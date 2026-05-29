31 মে আপনিও সাক্ষী থাকতে পারেন ব্লু মাইক্রোমুনের; কীভাবে, কোথা থেকে দেখবেন ?
Published : May 29, 2026 at 5:28 PM IST
হায়দরাবাদ : মহাকাশপ্রেমীদের জন্য দারুণ সুখবর ! মে মাসের শেষেই রাতের আকাশে এক অদ্ভুত সুন্দর ও বিরল মহাজাগতিক দৃশ্যের সাক্ষী থাকবেন তাঁরা । আগামী 31 মে, 2026 (রবিবার) আকাশে দেখা দেবে ‘ব্লু মাইক্রোমুন’ (Blue Micromoon) । একই সঙ্গে ফুল মুন, ব্লু মুন এবং মাইক্রোমুন—এই তিনের এক অদ্ভুত মেলবন্ধন ঘটতে চলেছে এই দিনে ।
ব্লু মাইক্রোমুন আসলে কী?
সহজ কথায়, একই ইংরেজি ক্যালেন্ডার মাসের মধ্যে যখন দ্বিতীয়বার পূর্ণিমা হয়, তখন সেই চাঁদকে বলা হয় ‘ব্লু মুন’ । তবে নামের সঙ্গে মিলিয়ে চাঁদ কিন্তু নীল রঙের হবে না, সাধারণ চাঁদের মতোই হালকা সাদা বা সোনালী-কমলা আভার দেখাবে । অন্যদিকে, চাঁদ যখন নিজের কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরে (অ্যাপোজি) চলে যায়, তখন পূর্ণিমার চাঁদকে সাধারণের তুলনায় বেশ ছোট আর কিছুটা আবছা দেখায় । একেই বলে ‘মাইক্রোমুন’ । বিজ্ঞানীদের মতে, সাধারণ পূর্ণিমার চেয়ে এটি প্রায় 6% ছোট এবং 10% কম উজ্জ্বল দেখাবে ।
তারিখ এবং সময় (Date & Timing)
বিজ্ঞানীদের হিসেব অনুযায়ী, আগামী 31 মে, 2026 তারিখে এই চাঁদ তার পূর্ণ রূপ ধারণ করবে । আন্তর্জাতিক সময় অনুযায়ী ওই দিন UTC সকাল 8.45 মিনিটে (UTC 8:45) চাঁদটি সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল থাকবে । ভারতীয় সময় অনুযায়ী বিকাল 5টা 15 মিনিট ৷ আমেরিকার আকাশপ্রেমীরা এটি দেখতে পাবেন স্থানীয় সময় 31 মে ভোর 4.45 মিনিটে।
কীভাবে এবং কোথা থেকে সবচেয়ে ভালো দেখা যাবে? (How to Watch & Best Locations)
- এই বিরল দৃশ্যটি দেখার জন্য চোখ রাখতে হবে সন্ধ্যার ঠিক পরেই, যখন চাঁদ সবেমাত্র উঠছে।
- পদ্ধতি: এটি দেখার জন্য কোনো বিশেষ টেলিস্কোপ বা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের দরকার নেই, খালি চোখেই পরিষ্কার দেখা যাবে।
- দক্ষিণ গোলার্ধ এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে এই দৃশ্য সবচেয়ে সুন্দরভাবে ফুটে উঠবে । তবে মেঘলা আকাশে দেখার সম্ভাবনা কম ৷ পরিষ্কার, মেঘমুক্ত আকাশ থেকে দেখা যাবে এই বিরল দৃশ্য ৷