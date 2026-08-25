10 হাজারের মধ্যেই 2টি স্মার্টফোন আনল Boltt, বাজেট প্রাইসের এই ডিভাইসে কী কী স্পেসিফিকেশন থাকছে ?
Boltt Ace 5G মডেলটি ছয়টি ও Boltt Evo মডেলটি পাঁচটি কালার অপশন থেকে বাছাই করে কিনতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷
Published : August 25, 2026 at 5:23 PM IST
হায়দরাবাদ : Boltt Ace 5G এবং Boltt Evo লঞ্চ হল ভারতে ৷ এই দুটি স্মার্টফোনই হল Fire-Boltt এর সাব ব্র্যান্ডের সর্বপ্রথম মডেল ৷ মঙ্গলবার লঞ্চ হওয়া এই ফোনদুটি আগামী মাস থেকে বিক্রি শুরু হবে ৷ Boltt Ace 5G মডেলটি ছয়টি ও Boltt Evo মডেলটি পাঁচটি কালার অপশন থেকে বাছাই করে কিনতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ ইকমার্স প্ল্যাটফর্মের পাশাপাশি বিভিন্ন রিটেল স্টোর থেকেও ফোনটি বিক্রি হবে ৷ উভয় মডেলেই দেওয়া হয়েছে 6.79-ইঞ্চির HD+ LCD টাচস্ক্রিন ৷ Boltt Ace 5G এবং Boltt Evo-তে থাকবে 6,000mAh ব্যাটারি, ডুয়েল ক্যামেরা সেটআপ ৷
Boltt Ace 5G, Boltt Evo Price in India, Availability
Boltt Ace 5G-র ভারতে দাম শুরু হচ্ছে 13,999 টাকা থেকে ৷ এই দামের মধ্যে 4GB RAM এবং 64GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের মডেল পাওয়া যাবে ৷ অন্যদিকে 6GB + 128GB RAM এবং স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে 14,999 টাকা ৷ টপ ভ্যারিয়েন্টের মডেলটি রয়েছে 8GB RAM ও 128GB স্টোরেজের ৷ এর দাম 15999 টাকা ৷
অন্যদিকে Boltt Evo-র দাম শুরু হচ্ছে 10,999 টাকা থেকে ৷ এই দামের মধ্যে 4GB RAM এবং 64GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের মডেল পাওয়া যাবে ৷ 6GB + 128GB অপশনের মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 11 হাজার 999 টাকা ৷ উভয় ফোনের ক্ষেত্রে Day 1 অফার হিসেবে 1000 টাকা ছাড় পাওয়া যাবে ৷
নতুন দুটি Boltt স্মার্টফোনই 1 সেপ্টেম্বর থেকে বিক্রি শুরু হবে ৷ ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ফ্লিপকার্টে ফোনগুলি কিনতে পারবেন ৷ Boltt Ace 5G ফোনটি Arctic White, Burgundy Bliss, Forest Green, Lavender Bloom, Midnight Black এবং Sky Blue কালার অপশনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ অন্যদিকে Boltt Evo মডেলটি Arctic White, Berry Red, Lavender Bloom, Midnight Black, এবং Sky Blue কালারে কিনতে পারবেন ৷
|Model
|Configarations
|Price
|Discount
|Boltt Ace 5G
|4GB RAM + 64GB
|13,999
|1000
|6GB + 128GB
|14,999
|8GB RAM + 128GB
|15999
|6GB + 128GB
|4GB RAM + 64GB
|10,999
|6GB + 128GB
|11,999
Boltt Ace 5G, Boltt Evo Specifications, Features
Boltt Ace 5G এবং Evo দুটিই ডুয়েল সিম স্মার্টফোন ৷ ফোনদুটিতে দেওয়া হয়েছে Android 16 ৷ দুটি মডেলেই রয়েছে 6.79-inch HD+ (720 x 1,640 pixels) LCD স্ক্রিন, 120Hz পর্যন্ত রিফ্রেস রেট, 600 নিটস পিক ব্রাইটনেস ৷ Ace 5G তে রয়েছে octa-core Unisoc T8200 চিপসেট ৷ 8GB পর্যন্ত RAM এবং 128GB পর্যন্ত স্টোরেজ ব্যবহার করতে পারবেন ৷ 1TB পর্যন্ত মাইক্রো SD চিপ ব্যবহারের সুবিধা রয়েছে ৷ AnTu Tu বেঞ্চমার্ক প্ল্যাটফর্মে 5,47,000 পয়েন্ট পেয়েছে এই ফোনটি ৷
Boltt Evo ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে অক্টোকোর Unisoc T7250 SoC,6GB পর্যন্ত RAM এবং 128GB পর্যন্ত ইন্টারন্যাল স্টোরেজ ব্যবহার করতে পারবেন ৷ মাইক্রোSD কার্ড ব্যবহার করে 1TB পর্যন্ত স্টোরেজ বাড়াতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷
Boltt Ace 5G ফোনে দেওয়া হয়েছে ডুয়াল রিয়ার ক্যামেরা ইউনিট ৷ যারমধ্যে একটি 64-মেগাপিক্সেলের মেইন স্যুটার রয়েছে ৷ সেকেন্ডারি ক্যামেরাটির বিষয়ে কোনও তথ্য জানানো হয়নি ৷ Boltt Evo-তে 50-megapixel প্রাইমারি ও 2 মেগাপিক্সেল সেকেন্ডারি ক্যামেরা রয়েছে ৷ ভিডিয়ো কল ও সেলফির জন্য উভয মডেলেই রয়েছে 8 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা ৷
Boltt Ace 5G এবং Boltt Evo মডেলেই দেওয়া হয়েছে 6,000mAh ব্য়াটারি ৷ 18W অয়ার্ড ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট রয়েছে ৷ 5G, 4G LTE, NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, এবং USB Type-C পোর্ট দেওয়া হয়েছে ৷