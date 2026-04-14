booking.com-এ হ্যাকার হানা ! আপনার গোপন তথ্যও চুরি হয়েছে ? ভয়ঙ্কর কথা জানাল বুকিং সংস্থাটি

booking.com-এ হ্যাকার হানা ! আপনার গোপন তথ্যও চুরি হয়েছে ? ভয়ঙ্কর কথা জানাল বুকিং সংস্থাটি
Published : April 14, 2026 at 1:22 PM IST
হায়দরাবাদ : Booking.com-এর মাধ্যমে হোটেল বুক করেন ? অথবা কখনও এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ফ্লাইট টিকিট বুক করেছেন ? তাহলে সম্ভবত এতক্ষণে আপনার ব্যক্তিগত তথ্য পৌঁছে গিয়েছে হ্যাকারদের হাতে ৷ সম্প্রতি এমনই একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে ৷
গ্লোবাল ট্রাভেল এবং হোটেল বুকিং সংস্থা Booking.com এ হ্যাকার হানা হয়েছিল ৷ এবং তার ফলে চুরি হয়েছে প্রচুর ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্য ৷ সংস্থার তরফেই এই খবর স্বীকার করা হয়েছে ৷
কী জানিয়েছে booking.com ?
সংস্থার কাস্টমারদের উদ্দেশে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে এই অনলাইন বুকিং সংস্থাটি ৷ সেখানে বলা হয়েছে, "অবৈধভাবে থার্ড পার্টি প্রবেশ করে আপনার বুকিং সংক্রান্ত তথ্য অ্যাকসেস করেছে ৷" Reddit-এ এই পোস্টটি করার পাশাপাশি একাধিক ব্যবহারকারীর কাছে এই বিষয়ে নোটিফিকেশনও পৌঁছে গেছে ৷
কী কী অ্যাকসেস করেছে হ্যাকাররা ?
জানা গিয়েছে হ্যাকাররা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অ্যাকসেস করতে সমর্থ হয়েছে ৷ সেই তথ্যের মধ্যে রয়েছে নাম, ইমেল আইডি, ঠিকানা, ফোন নম্বর এবং বুকিং ডিটেলস ৷ অর্থাৎ কোনও বুকিং করতে যে যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি প্রয়োজন হয় তার প্রায় সব তথ্যই হাতিয়ে নিয়েছে হ্যাকাররা ৷
প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে TechCrunch ৷ তাদের এক প্রতিনিধিকে booking.com এর মুখপাত্র কোর্টনি ক্যাম্প জানিয়েছেন, বিষয়টি নজরের আসার সঙ্গে সঙ্গে সংস্থার তরফে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ৷ তিনি বলেন, "আমরা জানতে পারি আমাদের গেস্ট বুকিং তথ্য অ্যাকসেস করছে থার্ড পার্টি ৷ যা পুরোটাই অবৈধভাবে ৷ যখনই বিষয়টি আমাদের নজরে আসে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ওই থার্ড পার্টির অ্যাকসেস বন্ধ করি ৷ এবং প্রতিটি বুকিংয়ের PIN আপডেট করে দিই ৷ এবং নতুন PIN প্রত্যেক ব্যবহারকারীকে পাঠিয়ে দিয়েছি ৷"
যদিও মোট কত সংখ্যক ব্যবহারকারীর তথ্য হাতিয়ে নিয়েছে হ্যাকাররা সেই বিষয়ে ওই মুখপাত্রর কাছে জানতে চেয়েছিল TechCrunch ৷ কিন্তু এই প্রশ্নের কোনও জবাব দেয়নি বুকিং সংস্থাটি ৷ পাশাপাশি The Guardian-কে তারা নিশ্চিত করেছে, বুকিং সংস্ক্রান্ত তথ্য অ্যাকসেস করলেও আর্থিক লেনদেনের কোনও তথ্য হাতাতে পারেনি ৷
কবে হ্যাকিং হয়েছিল ?
টেকক্রাঞ্চের রিপোর্ট অনুযায়ী 2024 সালে বেশ কিছু হোটেলের কম্পিউটারের মাধ্যম দিয়ে booking.com এর সার্ভারে হানা চালিয়েছিল হ্যাকারদের একটি গ্রুপ ৷ ওই বছর 22 মে একটি প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছিল আমেরিকার একটি হোটেলের চেক-ইন কম্পিউটারে স্পাইওয়ার পাওয়া গিয়েছিল ৷ সম্ভবত সেখান থেকেই হ্যাকাররা অ্যাকসেস পেয়েছিল ইউজার ডাটাবেসের ৷