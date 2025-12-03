Ola, Uber এর দিন কি তবে শেষ ? বাজার কাঁপাবে Bharat Taxi, উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকারের

Ola, Uber এর দিন কি তবে শেষ ? বাজার কাঁপাবে Bharat Taxi, উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকারের
Bharat Taxi : ক্যাব ক্যানসেলের ঝামেলা থেকে মুক্তি কি মিলবে এবার?
Published : December 3, 2025 at 1:32 PM IST
হায়দরাবাদ : ওলা- উবারের দিন কি শেষ ? কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে চালু করা হচ্ছে অ্য়াপ নির্ভর ক্যাব পরিষেবা ৷ যার নাম দেওয়া হয়েছে Bharat Taxi ৷ ইতিমধ্যে দিল্লি ও গুজরাতে ওই ক্যাব পরিষেবা শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ মূলত বেসরকারি অ্য়াপ ক্যাব সংস্থাগুলির উপর যাত্রী এবং চালকদের নির্ভরশীলতা কমাতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷
বর্তমানে দেশের বিভিন্ন শহরে অ্য়াপক্যাপ পরিষেবা দেয় ওলা, উবার, ব়্য়াপিডোর মতো বেশ কিছু সংস্থা ৷ এছাড়াও এরাজ্য অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে যাত্রী সাথী পরিষেবা ৷ যা সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত ৷ এবার এই ধাঁচেই কেন্দ্রীয় সরকার চালু করতে চলেছে ভারত ট্যাক্সি পরিষেবা ৷ দেশের প্রতিটি শহরেই এই পরিষেবা শুরু হবে ধীরে ধীরে ৷
সহকারি ট্যাক্সি কো-অপারেটিভ লিমিটেড নামে একটি কোঅপারেটিভ রেজিস্টার হয়েছে MCCS Act 2002 এর অধীনে ৷ ওই সংস্থাটিই মূলত এই পরিষেবার দায়িত্বে রয়েছে ৷ ইতিমধ্যে দিল্লি ও গুজরাতের প্রায় 51 হাজার গাড়িচালক এই অ্য়াপের মাধ্যমে নথিভুক্ত হয়েছেন ৷ এবং গুগল প্লে স্টোরে যাত্রীদের জন্যও বিটা অ্য়াপ লঞ্চ করা হয়েছে ৷
এবিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, দেশের বাণিজ্যিক গাড়ি চালকদের বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার উপর নির্ভর করে থাকতে হচ্ছে ৷ কিন্তু নতুন এই অ্য়াপ চালু হলে বেসরকারি সংস্থাগুলির উপর থেকে তাঁদের নির্ভরশীলতা কমবে ৷
জানা গিয়েছে, এই অ্য়াপের মাধ্যমে টু-হুইলার বাইক, রিক্সা, ট্যাক্সি এবং চারচাকার বড় গাড়ি বুক করতে পারবেন ৷ গুগল প্লে স্টোর এবং অ্য়াপ স্টোরে এই অ্য়াপটি পাওয়া যাবে ৷
কী কী ফিচার রয়েছে ?
- ইউজার ফ্রেন্ডলি ইনস্ট্য়ান্ট বুকিং অ্য়াপ
- স্বচ্ছ ভাড়ার ব্যবস্থা ৷ কোনও লুকনো খরচ নেই ৷
- গাড়ি ট্র্য়াকিং সিস্টেম
- 24/7 কাস্টমার সাপোর্ট সিস্টেম
- ভেরিফায়েড ড্রাইভার ও প্যাসেঞ্জার বুকিং
- বিভিন্ন ধরনের গাড়ি বুকিংয়ের সুবিধা
- নিরাপত্তার জন্য দিল্লি পুলিশের সহায়তা
পুরটাই কো-অপারেটিভ মডেলে এই অ্য়াপটি চালানো হবে ৷ যার ফলে চালকদের যেমন লভ্যাংশ বেশি থাকবে তেমনই যাত্রীদের খরচও কম হবে ৷ এদিকে দিল্লি ও গুজরাতে শুরু হলেও বাকি শহরগুলিতেও কাজ শুরু হয়েছে ৷ চলছে চালক অনবোর্ডিং প্রক্রিয়া ৷ ধীরে ধীরে বাকি শহরগুলিতেও এই পরিষেবা শুরু হবে ৷