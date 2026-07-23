যন্তরমন্তরে বন্ধ ইন্টারনেট ও টেলি যোগাযোগ পরিষেবা, তারপরও কোন প্রযুক্তিতে কথাবার্তা চালাচ্ছেন আন্দোলনকারীরা ?
যে প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করা হচ্ছে তার নাম Bluetooth Low Energy (BLE) ৷ বিস্তারিত জানুন এই প্রতিবেদনে ৷
Published : July 23, 2026 at 5:27 PM IST
হায়দরাবাদ : দিল্লিতে ছাত্র আন্দোলন চলছে ৷ ককরোচ জনতা পার্টি এই আন্দোলন শুরু করলেও পরবর্তী একাধিক বিভিন্ন রাতনৈতিক দলের নেতানেত্রীদের দেখা গিয়েছে ৷ পরিস্থিতি এতটাই জটিল আকার ধারণ করেছে যে দেশের রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা ৷ ফলে মেসেজ বা কলিং পুরোপুরি স্তব্ধ রয়েছে ৷
কিন্তু প্রযুক্তিতেও হার মানতে নারাজ আন্দোলনকারীরা ৷ এমন প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করেছে তারা যেখানে ইন্টারনেট বা সেলুলর কানেক্টিভিটি প্রয়োজন নেই ৷ কিন্তু অনায়াসে মেসেজ করা যাবে ৷ এমনকী টাকা খরচও হবে না এই প্রযুক্তিতে ৷
নতুন ওই প্রযুক্তি কী ?
যে প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করা হচ্ছে তার নাম Bluetooth Low Energy (BLE) ৷ বেশ কিছু মেসেজিং অ্যাপ রয়েছে যার মাধ্যমে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে যোগাযোগ রাখা সম্ভব ৷
এই প্রযুক্তির মাধ্যমে যে অ্যাপগুলি পরিচালনা করা সম্ভব তার মধ্যে সবথেকে জনপ্রিয় অ্য়াপ Bitchat ৷ টুইটারের (বর্তমানে যার নাম X) এর প্রতিষ্ঠাতা জ্যাক ডরসে 2025 সালের জুলাই মাসে এই অ্যাপটি লঞ্চ করেন ৷ মাত্র এক বছরের মধ্যে 10 লাখ ডাউনলোড হয়েছে ৷ গুগল প্লে স্টোর থেকে যে কেউ এই অ্যাপটি ডাউনলোড করতে পারেন ৷
কীভাবে কাজ করে এই প্রযুক্তি ?
এই অ্যাপ ব্যবহার করার জন্য ফোনের ব্লুটুথ অন রাখতে হবে ৷ কারণ যেহেতু WiFi, ইন্টারনেট বা মোবাইল নেটওয়ার্কের উপর এই কমিউনিকেশন ব্যবস্থা নির্ভর করে না সেই কারণে ব্লুটুথের মাধ্যমেই কমিউনিকেশন সম্ভব হয় ৷
বর্তমানে প্রায় প্রতিটি স্মার্টফোনেই রয়েছে ব্লুটুথ সিস্টেম ৷ সুতরাং ওই ব্লুটুথ অন করলেই Bitchat এর কমিউনিকেশন প্রক্রিয়া শুরু হবে ৷ তবে অবশ্যই যে ব্যক্তির কাছে মেসেজ পাঠানো হবে তাঁর ডিভাইসেও থাকতে হবে Bitchat ৷ তবেই উভয় পক্ষের মধ্যে মেসেজের মাধ্যমে কমিউনিকেশন সম্ভব ৷
যেহেতু এই কমিউনিকেশন সিস্টেম পুরোপুরি ব্লুটুথের উপর নির্ভরশীল সেই কারণে বেশি দূরে অবস্থানকারী কারোর সঙ্গে এই প্রক্রিয়ায় কানেক্ট করা অসম্ভব ৷ একমাত্র স্থানীয় এলাকার মধ্যেই এই প্রক্রিয়ায় কমিউনিকেশন সম্ভব ৷
তবে যন্তরমন্তরে অর্থাৎ ছাত্রদের বিক্ষোভস্থলে যেহেতু এই অ্যাপটি বিপুল পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে সেহেতু হাজার হাজার স্মার্টফোন ব্যবহারকারী নিজেদের ব্লুটুথ চালু রাখছেন ৷ এর ফলে কমিউনিকেশনের রেঞ্জও বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷ ওয়ান টু ওয়ান কমিউনিকেশনে যে দূরত্ব বজায় রাখতে হয় এক্ষেত্রে তার থেকেও বেশি দূরত্বে থাকা দুই ব্যবহারকারী এই অ্যাপের মাধ্যমে কমিউনিকেশন করতে পারছেন ৷