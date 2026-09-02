চাঁদ-মঙ্গলে মানুষ থাকবে কীভাবে? IISc-এর গবেষকদের সঙ্গে ‘BHEEM’ হ্যাবিট্যাটের নকশা দিলেন Shubhanshu Shukla
BHEEM-এর নকশা তৈরিতে শুভাংশু শুক্লার সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন IISc-এর গবেষক মৃত্যুঞ্জয় বড়ুয়া, অমোঘ রবীন্দ্র যাদব,বিমলেন্দু মহাপাত্র এবং প্রফেসর অলোক কুমার ৷
Published : September 2, 2026 at 8:00 PM IST
হায়দরাবাদ : আগামী দিনে পৃথিবীর বাইরে মানুষের বসতি তৈরি হলে সেখানে মানুষ থাকবে কীভাবে? দীর্ঘদিন ধরেই বিজ্ঞানীরা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন ৷ সম্প্রতি একটি নতুন মডিউলার স্পেস হ্যাবিট্যাটের ডিজাইন সামনে আনলেন ভারতীয় মহাকাশচারী গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা এবং তাঁর সহযোগী Indian Institute of Science (IISc)-এর কয়েকজন গবেষক । এটি একটি মডিউলার প্যানেল নির্ভর অতিরিক্ত টেরিস্ট্রিয়াল হ্যাবিট্যাট ৷ প্রস্তাবিত এই হ্যাবিট্যাটের নাম BHEEM, যার পুরো নাম রয়েছে Bhartiya Extraterrestrial Expandable Modular Habitat।
শুভাংশু শুক্লা মহাকাশে যাওয়ার আগে রাশিয়া গিয়েছিলেন প্রশিক্ষণ নিতে ৷ সেখান থেকে যাবতীয় প্রশিক্ষণ শেষ করে তিনি ভারতে ফিরে আসেন ৷ এবং সেখান থেকে ফেরার পর তাঁর গবেষণার অংশ হিসেবে এই প্রযুক্তি বা মডিউলার স্পেস হ্যাবিট্যাট নিয়ে কাজ শুরু করেন । তাঁর সঙ্গে এই গবেষণায় যুক্ত হন IISc-এর গবেষকদের একাংশ ৷ এই গবেষণার মূল লক্ষ্য ছিল এমন একটি আবাসন ব্যবস্থা তৈরি করা, যা রকেটের মাধ্যমে সহজে অন্য গ্রহ বা চাঁদে নিয়ে যাওয়া যাবে ৷ এবং নির্দিষ্ট গন্তব্য পৌঁছনোর পর প্রয়োজন অনুযায়ী জোড়া লাগিয়ে বড় করে সেখানে থাকতে পারবেন মহাকাশচারীরা ৷
এই বিষয়ে ভারতীয় মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লা নিজের X (অতীতের টুইটার)- হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন ৷ সেখানে তিনি লেখেন, "চাঁদ, মঙ্গল বা অন্য কোনও মহাজাগতিক স্থানে দীর্ঘমেয়াদি সময়ের জন্য মানুষের বসবাস তৈরি করতে গেলে তার সামনে রয়েছে একাধিক বড় চ্যালেঞ্জ । সেগুলি হল মহাজাগতিক বিকিরণ, তাপমাত্রার তারতম্য (প্রচন্ড গরম অথবা প্রচন্ড ঠান্ডা), জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, শক্তি, নির্মাণকাজ ইত্যিাদি ৷ কিন্তু এইসবকিছুর পাশাপাশি বিভিন্ন গ্রহ বা চাঁদে গিয়ে মানুষ কোথায় থাকবে, সেটা এ একটি বড় প্রশ্ন। আর সেই কারণেই এখন থেকেই এই বিষয় নিয়ে ভাবা জরুরি।"
কী এই BHEEM?
