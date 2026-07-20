ETV Bharat / technology

কলকাতায় Bharat Taxi পরিষেবা, কী কী লাভ হতে পারে আপনার ? জানুন

মূলত গাড়ি চালকদের যাতে আর বেসরকারি অ্যাপ ক্যাব সংস্থার উপর নির্ভর করে না থাকতে হয় তারজন্য এই পরিষেবা চালু করা হয়েছে ৷

Bharat taxi service will start in Kolkata soon
কলকাতায় Bharat Taxi পরিষেবা (ছবি- Google Play Store)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 20, 2026 at 11:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা : অ্যাপ ক্যাব পরিষেবা দেওয়ার নিরিখে গোটা দেশের তালিকায় শীর্ষে যে সংস্থাগুলি ছিল তার মধ্যে রয়েছে উবার, ওলা, ব়্যাপিডোর মতো সংস্থাগুলি ৷ ব্যাতিক্রম নয় কলকাতাও ৷ কিন্তু এবার সেই চেনা ছবি কিছুটা হলেও বদলাতে পারে ৷ কারণ কলকাতায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ উদ্যোগে চালু হচ্ছে Bharat Taxi ৷

Bharat Taxi পরিষেবা কী ?

Bharat Taxi মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের একটি পরিষেবা ৷ সহকার ট্যাক্সি কো-অপারেটিভ লিমিটেড নামে একটি কোঅপারেটিভ রেজিস্টার হয়েছে MCCS Act 2002 এর অধীনে ৷ ওই সংস্থাটিই মূলত এই পরিষেবার দায়িত্বে রয়েছে ৷ ইতিমধ্যে দিল্লি ও গুজরাতের প্রায় 51 হাজার গাড়িচালক এই অ্য়াপের মাধ্যমে নথিভুক্ত হয়েছেন ৷ এবং গুগল প্লে স্টোরে যাত্রীদের জন্যও বিটা অ্য়াপ লঞ্চ করা হয়েছে ৷ একইভাবে কলকাতাতেও চালু হবে ওই পরিষেবা ৷

রবিবার অর্থাৎ 19 জুলাই কলাকাতর নিউটাউনে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল ৷ সেখানে ভারত ট্যাক্সি চালু করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগের সঙ্গে মউ (MoU) স্বাক্ষরিত হয় 'ভারত ট্যাক্সি' বা সহকার ট্যাক্সি কো-অপারেটিভ লিমিটেড'-এর ৷

কেন এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ?

মূলত গাড়ি চালকদের যাতে আর বেসরকারি অ্যাপ ক্যাব সংস্থার উপর নির্ভর করে না থাকতে হয় তারজন্য এই পরিষেবা চালু করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি যাত্রীদেরও সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ কারণ বেসরকারি অ্যাপ ক্যাব সংস্থাগুলি ভাড়া বাবদ প্রচুর টাকা দাবি করত যাত্রীদের কাছে ৷ যেহেতু রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার Bharat Taxi-র সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, সেই কারণে ভাড়া কিছুটা কম হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷

Bharat Taxi-র মাধ্যমে কোন কোন যানবাহন বুক করা যাবে ?

এই অ্যাপটি ইতিমধ্যে Play Store-এ লিস্ট করা হয়েছে ৷ সেখানে একাদিক বুকিং অপশন দেখা গেছে-

  • বাইক
  • অটো
  • নন-এসি ক্যাব
  • এসি সেডান
  • সেডান প্রিমিয়াম
  • এক্স-এল ক্যাব
কী কী ফিচার রয়েছে ?
  1. ইউজার ফ্রেন্ডলি ইনস্ট্য়ান্ট বুকিং অ্য়াপ
  2. স্বচ্ছ ভাড়ার ব্যবস্থা ৷ কোনও লুকনো খরচ (Hidden Cost) নেই ৷
  3. গাড়ি ট্র্য়াকিং সিস্টেম
  4. 24/7 কাস্টমার সাপোর্ট সিস্টেম
  5. ভেরিফায়েড ড্রাইভার ও প্যাসেঞ্জার বুকিং
  6. বিভিন্ন ধরনের গাড়ি বুকিংয়ের সুবিধা
  7. নিরাপত্তার জন্য SOS সহায়তা
Read More - এবার চালকই মালিক, যাত্রী সাথীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কলকাতায় চালু ভারত ট্যাক্সি

TAGGED:

BHARAT TAXI
BHARAT TAXI SERVICE
BHARAT TAXI APP DOWNLOAD
BHARAT TAXI SERVICE COST
BHARAT TAXI SERVICE KOLKATA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.