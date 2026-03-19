BMW লঞ্চ করল লাক্সারি M2 CS, দাম শুনলে চমকে উঠবেন
রয়েছে 8-speed অটোম্যাটিক গিয়ার বক্স ৷ rear-wheel drive (RWD) অপশন রয়েছে । ঘণ্টায় 0–100 কিমি স্পিড তুলতে 3.8 সেকেন্ড সময় নেয় M2 CS ৷
Published : March 19, 2026 at 8:20 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে নতুন মডেল লঞ্চ করল লাক্সারি গাড়ি নির্মাতা সংস্থা BMW ৷ নতুন মডেলটি হল BMW M2 CS ৷ যার এক্স শো-রুম প্রাইস 1 কোটি 66 লাখ টাকা ৷ এটিকে ট্র্যাক-ফোকাসড এন্ট্রি-লেভেল M কার হিসেবে দাবি করেছে সংস্থাটি । লিমিটেড এডিশন গাড়ি হিসেবেই লঞ্চ করা হয়েছে ৷ মডেলটি Completely Built Unit (CBU) হিসেবে আমদানি করা হবে ৷ অনলাইন এবং ডিলারদের মাধ্যমে বুকিং করতে পারবেন ইচ্ছুক ক্রেতারা ৷ নির্দিষ্ট করে এখনও ডেলিভারি ডেট জানানো হয়নি ৷ তবে মনে করা হচ্ছে খুব শীঘ্রই ডেলিভারি শুরু হবে ৷ BMW M2-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে M2 CS ৷ যা স্ট্যান্ডার্ড M2-এর তুলনায় 64 লাখ টাকা বেশি ৷ ওই মডেলের এক্স শো-রুম দাম 1 কোটি 2 লাখ টাকা ৷
BMW M2 CS: Engine and Performance
BMW M2 CS-গাড়িটি 3.0-লিটার twin-turbocharged inline six-cylinder ইঞ্জিনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যাতে আপডেটেড ইন্টারনালস এবং হার্ড ইঞ্জিন মাউন্ট রয়েছে ৷ যা থ্রটল রেসপন্সকে আরও তীক্ষ্ণ করে এবং হ্যান্ডলিং ডায়নামিক্সকে উন্নত করে । ইঞ্জিনটি 522.75 bhp পাওয়ার এবং 650Nm টর্ক উৎপন্ন করে ৷ রেগুলার মডেলের পাওয়ার ও টর্ক থেকে যথাক্রমে 49.31bhp এবং 50Nm বেশি ।
এই মডেলে রয়েছে 8-speed অটোম্যাটিক গিয়ার বক্স ৷ rear-wheel drive (RWD) অপশন রয়েছে । BMW-এর দাবি অনুযায়ী, ঘণ্টায় 0–100 কিমি স্পিড তুলতে 3.8 সেকেন্ড সময় নেয় M2 CS ৷ এবং সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় 302 কিমি ।
BMW M2 CS: Design and Exterior
স্ট্যান্ডার্ড BMW M2-এর তুলনায় M2 CS-এ একাধিক ভিজ্যুয়াল পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ উন্নত এয়ারফ্লোর জন্য সংশোধিত ফ্রন্ট গ্রিল এবং অতিরিক্ত ডাউনফোর্সের জন্য নতুন ফ্রন্ট স্প্লিটার দেওয়া হয়েছে । গাড়িটি স্ট্যাগার্ড ফোর্জড অ্যালয় হুইলের উপর চলে ৷ সামনের হুইল 19-ইঞ্জির এবং পিছনের চাকা 20-ইঞ্চির ৷ যা সোনালি রঙের ফিনিশ দেওয়া হয়েছে ৷ Michelin Pilot Sport 4S টায়ার দেওয়া হয়েছে । এছাড়াও কোনও অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই অপশনাল ট্র্যাক টায়ার দেওয়া হয়েছে ৷ চারটি রঙের অপশনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেগুলি হল Black Sapphire, Portimao Blue, Brooklyn Grey, এবং Velvet Blue ।
BMW M2 CS: Interior
গাড়ির ভিতরে দেওয়া হয়েছে কার্বন ফাইবার বাকেট সিট ৷ চামরার আপহোলস্ট্রি ৷ এছাড়াও তাকছে কার্বন ফাইবার কেবিন ট্রিম এবং আলকানট্রা দেওয়া M স্টিয়ারিং হুইল ৷ 14 স্পিকারের একটি হারম্যান কার্ডন সাউন্ড সিস্টেম দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও থাকছে পার্কিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ৷