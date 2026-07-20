কলকাতায় Bharat Taxi পরিষেবা, কী কী লাভ হতে পারে আপনার ? জানুন

কলকাতায় Bharat Taxi পরিষেবা, কী কী লাভ হতে পারে আপনার ? জানুন
মূলত গাড়ি চালকদের যাতে আর বেসরকারি অ্যাপ ক্যাব সংস্থার উপর নির্ভর করে না থাকতে হয় তারজন্য এই পরিষেবা চালু করা হয়েছে ৷
Published : July 20, 2026 at 11:04 AM IST
কলকাতা : অ্যাপ ক্যাব পরিষেবা দেওয়ার নিরিখে গোটা দেশের তালিকায় শীর্ষে যে সংস্থাগুলি ছিল তার মধ্যে রয়েছে উবার, ওলা, ব়্যাপিডোর মতো সংস্থাগুলি ৷ ব্যাতিক্রম নয় কলকাতাও ৷ কিন্তু এবার সেই চেনা ছবি কিছুটা হলেও বদলাতে পারে ৷ কারণ কলকাতায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ উদ্যোগে চালু হচ্ছে Bharat Taxi ৷
Bharat Taxi পরিষেবা কী ?
Bharat Taxi মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের একটি পরিষেবা ৷ সহকার ট্যাক্সি কো-অপারেটিভ লিমিটেড নামে একটি কোঅপারেটিভ রেজিস্টার হয়েছে MCCS Act 2002 এর অধীনে ৷ ওই সংস্থাটিই মূলত এই পরিষেবার দায়িত্বে রয়েছে ৷ ইতিমধ্যে দিল্লি ও গুজরাতের প্রায় 51 হাজার গাড়িচালক এই অ্য়াপের মাধ্যমে নথিভুক্ত হয়েছেন ৷ এবং গুগল প্লে স্টোরে যাত্রীদের জন্যও বিটা অ্য়াপ লঞ্চ করা হয়েছে ৷ একইভাবে কলকাতাতেও চালু হবে ওই পরিষেবা ৷
রবিবার অর্থাৎ 19 জুলাই কলাকাতর নিউটাউনে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল ৷ সেখানে ভারত ট্যাক্সি চালু করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগের সঙ্গে মউ (MoU) স্বাক্ষরিত হয় 'ভারত ট্যাক্সি' বা সহকার ট্যাক্সি কো-অপারেটিভ লিমিটেড'-এর ৷
কেন এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ?
মূলত গাড়ি চালকদের যাতে আর বেসরকারি অ্যাপ ক্যাব সংস্থার উপর নির্ভর করে না থাকতে হয় তারজন্য এই পরিষেবা চালু করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি যাত্রীদেরও সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ কারণ বেসরকারি অ্যাপ ক্যাব সংস্থাগুলি ভাড়া বাবদ প্রচুর টাকা দাবি করত যাত্রীদের কাছে ৷ যেহেতু রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার Bharat Taxi-র সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, সেই কারণে ভাড়া কিছুটা কম হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
|Bharat Taxi-র মাধ্যমে কোন কোন যানবাহন বুক করা যাবে ?
এই অ্যাপটি ইতিমধ্যে Play Store-এ লিস্ট করা হয়েছে ৷ সেখানে একাদিক বুকিং অপশন দেখা গেছে-
- বাইক
- অটো
- নন-এসি ক্যাব
- এসি সেডান
- সেডান প্রিমিয়াম
- এক্স-এল ক্যাব
|কী কী ফিচার রয়েছে ?
- ইউজার ফ্রেন্ডলি ইনস্ট্য়ান্ট বুকিং অ্য়াপ
- স্বচ্ছ ভাড়ার ব্যবস্থা ৷ কোনও লুকনো খরচ (Hidden Cost) নেই ৷
- গাড়ি ট্র্য়াকিং সিস্টেম
- 24/7 কাস্টমার সাপোর্ট সিস্টেম
- ভেরিফায়েড ড্রাইভার ও প্যাসেঞ্জার বুকিং
- বিভিন্ন ধরনের গাড়ি বুকিংয়ের সুবিধা
- নিরাপত্তার জন্য SOS সহায়তা