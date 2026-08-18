ফোনের কনফিগারেশন কম? চিন্তা নেই, লঞ্চ হচ্ছে BGMI lite ; এই দিন থেকে শুরু প্রি-রেজিস্ট্রেশন
Krafton India জানিয়েছে, BGMI Lite এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে তুলনামূলক কম ক্ষমতার ডিভাইসেও প্লেয়াররা গেম খেলতে পারেন।
Published : August 18, 2026 at 8:39 PM IST
হায়দরাবাদ : জনপ্রিয় ব্যাটল রয়্যাল গেম BGMI-এর Lite ভার্সন লঞ্চ করার ঘোষণা করেছে Krafton India। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, চলতু বছরের 25 অগস্ট থেকে Android ইউজারদের জন্য Google Play Store-এ BGMI Lite-এর ফ্রি রেজিস্ট্রেশন শুরু হবে। বিশেষ করে কম স্টোরেজ বা লো-এন্ড স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের কথা মাথায় রেখেই নতুন এই ভার্সন তৈরি করা হয়েছে।
Krafton India জানিয়েছে, BGMI Lite এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে তুলনামূলক কম ক্ষমতার ডিভাইসেও প্লেয়াররা গেম খেলতে পারেন। সাধারণত লো-এন্ড ফোনে বড় গেম চালালে স্টোরেজের সমস্যা হওয়ার পাশাপাশি গেমিংয়ের সময় ল্যাগ বা পারফরম্যান্স সংক্রান্ত সমস্যা দেখা যায়। নতুন Lite ভার্সনে সেই সমস্যাগুলি কমানোর চেষ্টা করা হয়েছে।
BGMI Lite-এর ডাউনলোড সাইজ প্রায় 1GB
BGMI Lite-এর অন্যতম বড় বৈশিষ্ট্য হল এর ডাউনলোড সাইজ অত্যন্ত ছোট। সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে, গেমটির প্রাথমিক ডাউনলোড সাইজ হবে প্রায় 1GB। অর্থাৎ, মূল BGMI-এর তুলনায় এটি অনেকটাই কম জায়গা নেবে। ফলে কম স্টোরেজ থাকা ফোনেও গেমটি ইনস্টল করা তুলনামূলক সহজ হবে।
Krafton জানিয়েছে, 2026 সালের শেষের দিকে ভারতে BGMI Lite-এর কমার্শিয়াল লঞ্চ হবে। তার আগে 25 অগস্ট থেকে Android ইউজাররা Google Play Store-এর মাধ্যমে বিনামূল্যে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন।
পুরনো BGMI প্লেয়ারদের অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফার করতে হবে না
বর্তমান BGMI প্লেয়ারদের জন্যও রয়েছে স্বস্তির খবর। BGMI Lite ব্যবহার করতে গেলে পুরনো প্লেয়ারদের আলাদা করে অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফার বা মাইগ্রেশন করার প্রয়োজন হবে না।
অর্থাৎ, যারা ইতিমধ্যেই BGMI খেলছেন, তারা কোনও জটিল মাইগ্রেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে না গিয়েই BGMI Lite অ্যাক্সেস করতে পারবেন। ফলে নতুন ভার্সনে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি প্লেয়ারদের জন্য আরও সহজ হবে।
কীভাবে রেজিস্ট্রেশন করবেন ?
- প্রথমে Google Play Store ওপেন করুন ৷
- সার্চ করুন BGMI Lite ৷
- এবং সেখান থেকে Krafton India-র অফিসিয়াল অ্যাকাউন্টের BGMI Lite ওপেন করুন ৷
- সেখান থেকে Pre-Registration বাটনে ক্লিক করুন ৷
- এবং ইনস্টল করুন ৷
যা যা জানা জরুরি ?
- প্রি-রেজিস্ট্রেশন শুরু হবে 25 অগস্ট থেকে ৷
- গেমটির ডাউনলোড সাইজ 1GB ৷
- চলতি বছরের শেষের দিকে এই গেমটি লঞ্চ হতে পারে ৷
- বর্তমানে যাঁরা BGMI খেলছেন তাঁদের অ্যাকাউন্ট সরাসরি ট্রান্সফার হবে ৷
- প্রি-রেজিস্ট্রেশন করে রাখলে লঞ্চের সঙ্গে সঙ্গেই গেমটি খেলতে পারবেন ৷
- iOS এর জন্য এখনও প্রি-রেজিস্ট্রেশন চালুর করার বিষয়ে Krafton কিছু জানায়নি ৷