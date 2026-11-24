BMW iX4 Electric Coupe : 90 লাখের মধ্যেই ভারতে মিলতে পারে BMW-র এই মডেলটি, কবে থেকে বিক্রি শুরু ? জেনে নিন
ভারতে ডিজাইনের জন্য ইতিমধ্যে পেটেন্ট ফাইল করেছে BMW ।
Published : November 24, 2026 at 4:11 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে BMW iX4 ইলেকট্রিক লঞ্চের সম্ভাবনা আরও জোরালো হল। সম্প্রতি গাড়িটির ডিজাইন পেটেন্ট ফাইল করেছে জার্মানির বিলাসবহুল গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থা BMW। যদিও এখনও পর্যন্ত ভারতে গাড়িটি লঞ্চের কোনও নির্দিষ্ট দিনক্ষণ ঘোষণা করেনি সংস্থাটি। 2026 সালের অক্টোবর মাসে গ্লোবাল মার্কেটে লঞ্চ করেছিল BMW iX4। এটি সংস্থার জনপ্রিয় iX3-এর Coupe-SUV ভার্সন । পাশাপাশি iX3 এবং i3-র পর BMW-র তৃতীয় 'Neue Klasse' ইলেকট্রিক গাড়ি এটি।
গ্লোবাল মার্কেটে BMW iX4 মোট তিনটি ভ্যারিয়েন্টে পাওয়া যাবে—40 xDrive, 50 xDrive এবং M60 xDrive।
ডিজাইন ও লুক
ডিজাইনের দিক থেকে BMW iX4-এর সঙ্গে iX3-এর বেশ মিল রয়েছে। তবে এর ঢালু ছাদের নকশা এবং ছোট ওভারহ্যাং গাড়িটিকে কুপে-স্টাইলের চেহারা দিয়েছে। সামনে রয়েছে BMW-র পরিচিত কিডনি গ্রিল এবং ডুয়াল-পড হেডলাইট। এছাড়া রয়েছে 20 ইঞ্চির অ্যালয় হুইল, নীল ব্রেক ক্যালিপার, ক্লিয়ার-লেন্স টেলল্যাম্প এবং বুট লিড স্পয়লার। iX3-এর তুলনায় পিছনের বাম্পারটিও কিছুটা বেশি ধারালো ডিজাইনের।
অন্যদিকে, টপ-স্পেক M60 xDrive ভ্যারিয়েন্টে থাকছে অ্যাডাপটিভ LED হেডলাইট, গ্রিলের চারপাশে আলোর ব্যবস্থা এবং হলুদ ডে-টাইম রানিং লাইট। এর সঙ্গে মিলবে বড় 21 ইঞ্চির অ্যালয় হুইল, M ব্যাজ, স্পোর্টি উইং মিরর এবং আরও বড় বুট স্পয়লার।
ইন্টেরিয়র ও ফিচার্স
গাড়িটির কেবিনের ডিজাইন মূলত iX3-এর মতোই। তবে ছাদের ঢালু নকশার কারণে পিছনের আসনে বসা যাত্রীদের মাথার উপরের জায়গা কিছুটা কম হতে পারে। গাড়িটির বুট স্পেস 490 লিটার।
ড্যাশবোর্ডের মাঝখানে রয়েছে 17.9 ইঞ্চির ডায়মন্ড-আকৃতির টাচস্ক্রিন। পাশাপাশি উইন্ডস্ক্রিনের নিচের অংশ জুড়ে রয়েছে BMW-র 'Panoramic Vision' ডিসপ্লে। iX3-এর মতোই এখানে রয়েছে বিশেষ নকশার স্টিয়ারিং হুইল এবং উঁচু সেন্ট্রাল টানেল।
40 xDrive এবং 50 xDrive ভ্যারিয়েন্টে মিলবে অ্যাডজাস্টেবল অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিং, প্যানোরামিক সানরুফ, মেমোরি সেটিংস-সহ ইলেকট্রিক ফ্রন্ট সিট এবং সাতটি স্পিকারের সাউন্ড সিস্টেম। এছাড়া রয়েছে স্মার্টফোন কানেক্টিভিটি, কানেক্টেড কার টেকনোলজি, ওয়্যারলেস চার্জিং এবং ড্রাইভার অ্যাসিস্ট্যান্স সিস্টেম।
