহারকারী WiFi zone এর মধ্যে থাকবেন তখন, WiFi এর মাধ্যমে কল করতে পারবেন BSNL ব্যবহারকারীরা ৷ যেখানে ভয়েস কোয়ালিটি আরও ভালো হবে ৷ এবং কল ড্রপের সম্ভাবনাও কম হবে ৷

বর্তমানে গোটা দেশে WiFi কলিং পরিষেবা দেয় সবকটি বেসরকারি টেলিকম সংস্থা ৷ তারমধ্যে রয়েছে Airtel, Vi এবং Jio ৷ সেই তালিকায় নতুন করে যোগ হল BSNL ৷ এই প্রযুক্তির মাধ্যমে কলিং-এর পাশাপাশি মেসেজ পাঠানোও সম্ভব হবে ৷

WiFi Calling কী ?

এটিকে প্রযুক্তির ভাষায় বলা হয়, Voice Over Internet Protocol ৷ অর্থাৎ ইন্টারনেট প্রোটোকল ব্যবহার করে কলিং হয় ৷ এক্ষেত্রে WiFi-এর ডেটা ব্যবহার কর ৷ ট্রাডিশনাল কলিংয়ের থেকে এটি সম্পূর্ণ আলাদা ৷ যেহেতু VoIP ব্যবহার করা হয় সেই কারণে WiFi কলিং আরও স্বচ্ছ হয় ৷

কী কী সুবিধা হবে ?

WiFi Calling এ বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে ৷ তারমধ্যে সবথেকে বেশি সুবিধা পাবেন যাঁরা প্রত্য়ন্ত গ্রামীণ বা দুর্গম এলাকায় থাকেন ৷ কারণ প্রত্যন্ত ও গ্রামীণ এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি না থাকার কারণে যোগাযোগ ব্যবস্থায় সমস্যা তৈরি হয় ৷ কিন্তু WiFi কলিংয়ে সেই সমস্যা হবে না ৷ কারণ বর্তমানে সিংহভাগ WiFi নেটওয়ার্কে থাকে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পরিষেবা ৷ যার ফলে কোনও রকম প্রযুক্তিগত বিঘ্ন ছাড়াই কথা বলা ও মেসেজ পাঠানো সম্ভব ৷

BSNL একটি প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছে, কোনও রকম থার্ড পার্টি অ্য়াপ ছাড়াই BSNL এর নিজস্ব অ্য়াপে অথবা ফোনের ডায়ালার অ্য়াপের মাধ্যমে WiFi কলিং করা সম্ভব ৷ এর মাধ্যমে নেটওয়ার্ক কনজেশন কমবে ৷

বর্তমানে ল়্চ হওয়া প্রায় প্রতিটি স্মার্টফোনেই রয়েছে WiFi কলিংয়ে সুবিধা ৷ যা প্রযুক্তির ভাষায় বলা হয়ে থাকে VoWiFi ৷ অর্থাৎ Voice on WiFi ৷ এর মাধ্যমেই WiFi কলিং সম্ভব ৷ যাঁদের ফোনে VoWiFi এ সমস্যা হবে তাঁরা BSNL কাস্টমার সার্ভিসে কথা বলতে পারেন ৷ যার নম্বর 18001503 ৷

TAGGED:

BSNL
BSNL CALLING
BSNL VOWIFI
BSNL VOIP
BSNL WIFI CALLING

