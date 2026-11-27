ভারতে লঞ্চ BMW M 1000 RR, প্রায় 60 লাখের এই বাইকে কী কী ফিচার্স রয়েছে ?
নতুন M 1000 RR-এ মূলত তিনটি বিষয়ে জোর দিয়েছে সংস্থা—এয়ারফ্লো, ইঞ্জিনের পাওয়ার এবং ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল।
Published : November 27, 2026 at 8:12 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে নতুন M 1000 RR লঞ্চ করল BMW Motorrad। সংস্থার এই প্রিমিয়াম সুপারবাইকের এক্স-শোরুম দাম রাখা হয়েছে 59.90 লক্ষ টাকা। BMW Motorrad-এর দাবি, এটি তাদের এখনও পর্যন্ত তৈরি সবচেয়ে বেশি ট্র্যাক-ফোকাসড প্রোডাকশন সুপারবাইক। এই মোটরসাইকেলের রেসিং ভার্সনটি FIM Superbike World Championship (WorldSBK)-এ অংশগ্রহণ করেছিল ।
নতুন M 1000 RR-এ মূলত তিনটি বিষয়ে জোর দিয়েছে সংস্থা—এয়ারফ্লো, ইঞ্জিনের পাওয়ার এবং ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল। নতুন আপডেটগুলির ফলে, রেসিং সার্কিটে চালকদের বাইকটির পারফরম্যান্স আরও ভালোভাবে কাজে লাগাতে সাহায্য করা।
ইঞ্জিন ও পারফরম্যান্স
নতুন BMW M 1000 RR-এ রয়েছে 999 cc ইনলাইন ফোর-সিলিন্ডার ইঞ্জিন। এটি 14,500 rpm-এ সর্বোচ্চ 215 bhp শক্তি এবং 11,100 rpm-এ 113 Nm টর্ক উৎপন্ন করে। আগের মডেলের তুলনায় নতুন বাইকটির ইঞ্জিনে 6 bhp শক্তি বেড়েছে। ইঞ্জিনের সঙ্গে রয়েছে 6-স্পিড গিয়ারবক্স।
ইঞ্জিনের পারফরম্যান্স বাড়াতে সিলিন্ডার হেড, পোর্ট ডিজাইন এবং কম্বাশন চেম্বারে পরিবর্তন এনেছে BMW। পাশাপাশি নতুন করে ডিজাইন করা হয়েছে টাইটানিয়াম ভালভের আকৃতি। পরিবর্তন করা হয়েছে এক্সজস্ট সিস্টেমেও।
ডিজাইন ও অ্যারোডাইনামিকস
নতুন M 1000 RR-এর সামনের ফেয়ারিংয়ে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এতে রয়েছে সর্বশেষ M Winglets 3.0, যা Carbon-Fibre-Reinforced Plastic (CFRP) দিয়ে তৈরি। BMW-র দাবি, নতুন উইংলেটগুলি আগের তুলনায় অনেক বেশি ডাউনফোর্স তৈরি করতে সক্ষম। এর ফলে জোরে অ্যাক্সিলারেশনের সময় সামনের চাকা রাস্তার সঙ্গে আরও ভালোভাবে সংযুক্ত থাকে এবং বেশি গতিতে বাইকের স্থিতিশীলতা বাড়ে।
বাইকের ফ্রেমেও কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। বাঁ দিকে নতুন ইঞ্জিন মাউন্ট যুক্ত হয়েছে এবং স্টিয়ারিং হেডের আশপাশে ফ্লেক্স বা নমনীয়তার মাত্রা নতুন করে নির্ধারণ করা হয়েছে।
ইলেকট্রিক কন্ট্রোল ও সেফটি ফিচার্সে কী কী পরিবর্তন আনা হয়েছে ?
নতুন মডেলে Dynamic Traction Control সিস্টেমে যুক্ত হয়েছে Slide Control ফিচার। এটি Steering Angle Sensor থেকে তথ্য সংগ্রহ করে কাজ করে। ট্র্যাকশন ম্যানেজমেন্টকে Slip Control এবং Slide Control—এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর ফলে অ্যাক্সিলারেশনের সময় চালক আরও নিয়ন্ত্রিতভাবে পাওয়ার স্লাইড করতে পারবেন।
একই সেন্সর প্রযুক্তি BMW Race ABS Pro সিস্টেমের Brake Slide Assist ফিচারেও ব্যবহার করা হয়েছে। কর্নারে ঢোকার আগে জোরে ব্রেক করার সময় বাইকের স্লাইড নিয়ন্ত্রণে রাখতে এই প্রযুক্তি সাহায্য করে।
ওয়ারেন্টি
BMW Motorrad নতুন M 1000 RR-এর সঙ্গে তিন বছরের স্ট্যান্ডার্ড ওয়ারেন্টি দিচ্ছে। এই ওয়ারেন্টিতে কিলোমিটারের কোনও সীমা নেই। চাইলে ক্রেতারা চতুর্থ ও পঞ্চম বছর পর্যন্ত ওয়ারেন্টির মেয়াদ বাড়াতে পারবেন। পাশাপাশি 24x7 সাপোর্ট প্যাকেজের আওতায় রোডসাইড অ্যাসিস্ট্যান্সের সুবিধাও থাকছে।
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