অন্যদিকে, M60 xDrive-এর কেবিনে স্পোর্টি লুক দেওয়া হয়েছে । এতে রয়েছে M স্টিয়ারিং হুইল, M Sport সিট এবং 13টি স্পিকার-সহ Harman Kardon সাউন্ড সিস্টেম। পাশাপাশি অন্য দুই ভ্যারিয়েন্টের তুলনায় এর ইন্টেরিয়রে রয়েছে ডার্ক কালারের থিম।
ব্যাটারি, পাওয়ার ও রেঞ্জ
BMW iX4 তৈরি হয়েছে সংস্থার 800-ভোল্টের Neue Klasse প্ল্যাটফর্মের উপর। এতে iX3-এর মতোই ব্যাটারির বিকল্প থাকছে।
এন্ট্রি-লেভেল 40 xDrive ভ্যারিয়েন্টে রয়েছে 82.6kWh ব্যাটারি। সংস্থার দাবি, WLTP পরীক্ষার হিসাব অনুযায়ী একবার সম্পূর্ণ চার্জে গাড়িটি সর্বোচ্চ 638 কিলোমিটার চলতে পারে। ব্যাটারি থেকে শক্তি পায় দুটি ইলেকট্রিক মোটর, যার একটি রয়েছে সামনের অ্যাক্সেলে এবং অন্যটি পিছনের অ্যাক্সেলে। দুটি মোটর মিলিয়ে সর্বোচ্চ 374hp শক্তি এবং 520Nm টর্ক উৎপন্ন হয়। 0 থেকে 100 কিমি প্রতি ঘণ্টা গতিতে পৌঁছতে এই ভ্যারিয়েন্টের সময় লাগে 5.6 সেকেন্ড।
মাঝের 50 xDrive ভ্যারিয়েন্টে রয়েছে 108.7kWh ব্যাটারি। এর WLTP রেঞ্জ সর্বোচ্চ 828 কিলোমিটার। ডুয়াল-মোটর অল-হুইল ড্রাইভ সেটআপে এই সংস্করণটি 469hp শক্তি এবং 645Nm টর্ক উৎপন্ন করতে পারে। 0 থেকে 100 কিমি প্রতি ঘণ্টা গতিতে পৌঁছতে সময় লাগে মাত্র 4.9 সেকেন্ড।
সবচেয়ে শক্তিশালী M60 xDrive-এর ব্যাটারির ক্ষমতা এখনও প্রকাশ করেনি BMW। তবে এই সংস্করণটির WLTP রেঞ্জ সর্বোচ্চ 777 কিলোমিটার হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এতে মিলবে 612hp শক্তি। মাত্র 3.9 সেকেন্ডে 0 থেকে 100 কিমি প্রতি ঘণ্টা গতিতে পৌঁছতে পারে গাড়িটি। এর সর্বোচ্চ গতি ইলেকট্রনিকভাবে 240 কিমি প্রতি ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।
M60 xDrive-এ স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে থাকছে অ্যাডাপটিভ স্পোর্টস সাসপেনশন। অন্য দুই ভ্যারিয়েন্টে এটি অপশনাল হিসাবে পাওয়া যাবে।
ভারতে সম্ভাব্য দাম ও প্রতিদ্বন্দ্বী
BMW iX4 ভারতে লঞ্চ হলে এর এক্স-শোরুম দাম 90 লক্ষ থেকে 95 লক্ষ টাকার মধ্যে থাকতে পারে বলে অনুমান। বাজারে এলে Mercedes-Benz-এর ইলেকট্রিক GLC-র সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতায় নামবে গাড়িটি। তবে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, BMW এখনও ভারতে iX4 লঞ্চের দিনক্ষণ নিশ্চিত করেনি।
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