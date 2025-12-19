হার্ট রেট মনিটরিং থেকে স্লিপ ট্র্য়াকিং, স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সবকিছুতেই নজর রাখবে Boat Valour Ring 1

হার্ট রেট মনিটরিং থেকে স্লিপ ট্র্য়াকিং, স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সবকিছুতেই নজর রাখবে Boat Valour Ring 1
Boat Valour Ring 1 : হালকা টাইটেনিয়াম ফ্রেম দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই রিংটি ৷ যা 24 ঘণ্টা হার্ট রেট মনিটর করতে পারবে ৷
Published : December 19, 2025 at 10:11 AM IST
হায়দরাবাদ : Boat-এর নাম শুনেছেন নিশ্চয় ? বাজেট হেডফোনের জগতে যা জনপ্রিয়তার শীর্ষে বললে কিছু ভুল বলা হয় না ৷ এবার এই সংস্থার তরফেই লঞ্চ করা হল হেল্থ ট্র্য়াকিং রিং (Health Tracking Ring) ৷ যার নাম দেওয়া হয়েছে Boat Valour Ring 1 ৷ বৃহস্পতিবার এই ডিভাইসটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যদি কেউ সাধারণ ঘড়ির সঙ্গে এই রিংটি পরে থাকেন তাহলেও কোনও সমস্যা হবে না ৷ এমনটাই দাবি সংস্থার ৷
হালকা টাইটেনিয়াম ফ্রেম দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই রিংটি ৷ যা 24 ঘণ্টা হার্ট রেট মনিটর করতে পারবে ৷ শুধু তাই না, SpO2 ট্র্য়াকিং, স্লিপ অ্য়ানালিসিস এবং স্ট্রেস অ্য়ানালিসিস করতে পারবে ৷ এটা অ্য়াক্টিভিটি ট্র্য়াকিং করতে পারবে এছাড়াও একাধিক স্পোর্টস মোডও রয়েছে ৷ লং ব্যাটারি লাইফ এবং দুর্দান্ত কার্যকরী এই হেল্থ ট্র্য়াকিং রিং-টি কিনতেই পারেন আপনার শরীরে খেয়াল রাখার জন্য ৷
Boat Valour Ring 1 এর দাম রাখা হয়েছে 11 হাজার 999 টাকা ৷ ইকমার্স প্ল্য়াটফর্ম Amazon, Flipkart ছাড়াও সংস্থার ওয়েবসাইট থেকেও কিনতে পারবেন এই ডিভাইসটি ৷ কার্বন ব্ল্য়াক ম্যাট ফিনিসের এই রিংটির সাইজ 7 থেকে 12 পর্যন্ত রাখা হয়েছে ৷
সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে ক্রেতাদের কোন সাইজটি পারফেক্ট হবে তা বোঝার জন্য একটি কিট রয়েছে ৷ যার মাধ্যমে পারফেক্ট সাইজ বেছে নিতে পারবেন ক্রেতারা ৷ এছাড়াও একটি হেলথ বেনিফিট প্য়াকেজ দেওয়া হয়েছে ৷
কী কী হেলথ ফিচার পাওয়া যাবে -
এই রিংটি 24x7 হার্ট রেট মনিটর করতে পারবে ৷ এছাড়াও হার্ট রেট ভ্যারিয়াবিলিটি, স্টেপ এবং অ্য়াক্টিভিটি ট্র্য়াকিং, স্কিন টেম্পারেচার মনিটারিং, স্ট্রেস ট্র্য়াকিং, স্লিপ ট্র্য়াকিং করতে পারবে ৷ পাশাপাশি ডে-টাইম ন্যাপ ডিটেকশন ফিচারও দেওয়া হয়েছে ৷
রিংটিতে দেওয়া হয়েছে 40টি স্পোর্টস মোড, যার মধ্যে রয়েছে রানিং, সাইক্লিং এবং ওয়াকিং ৷ সব ডেটা দেখা যাবে Boat Crest Companion App এ ৷ ইতিমধ্যে একটি আপডেটেড ইন্টারফেস এই অ্য়াপটিতে দেওয়া হয়েছে ৷
15 দিনের ব্যাটারিলাইফ থাকবে ৷ USB Type C কেবলের মাধ্যমে চার্জ দেওয়া সম্ভব ৷ এবং 90 মিনিটের আগেই চার্জ সম্পন্ন হবে ৷