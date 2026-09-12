BMW লঞ্চ করল 7 Series এবং i7 premium সেডান, প্রায় 2 কোটির এই গাড়িতে কী কী থাকছে ?

BMW লঞ্চ করল 7 Series এবং i7 premium সেডান, প্রায় 2 কোটির এই গাড়িতে কী কী থাকছে ?
BMW দীর্ঘদিন ধরেই ভারতীয় লাক্সারি গাড়ি মার্কেটে একটি উল্লেখযোগ্য একটি নাম ৷ যাদের একাধিক মডেল ভারতীয় ক্রেতাদের পছন্দের তালিকার মধ্যে রয়েছে ৷
Published : September 12, 2026 at 1:54 PM IST
হায়দরাবাদ : BMW ভারতে লঞ্চ করল তাদের আপডেটেড 7 Series এবং i7 premium sedan ৷ দুটি মডেলই সম্পূর্ণ নতুন ডিজাইন এবং তারসঙ্গে পেট্রল ও ইলেকট্রিক ভ্য়ারিয়েন্টে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এই গাড়িগুলির মধ্যে রয়েছে সবথেকে পাওয়ারফুল i7 M70 xDrive ৷
7 Series এবং i7 sedan range-এর প্রতিটি মডেলই স্থানীয়ভাবে অ্য়াসেম্বল করা হবে ৷ সংস্থার চেন্নাই প্ল্য়ান্টে এই গাড়িগুলি প্রস্তুত করে ভারতের বাজারে বিক্রি করা হবে বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে ৷ অর্থাৎ এই প্রথম জার্মানির বাইরে অন্য কোনও দেশে গাড়ি অযাসেম্বল করছে Apple ৷ নতুন 7 Series-এর গাড়িগুলির দাম শুরু হচ্ছে 1.95 কোটি টাকা থেকে (ex-showroom)৷
BMW দীর্ঘদিন ধরেই ভারতীয় লাক্সারি গাড়ি মার্কেটে একটি উল্লেখযোগ্য একটি নাম ৷ যাদের একাধিক মডেল ভারতীয় ক্রেতাদের পছন্দের তালিকার মধ্যে রয়েছে ৷ যার মধ্যে একাধিক পেট্রল ভ্যারিয়েন্ট যেমন রয়েছে তেমন একাধিক ইলেকট্রিক মডেলও রয়েছে ৷ পাশাপাশি প্রযুক্তি ও ডিজাইনের ক্ষেত্রেও অনন্য ৷
Engine and battery options
BMW নতুন এই আপডেটে মোট তিনটি পেট্রল ভ্যারিয়েন্ট লঞ্চ করেছে ৷ তার মধ্যে রয়েছে petrol powered 740i, ইলেকট্রিক i7 eDrive 50, এবং হাই পারফরম্যান্স i7 M70 xDrive ৷
740i মডেলে রয়েছে 3.0-litre, ছয় সিলিন্ডারের টার্বোপেট্রল ইঞ্জিন ৷ যা 400hp এবং 540Nm টর্ক জেনারেট করতে সক্ষম ৷ 0 থেকে 100kmph স্পিড তুলতে 5.4 সেকেন্ড সময় লাগে বলে দাবি সংস্থার ৷ এর টপ স্পিড 250kmph ৷
i7 eDrive50 এ দেওয়া হয়েছে 112.5kW ব্যাটারি ৷ যার সঙ্গে 455hp এবং 660Nm টর্কের মোটর দেওয়া হয়েছে ৷ 0 থেকে 100kmph স্পিড তুলতে 5.5 সেকেন্ড সময় লাগবে ৷ সিঙ্গল চার্জে সর্বাধিক 728km যেতে পারবে গাড়িটি ৷
i7 M70 xDrive হল এই সিরিজের টপ রেঞ্জ মডেল ৷ যেখানে মোট দুটি মোটর, অল হুইল ড্রাইভ দেওয়া হয়েছে ৷ যা 680hp এবং 1,015Nm টর্ক জেনারেট করতে পারে ৷ এবং পুরোটাই স্পোর্টস মোডে ৷ BMW-র দাবি এই মডেলটি 0 থেকে 100kmph স্পিড তুলতে 3.8 সেকেন্ড সময় নেবে ৷ এবং এর সর্বাধিক গতি 250kmph এবং সিঙ্গল চার্জে 686km যেতে পারবে ৷
i7 eDrive50 এবং i7 M70 xDrive — 250kW-এর ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট করে ৷ 10 থেকে 80 শতাংশ চার্জ হতে 28 minutes সময় লাগবে ৷ মাত্র 10 মিনিটের চার্জে 235km রেঞ্জ রয়েছে ৷
New design features
আপডেটেড 7 Series এ BMW-র লেটেস্ট ডিজাইন দেওয়া হয়েছে ৷ একানে দেওয়া হয়েছে একটি বড়, ইলুমিনেট কিডনি গ্রিল, যা আইকনিক গ্রিল নামে পরিচিত ৷ এরসঙ্গে BMW-র ক্রিস্টাল হেডলাইট দেওয়া হয়েছে ৷ যেখানে Swarovski glass এলিমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে ৷ এরসঙ্গে অ্য়াডপ্টিভ LED হেডলাইট, কর্নিং লাইট, এবং একটি non-dazzling হাই-বিম সিস্টেম দেওয়া হয়েছে ৷
Aggressive bumpers, তুলনামূলক বেশি এয়ার ইনটেক, সাইড স্কার্টস, একটি রিয়ার ডিফিউজার, ডার্ক এক্সটিরিওর ট্রিম, ব্লু-কালার্ড ব্রেক ক্যালিপার্স এবং 20 ইঞ্চির অ্যালয় হুইল দেওয়া হয়েছে ৷
smoke-black হেডল্যাম্পস, ব্ল্যাক এক্সটেরিওর ডিটেলিং, 21-inch M হুইল, ব্ল্য়াক রিয়ার স্পয়লার, এবং একটি ফুল উইদ রিয়ার ডিফিউজার দেওয়া হয়েছে ৷ Flush-fitting-ডোর হ্যান্ডেলস এবং একটি রিডিজাইন রিয়ার লাইটও রয়েছে ৷ যা গাড়িটিকে মর্ডান লুক দিয়েছে ৷
Interior and features
কেবিনে উল্লেখযোগ্যভাবে আপগ্রেড করা হয়েছে ৷ নতুন Panoramic iDrive সিস্টেম দেওয়া হয়েছে ৷ যা BMW Operating System X-এর মাধ্যমে কাজ করবে ৷ Windscreen এর নিচের অংশে একটি ডিজিট্যাল ডিসপ্লে সিস্টেম রাখা হয়েছে ৷ 3D হেডস আপ ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে ৷
সেন্ট্রাল ডিসপ্লেটি 17.9 ইঞ্চির ৷ যা matrix backlight technology-তে তৈরি করা হয়েছে ৷ ফ্রন্ট প্যাসেঞ্জারের জন্য 14.6-inch-র একটি স্ক্রিন রয়েছে ৷