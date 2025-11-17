সাড়ে 7 টাকায় দৈনিক 2.5 GB ডেটা, আনলিমিটেড কলিং সঙ্গে SMS ! BSNL এর এই অফারটি জানেন?

সাড়ে 7 টাকায় দৈনিক 2.5 GB ডেটা, আনলিমিটেড কলিং সঙ্গে SMS ! BSNL এর এই অফারটি জানেন?
Published : November 17, 2025 at 10:28 AM IST
গ্রাহকদের জন্য় সিলভার জুবিলি প্ল্য়ান লঞ্চ করল BSNL ৷ সরকারি এই টেলিকম সংস্থার তরফে তাদের সোশাল মিডিয়া প্ল্য়াটফর্মে এই বিষয়ে জানানো হয়েছে ৷ যদিও এটি একটি লিমিটেড পিরিয়ড অফার ৷ এই প্ল্য়ানটি শুধুমাত্র প্রিপেইড গ্রাহকরাই ব্যবহার করতে পারবেন ৷ যার মধ্যে দৈনিক 2.5GB করে ডেটা ব্যবহারের সুযোগ দেওা হয়েছে ৷ এছাড়াও আনলিমিডেট কল এবং SMS এর সুবিধা তো আছেই ৷
BSNL Silver Jubilee Plan
BSNL এর তরফে জানানো হয়েছে এই প্ল্য়ানটির দাম 225 টাকা ৷ যার ভ্য়ালিডিটি 30 দিন ৷ এই সময়ের মধ্যে ব্যবহারকারীরা দৈনিক 2.5 GB করে ডেটা ব্যবহার করতে পারবেন ৷ এবং পুরোটাই 4G ডেটা ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হবে ৷ এছাড়াও যে কোনও নেটওয়ার্কে আনলিমিডেট কলিং এবং দৈনিক 100 টি করে যে কোনও নম্বরে মেসেজ পাঠাতে পারবেন ৷
এই সুবিধা নিতে হলে BSNL গ্রাহকদের সংস্থার ওয়েবসাইট অথবা BSNL সেল্ফ কেয়ার অ্য়াপের মাধ্যমে রিচার্জ করতে হবে ৷ এছাড়াও নতুন গ্রাহকরা এই অফারের সুবিধা নেওয়ার জন্য রিটেলার অথবা কাস্টমার কেয়ার সেন্টারে যোগাযোগ করতে পারেন ৷
BSNL Silver Jubilee FTTH Plan
এখানেই শেষ নয় ৷ এর সঙ্গে আরও একটি প্ল্য়ান লঞ্চ করেছে BSNL ৷ সেটাও সিলভার জুবিলি FTTH প্ল্য়ান ৷ এই প্ল্যানের মাধ্যমে মোট 2500GB ডেটা ব্যবহারের সুবিধা থাকবে ৷ সর্বাধিক 70 Mbps স্পিড পাওয়া যাবে ৷ সাধারণ বিনোদন কন্টেন্ট তো থাকবেই তারসঙ্গে 600 লাইভ টিভি দেখার সুবিধাও থাকবে এই প্ল্য়ানে ৷ যার মধ্য়ে 127 টি প্রিমিয়াম চ্য়ানেল ৷ এই সবকিছুর সঙ্গে JioHotstar এবং SonyLIV OTT প্ল্য়ানেরও সুবিধা দেওয়া হবে ৷
কচ্ছপ গতির ইন্টারনেট স্পিড, কাস্টমার কেয়ারের খারাপ অভিজ্ঞতা সহ বিভিন্ন অভিযোগ তুলে দীর্ঘদিন ধরেই BSNL ছাড়ছেন অনেকেই ৷ কিন্তু বিগত কয়েকমাস ধরেই সাবস্ক্রাইবারদের ফের ফিরিয়ে আনতে নতুন অফার চালু করেছে এই সরকারি টেলিকম সংস্থাটি ৷ যদিও সেই অফার কতটা কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে সেই নিয়ে প্রশ্ন থাকছে ৷ কারণ 2025 সালের শুধুমাত্র এপ্রিল মাসেই BSNL এর গ্রাহক সংখ্য়া কমেছে .2 মিলিয়ন ৷