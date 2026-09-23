জৈবপ্রযুক্তি ও AI বিপ্লব: নতুন দিগন্ত, নতুন দায়বদ্ধতা

জৈবপ্রযুক্তি ও AI বিপ্লব: নতুন দিগন্ত, নতুন দায়বদ্ধতা
Human Genome Project এবং আধুনিক DNA sequencing বিপুল biological data তৈরি করেছে।
Published : September 23, 2026 at 9:01 PM IST
হায়দরাবাদ : জীববিজ্ঞান প্রবেশ করছে এক নতুন যুগে। একসময় বিজ্ঞানীরা মূলত জীবজগতকে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করতেন। DNA আবিষ্কার সেই ধারণায় বড় পরিবর্তন আনে। জানা যায়, জীবের গঠন ও কাজের প্রয়োজনীয় তথ্য জিনগত উপাদানের মধ্যেই সংরক্ষিত থাকে। এবার Artificial Intelligence বা AI, genomics, biotechnology এবং synthetic biology-র মেলবন্ধনে সেই গবেষণা আরও এক ধাপ এগোচ্ছে।
AI এখন শুধু DNA পড়ছে না, বরং তার মধ্যে থাকা pattern বিশ্লেষণ করে biological system-এর কার্যকারিতা সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়ার পাশাপাশি নতুন biological sequence design করতেও সাহায্য করছে। এর প্রভাব পড়তে পারে medicine, agriculture, drug discovery এবং environmental protection-এ।
DNA থেকে biology-র ‘ভাষা’ বোঝা
DNA-তে A, T, G এবং C—এই চারটি chemical letter-এর মাধ্যমে জীবের জিনগত নির্দেশনা লেখা থাকে। Genes-এর পাশাপাশি DNA-র regulatory regions ঠিক করে কোন gene কখন এবং কতটা সক্রিয় হবে। ফলে DNA-কে অনেকটা ভাষার মতোও দেখা যায়।
Human Genome Project এবং আধুনিক DNA sequencing বিপুল biological data তৈরি করেছে। এখন মূল চ্যালেঞ্জ শুধু data সংগ্রহ নয়, তার অর্থ বোঝা। এখানেই AI গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। AI বিপুল genomic data বিশ্লেষণ করে gene, protein এবং disease-associated mutation-এর মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে বের করতে পারে। AlphaFold-এর protein structure prediction এই সম্ভাবনার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।
AI দিয়ে তৈরি নতুন bacteriophage
সম্প্রতি Stanford University এবং Arc Institute-সংশ্লিষ্ট গবেষকদের কাজ এই প্রযুক্তির সম্ভাবনাকে আরও সামনে এনেছে। Antimicrobial Resistance বা AMR মোকাবিলায় গবেষকরা AI model Evo 1 এবং Evo 2 ব্যবহার করে নতুন bacteriophage genome design করেন।
বহু AI-generated design laboratory-তে synthesise ও পরীক্ষা করার পর 16টি genome functional bacteriophage তৈরি করতে সক্ষম হয়। এগুলি Escherichia coli bacteria-কে infect ও ধ্বংস করতে পারে। গবেষণাটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে AI শুধু biological sequence বিশ্লেষণ করেনি, বরং কার্যকর viral genome design করতেও সাহায্য করেছে।
ভারতের জন্য বড় সুযোগ
এই পরিবর্তন ভারতের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। Hyderabad-এর genomics, pharmaceuticals, vaccines এবং biotechnology ecosystem-এর পাশাপাশি Genome Valley, CCMB, CDFD এবং ICRISAT-এর মতো প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতের AI-biotech গবেষণার ভিত্তি তৈরি করতে পারে।
AI-enabled genomics-এর মাধ্যমে drought tolerance, disease resistance বা salinity tolerance-এর মতো কৃষি বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণা আরও দ্রুত হতে পারে। Medicine-এ drug discovery ও personalised treatment এবং environmental science-এ pollution-degrading microorganisms খোঁজার ক্ষেত্রেও AI সহায়ক হতে পারে।
তবে এই প্রযুক্তির dual-use সম্ভাবনাও রয়েছে। উপকারী biological system design-এর পাশাপাশি অপব্যবহারের ঝুঁকিও তৈরি হতে পারে। তাই AI model, genomic data, DNA synthesis এবং laboratory research-এর সঙ্গে শক্তিশালী biosafety ও biosecurity ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি।
জীববিজ্ঞান যেখানে একসময় জীবনের ‘book of life’ পড়তে শিখেছিল, AI সেই বইয়ের নতুন অধ্যায় লেখার সম্ভাবনা তৈরি করছে। তবে প্রশ্ন শুধু AI কী তৈরি করতে পারে, তা নয়—কী তৈরি করা উচিত এবং কী ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, সেটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ।
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