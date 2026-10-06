আইনশৃঙ্খলার অবনতি ? ভারতে আর ব্যবহার করা যাবে না Bitchat মেসেজিং অ্যাপ
Bitchat-এর মাধ্যমে Bluetooth চালু করে একাধিক ডিভাইসের মাধ্যমে বার্তা পাঠানো সম্ভব ছিল।
Published : October 6, 2026 at 9:04 PM IST
হায়দরাবাদ : তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের নির্দেশের পর ভারতে Jack Dorsey-এর তৈরি অফলাইন মেসেজিং অ্যাপ Bitchat-কে অ্যাপ স্টোর থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার সরকারি সূত্রের খবর, Bluetooth-ভিত্তিক এই মেসেজিং অ্যাপটি আইনশৃঙ্খলার জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছিল। তাই অ্যাপটি সরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন ছিল।
Bitchat-এর মাধ্যমে Bluetooth চালু করে একাধিক ডিভাইসের মাধ্যমে বার্তা পাঠানো সম্ভব ছিল। কোনও ইন্টারনেট বা মোবাইল কানেক্টিভিটি না থাকলেও SMS করা যেত এই অ্যাপের মাধ্যমে । সরকারি সূত্রের মতে, এই ব্যবস্থাই আইনশৃঙ্খলা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করেছিল।
শনিবার এক X পোস্টে Bitchat-এর ডেভেলপার এবং Twitter-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা Jack Dorsey জানান, ভারতের IT মন্ত্রকের নির্দেশের পর Apple তাদের India App Store থেকে অ্যাপটি সরিয়ে দিয়েছে।
Dorsey তাঁর পোস্টে লেখেন, “Government of India officially removes Bitchat from the App Store।” এর সঙ্গে Apple-এর App Review টিমের পাঠানো একটি নোটিসের স্ক্রিনশটও শেয়ার করেন তিনি।
শুধু Apple App Store নয়, Bitchat-কে Google Play Store থেকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
জুলাই মাসে Bitchat প্রথমবার সরকারি নজরে আসে। সেই সময় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগকে কেন্দ্র করে Cockroach Janta Party বা CJP-এর বিক্ষোভ চলছিল। ওই সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সাইবারক্রাইম শাখা Indian Cybercrime Coordination Centre বা I4C, Microsoft-এর মালিকানাধীন GitHub-কে Bitchat সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল।
Bitchat-এর বিশেষত্ব হল, প্রচলিত মোবাইল নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেটের উপর নির্ভর না করেও কাছাকাছি ডিভাইসের Bluetooth সংযোগ ব্যবহার করে বার্তা পাঠানো যায়।
বর্তমানে CJP দেশজুড়ে আন্দোলন শুরু করেছে। ভোটার তালিকা সংশোধন এবং নির্বাচন কমিশনের কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার Gyanesh Kumar-এর পদত্যাগের দাবি জানাচ্ছে দলটি।
এই পরিস্থিতিতেই ভারতে Bitchat-এর অ্যাপ স্টোর থেকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি ফের সামনে এসেছে। তবে সরকারের তরফে বলা হয়েছে, অ্যাপটি সরানোর মূল কারণ হল এর ব্যবহার নিয়ে তৈরি হওয়া আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত উদ্বেগ।