BHEEM-এর নকশা তৈরিতে শুভাংশু শুক্লার সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন IISc-এর গবেষক মৃত্যুঞ্জয় বড়ুয়া, অমোঘ রবীন্দ্র যাদব,বিমলেন্দু মহাপাত্র এবং প্রফেসর অলোক কুমার ৷ তাঁরা সকলে মিলে এই সংক্রান্ত একটি পেপার প্রকাশ করেছেন ৷
যে নকশা তৈরি করা হয়েছে তার অন্যতম বিশেষত্ব হল এটি প্যানেল নির্ভর একটি মডিউলার আর্কিটেকচার ৷ অর্থাৎ এটি একক ভাবে তৈরি করা হবে না ৷ একাধিক অংশে তৈরি করা হবে ৷ যেগুলি জ্যামিতিক বিভিন্ন আকারের হবে ৷ পরবর্তীতে সেগুলি নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে একটি সম্পূর্ণ আকৃতি দেওয়া হবে ৷ এবং পুরোটাই হবে কাঠের তৈরি ৷
রকেটের payload fairing-এর ভিতরেই এই প্যানেলগুলি গুছিয়ে রাখা যাবে ৷ সেক্ষেত্রে খুব একটা বেশি জায়গার প্রয়োজন নেই ৷ মহাকাশ বা নির্দিষ্ট গ্রহে পৌঁছনোর পর সেগুলি জুড়ে তৈরি করা যাবে বড় আকারের বাসযোগ্য কাঠামো।
মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী মাপ নির্ধারণ
BHEEM-এর আকার কেমন হবে তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে গবেষকরা মানুষের দৈহিক গঠনের বিষয়টিকেও অতি গুরুত্ব দিয়েছেন । 3D anthropometric model ব্যবহার করে মানুষের শরীরের বিভিন্ন মাপ এবং 5th থেকে 95th percentile পর্যন্ত শারীরিক বৈচিত্র্য বিবেচনা করা হয়েছে।
এর ভিত্তিতে মহাকাশচারীদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য কতটা জায়গা প্রয়োজন হতে পারে, তার হিসাব করা হয়েছে। যেমন—
B.H.E.E.M. — Bharatiya Habitable Expandable Extraterrestrial Habitat.— Shubhanshu Shukla (@gagan_shux) September 1, 2026
When we returned from our training in Russia, we began the Indian leg of our astronaut training. This involved learning the systems of the launch vehicle and orbital module, along with extensive physical and… pic.twitter.com/2Ubt0FiVbj
- - ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা : প্রায় 1.2 ঘনমিটার জায়গা
- - EVA suit maintenance: প্রায় 4.8 ঘনমিটার, যেখানে দুই মহাকাশচারী ও তাঁদের সরঞ্জাম রাখা যাবে
- - উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা: প্রায় 5.8 ঘনমিটার, যেখানে দুইজন সহায়তাকারী ক্রু সদস্য এবং শুয়ে থাকা একজন রোগীকে রাখা সম্ভব
বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে ?
যেকোনও মহাকাশ অভিযানে বিপদের সম্ভাবনা থাকে ৷ সেক্ষেত্রে BHEEM-এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হল independent life-support system । অর্থাৎ প্রতিটি মডিউলের নিজস্ব জীবনধারণ সহায়ক ব্যবস্থা থাকবে।
যদি কোনও মডিউলে আগুন লাগে বা micrometeorite-এর আঘাতে কাঠামো ফুটো হয়ে যায় তাহলে ওই নির্দিষ্ট মডিউলটিকে আলাদা করে দেওয়া সম্ভব হবে । দরজা বা hatch-এর মাধ্যমে অন্য মডিউলগুলিকে সুরক্ষিত রাখা যাবে। ফলে কোনও নির্দিষ্ট একটি মডিউলে সমস্যা তৈরি হলে অন্য মডিউলগুলি বিপদে পড়বে না ৷
একবারে বড় হ্যাবিট্যাট, পরে আরও বাড়ানোর সুযোগ
গবেষকরা যে প্রস্তাব দিয়েছেন সেই প্রস্তাব অনুযায়ী, SpaceX-এর Starship-এর মতো বড় রকেট ব্যবহার করে একবারে BHEEM-এর একটি সম্পূর্ণ layout অন্য গ্রহ বা চাঁদের পৃষ্ঠে পাঠানো সম্ভব হতে পারে। গবেষণাপত্রে দাবি করা হয়েছে, এই একটি payload-এই International Space Station (ISS)-এর প্রায় দ্বিগুণ বাসযোগ্য জায়গা তৈরি করা সম্ভব হতে পারে । অর্থাৎ সেখানে তুলনামূলক বেশি সংখ্যক মহাকাশচারী যেতে পারবেন ৷
ভবিষ্যতে মিশনের সময়কাল বা মহাকাশচারীর সংখ্যা বাড়লে একাধিকবার payload পাঠিয়ে এই কাঠামো আরও বড় করা যাবে। Standardised grid এবং tessellation বা জ্যামিতিকভাবে প্যানেল সাজানোর পদ্ধতির মাধ্যমে নতুন মডিউল আগের কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব হবে।
ক্ষতিগ্রস্ত অংশ সহজেই বদলানো যাবে
মহাকাশে কোনও কাঠামো নষ্ট হলে সেটি মেরামত করা অত্যন্ত কঠিন। BHEEM-এর ক্ষেত্রে এই সমস্যাটিও মাথায় রাখা হয়েছে। শক্ত প্যানেল ব্যবহার করার ফলে কোনও নির্দিষ্ট অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে পুরো কাঠামো বদলানোর পরিবর্তে সেই নির্দিষ্ট প্যানেলটি সরিয়ে নতুন প্যানেল বসানো সম্ভব হবে।