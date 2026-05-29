বেসরকারি সংস্থার হাত ধরে ভারতে চালু বেলুন কমিউনিকেশন, কী কী লাভ হবে ?
Published : May 29, 2026 at 11:26 AM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ হল সুপার প্রেসার বেলুন কমিউনিকেশন ৷ অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়া থেকে এই মিশন শুরু করল রেড বেলুন এয়ারোস্পেস ৷ এটি একটি বেসরকারি সংস্থা, যা স্কাইরুট এয়ারোস্পেস এগজিকিউটিভরা একত্রে তৈরি করেছিলেন ৷ এর নাম দেওয়া হয়েছে Mission SANS ৷
নতুন এই মিশনে এক একটি বিশালাকার বেলুন সর্বোচ্চ 24 ঘণ্টা একটানা আকাশে উড়তে পারবে ৷ এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে 20 থেকে 40 কিলোমিটার উচ্চতায় স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে উড়তে সক্ষম ৷ মূলত এই স্তরে কোনও সাধারণ এয়ারক্রাফ্ট পৌঁছয় না এবং কোনও স্যাটেলাইটও থাকে না ৷ সেই কারণে খুব সহজেই দীর্ঘক্ষণ এই বেলুন উড়তে সক্ষম ৷
এই মিশন যদি পুরোপুরি সফল হয় তাহলে যে কয়েকটি দেশে বেলুন এয়ারোস্পেস চালু রয়েছে সেই তালিকায় ঢুকবে ভারত ৷ রেড বেলুন এয়ারোস্পেসের তরফে জানানো হয়েছে, বেলুনটি পলিমার ন্যানোকম্পোজিট দিয়ে তৈরি ৷ এর মধ্যে থাকবে হাইড্রোজেন গ্যাস যা ওজনে অত্যন্ত হাল্কা ৷ অন্যদিকে গ্লোবাল ন্যাভিগেশন সিস্টেম (Global Navigation Satellite System) এর মধ্যে সংযুক্ত করা হয়েছে ৷ ফলে সহজেই বেলুনটিকে ট্র্যাক করা সম্ভব ৷
৫০ কেজি পর্যন্ত পে-লোড বহনে সক্ষম এই প্রথম অভিযানে মোট ছয়টি পেলোড পাঠানো হয়েছিল । এর মধ্যে অন্যান্য সেন্সরের পাশাপাশি একটা হাই-রেজলিউশন ইমেজিং পে-লোডও ছিল, যা 25 থেকে 75 সেন্টিমিটার পর্যন্ত নিখুঁত ছবি তুলতে পারে ।
রেড বেলুন অ্যারোস্পেসের কো-ফাউন্ডার ও CEO সিভিএস কিরণ এবং কো-ফাউন্ডার ও COO সিরিশ পল্লিকোন্ডা জানিয়েছেন, স্টার্টআপটির এটাই প্রথম মিশন ৷ এই মিশনের মাধ্যমে ভারতের বর্তমান বেলুন অ্যান্ডুরেন্স (স্থায়িত্ব) রেকর্ড ভাঙার লক্ষ্য নিয়ে তৈরি করা হয়েছে । একটানা 24 ঘণ্টা ওড়ার লক্ষ্য নিয়ে ডিজাইন করা এই মিশনটি বেলুনের গঠনগত মজবুত ও নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণ করবে এবং দিন-রাত একটানা নজরদারি চালাতে সাহায্য করবে ।
কী কী সুবিধা হবে ?
এই মিশনটি সফল হলে টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নতি হবে বলে মনে করছে সংস্থাটি ৷ তাদের দাবি, গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকায় আরও ভালোভাবে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হবে ৷ এমনকি, শিল্পক্ষেত্রেও প্রভূত উন্নতি করা সম্ভব ৷