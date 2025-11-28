ব্ল্য়াক ফ্রাইডে সেলের 2000 টি জাল ওয়েবসাইটে প্রতারকদের ফাঁদ, অসাবধান হলেই বিপদ !

ব্ল্য়াক ফ্রাইডে সেলের 2000 টি জাল ওয়েবসাইটে প্রতারকদের ফাঁদ, অসাবধান হলেই বিপদ !
Published : November 28, 2025 at 5:27 PM IST
হায়দরাবাদ : বিক্রি বাড়াতে বছর শেষে ব্ল্য়াক ফ্রাইডে সেল দেয় একাধিক সংস্থা ৷ কিন্তু, সেই সব একাধিক ওয়েবসাইটেই ফাঁদ পেতেছে প্রতারকরা ৷ একটু অসাবধান হলেই বিপদ ৷ কারণ, CloudSEk নামে বেঙ্গালুরুর একটি সংস্থা দাবি করেছে নামী দামী রিটেল ব্র্য়ান্ডের নামে প্রায় 2000 টি জাল ওয়েবসাইট তৈরি করেছে প্রতারকরা ৷ যেগুলি ইন্টারনেটে অ্য়াক্টিভ রয়েছে ৷ আর ওই ওয়েবসাইটগুলিকেই হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে প্রতারকরা ৷
CloudSEk কী কাজ করে?
এটি মূলত একটি digital risk protection ফার্ম ৷ সাইবার থ্রেট খুঁজে বের করাই এই সংস্থার কাজ ৷ এছাড়াও বিভিন্ন সাইবার অ্য়াটাক মোকাবিলা করে এই সংস্থাটি ৷ এই সংস্থার গবেষকরা জানিয়েছেন, বিভিন্ন নামী কোম্পানির নাম ও লে-আউট প্রায় হুবহু নকল করে জাল ওয়েবসাইট তৈরি করছে প্রতারকরা ৷ এবং এই ওয়েবসাইটগুলি পপ-আপ হিসেবে শো করছে ৷ ক্লিক করলেই রিডাইরেক্ট হচ্ছে প্রতারকদের ডোমেইনে ৷
অর্থাৎ আপনি হয়তো কোনও একটি সঠিক ওয়েবসাইট ভিজিট করছেন ৷ হঠাৎ করে দেখলেন কোনও একটি নামী সংস্থার ওয়েবসাইটের একটি ব্যানার পপ-আপ করল আপনার কম্পিউটার বা মোবাইলের স্ক্রিনে ৷ সেখানে রয়েছে কোনও অফার ৷ হতে পারে ওই পপ-আপ ওয়েবসাইটটি কোনও প্রতারক তৈরি করেছে ৷ আপনি হয়তো না জেনেই ওপেন করলেন ওয়েবসাইটটি ৷ ব্যাস আপনি পাতা ফাঁদে পা দিলেন ৷ এরপর আপনার ব্যাক্তিগত তথ্য হাতাতে থাকবে প্রতারকরা ৷
CloudSEk জানিয়েছে ইতিমধ্যে 170 টি Amazon থিমের টাইপোস্কোয়াটেড ডোমেনের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে ৷ তারা ফেস্টিভ ডিজাইন ব্যবহার করছে ৷ পাশাপাশি ফিশিং ওয়েবসাইট তৈরি ও ম্যালওয়ার ব্যবহার করে ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নিচ্ছে ৷ এছাড়াও প্রায় 1000 ডোমেন .shop এক্সটেনশন ব্যবহার করছে ৷ তারা Samsung, Jo Malone, Ray-Ban, Xiaomi র মতো কোম্পানির পেজ লেআউট ও ফিশিং ওয়েবসাইট ব্যবহার করছে ৷
শুধু যে ফিশিং ওয়েবসাইট বা ফেক পপআপ ব্যবহার করছে এমনটা কিন্তু নয় ৷ বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় Ads রান করানো হচ্ছে ৷ পাশাপাশি হোয়াচটঅ্য়াপের মাধ্যমেও লিঙ্ক শেয়ার করে ব্য়বহারকারীদের ওয়েবসাইট ভিজিটে বাধ্য় করা হচ্ছে ৷
সতর্ক থাকতে কী কী করণীয়?
ওই সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে অনলাইন প্রতারকদের হাত থেকে বাঁচতে সচেতন থাকতে হবে ৷ পাশাপাশি কয়েকটি বিষয়েও নজর রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷
তবে সচেতন থাকা জরুরি ৷ কারণ প্রতারকরা নিয়মিত নতুন নতুন ফাঁদ পাতছে ৷