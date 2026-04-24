ভারতে লঞ্চ হল BMW F 450 GS, কী কী ফিচার্স পাওয়া যাবে নতুন এই বাইকে ?

ভারতে লঞ্চ হল BMW F 450 GS, কী কী ফিচার্স পাওয়া যাবে নতুন এই বাইকে ?
Published : April 24, 2026 at 1:31 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ করল BMW F 450 GS ৷ যার বেস ভ্যারিয়েন্টের এক্স শো-রুম দাম 4 লাখ 70 হাজার টাকা ৷ মোট তিনটি ভ্যারিয়েন্টে এই গাড়িটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ বাকি দুটি ভ্যারিয়েন্টের এক্স শো-রুম দাম রাখা হয়েছে 4.90 লাখ টাকা এবং 5.30 লাখ টাকা ৷
BMW-র GS সিরিজের এন্ট্রি বাইকের মধ্যে রয়েছে F 450 GS ৷ এবং ভারতে এই সিরিজের যে মডেলের গাড়িটি আগে থেকেই ভারতে ছিল তা হল G310 GS ৷ ভারতে BMW-র এই গাড়িটি তৈরির দায়িত্বে রয়েছে TVS ৷
নতুন 450GS গাড়িতে দেওয়া হয়েছে 420cc লিকুইড কুলড প্যারালালড টুইন ইঞ্জিন ৷ যে 8750rpm এ 48bhp এবং 6750rpm এ 43Nm টর্ক জেনারেট করতে পারে ৷
নতুন এই মডেলটিতে স্টিলের ফ্রেম দেওয়া হয়েছে ৷ ফ্রন্ট হুইলটি 19 ইঞ্চির এবং রিয়ার হুইল 17 ইঞ্চির ৷ এই সিরিজের প্রথম তিনটি বাইকে অ্যালয় হুইল দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু নতুন এই ভ্যারিয়েন্ট থেকে স্পোক দেওয়া হয়েছে ৷
নতুন এই ভ্যারিয়েন্টে দেওয়া হয়েছে LED লাইট, রাইড মোড এবং আরও একাধিক নতুন ফিচার ৷ বেসিক ভ্যারিয়েন্টে দেওয়া হয়েছে তিনটি রাইড মোড ৷ সেগুলির মধ্যে রয়েছে রেইন, রোড এবং এনডিওরো ৷ কিন্তু অন্য মডেলগুলিতেও রয়েছে Enduro Pro Mode ৷
এই বাইকটির ওজন 178 কেজি ৷ সফট ও সিকিওর ব্রেকিংয়ের জন্য দেওয়া হয়েছে ABS ৷ এছাড়াও সেফটি ফিচার্সের মধ্যে রয়েছে ডায়নামিক ব্রেক কন্ট্রোল এবং ডায়নামিক ব্রেক লাইট ৷
ফিচারের বিষয়ে বলতে গেলে নতুন এই বাইকে দেওয়া হয়েছে একাধিক আপডেটেড ফিচার ৷ তারমধ্যে রয়েছে,6.5 ইঞ্চি TFT ডিসপ্লে ৷ যার সঙ্গে কানেক্টিভিটিরও সুবিধা রয়েছে ৷ এছাড়াও রয়েছে হিটেড গ্রিপস এবং অ্য়াডজাস্টেবল লিভার ৷ BMW-র ইজি রাইড ক্লাচও দেওয়া হয়েছে ৷
450 GS Exclusive ভ্যারিয়েন্টে রয়েছে রাইডিং মোড প্রো এবং শিফ্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রো ৷ এই ভ্যারিয়েন্টের এক্সক্লুসিভ মডেলটি কসমিক ব্ল্যাক কালারের ৷
অন্যদিকে 450 GS Trophy মডেলটিতে দেওয়া হয়েছে অফ রোড ফুট পেজস, হ্যান্ড গার্ডস, রাইডিং মোডস প্রো, শিফট অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রো উইন্ডসিল্ড, স্পোর্ট সাসপেনশন এবং একটি অ্যালুমিনিয়াম ইঞ্জিন গার্ড ৷