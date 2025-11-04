Smartphone Under 20000: বাজেট কম? 20K-এর কমে এই 3টি স্মার্টফোন আপনার জন্য় বেস্ট হতে পারে!

Smartphone Under 20000: বাজেট কম? 20K-এর কমে এই 3টি স্মার্টফোন আপনার জন্য় বেস্ট হতে পারে!
20 হাজার টাকার কমেও আপনি পেতে পারেন বেস্ট স্মার্টফোন৷ কাজও মিটবে, বিনোদনও চলবে৷
Published : November 4, 2025 at 11:01 AM IST
হাতে আর মাত্র কয়েকটা দিন৷ আর তারপরেই নতুন বছর৷ নিউ ইয়ারে নতুন ফোন নেওয়ার ইচ্ছা আছে নাকি? কিন্তু বাজেট কম? চিন্তা নেই৷ এই প্রতিবেদনে আপনারা জানতে পারবেন 20000 টাকার কম দামে বেস্ট কয়েকটি ফোন৷ শুধু নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী পছন্দমতো একটি বেছে নেওয়ার পালা৷
20 হাজার টাকার কম দামে একাধিক ফোন থাকলেও সব ফোনগুলিতেই যে হাই-এন্ড স্পেশিফিকেশন থাকবে এমনটা কিন্তু নয়৷ সেই কারণে এই প্রতিবেদনে মোট তিনটি ফোন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল৷ যেগুলি পকেট ফ্রেন্ডলি এবং পারফরম্যান্সের দিক থেকেও বেস্ট৷
Oppo K13 5G
মোট দুটি কনফিগারেশনে এই ফোনটি বাজারে রয়েছে৷ তারমধ্যে একটি 8GB + 128GB,যার দাম 17,999 টাকা৷ এবং 8GB + 256GB কনফিগারেশনের মডেলটির দাম 19999 টাকা৷ মোট দুটি কালার ভ্য়ারিয়েন্টে ফোনটি পাবেন৷ তারমধ্যে একটি আইসি পার্পেল এবং অন্য়টি প্রিজম ব্ল্যাক৷
স্পেশিফিকেশন-
Android 15-এর সঙ্গে ColourOS 15 স্কিন দেওয়া হয়েছে৷ ফোনটিতে রয়েছে 6.7 ইঞ্চির ফুল HD+ AMOLED ডিসপ্লে৷ যার রিফ্রেশ রেট 120Hz৷ এছাড়াও 1200 নিটস ব্রাইটনেস, Snapdragon 6 Gen 4 চিপসেট আছে ফোনটিতে৷ ডুয়েল রিয়ার ক্য়ামেরা সেটআপ দেওয়া হয়েছে৷ যার মেন সেন্সরটি 50MP-র এবং 2MP এর একটি সেকেন্ডারি সেন্সর দেওয়া হয়েছে৷ সেলফির জন্য দেওয়া হয়েছে 16MP সেন্সর৷ এর সঙ্গে অ্য়াডভান্সড AI ফিচার দেওয়া হয়েছে৷ তারমধ্য়ে রয়েছে AI ক্লিয়ারিটি এনহ্য়ান্সার, AI রিফ্লেকশন রিমুভার, AI আনব্লার এবং AI ইরেজার৷
|স্পেশিফিকেশন
|ব্য়াটারি
|7,000mAh
|চিপসেট
|Snapdragon 6 Gen 4
|রিয়ার ক্যামেরা
|50MP+2MP
|ফ্রন্ট ক্যামেরা
|16MP
|ডিসপ্লে
|6.7-inch full-HD+ AMOLED
|OS
|Android 15/ ColourOS 15
|চার্জার
|80W
|ব্রাইটনেস
|1200nits
|রিফ্রেশ রেট
|120Hz
Realme P4 5G
এই ফোনটির দাম শুরু হচ্ছে 18499 টাকা থেকে৷ তবে এই দামের মধ্যে 8GB + 128GB ভ্য়ারিয়েন্ট পাবেন ক্রেতারা৷ 8GB + 256GB ভ্য়ারিয়েন্টের মডেলটি কিনতে হলে খরচ করতে হবে 19499 টাকা৷ মোট তিনটি কালার ভ্য়ারিয়েন্টে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে৷ তারমধ্যে একটি ইঞ্জিন ব্লু, ফোর্জ রেড এবং অন্য়টি স্টিল গ্রে৷ ফোনটিতে রয়েছে 6.77 ইঞ্চির AMOLED ডিসপ্লে, 4500 নিটস ব্রাইটনেস৷ Android 15 এর সঙ্গে Realme UI 6 দেওয়া হয়েছে৷
|স্পেশিফিকেশন
|ব্য়াটারি
|7,000mAh
|চিপসেট
|MediaTek Dimensity 7400
|রিয়ার ক্যামেরা
|50MP+8MP
|ফ্রন্ট ক্যামেরা
|16MP
|ডিসপ্লে
|6.77-inch AMOLED
|OS
|Android 15/ Realme UI 6
|চার্জার
|80W
|ব্রাইটনেস
|4,500 nits
|রিফ্রেশ রেট
|144Hz
CMF Phone 2 Pro
মোট দুটি ভ্যারিয়েন্টে এই ফোনটি কিনতে পারবেন ক্রেতারা৷ তারমধ্যে একটি 8GB + 128GB ভ্যারিয়েন্ট, যার দাম 18999 টাকা৷ এবং অন্য় মডেলটির দাম 8GB + 256GB মডেল৷ যার দাম অবশ্য 20000 টাকার থেকে কিছুটা বেশি৷ দাম রাখা হয়েছে 20999 টাকা৷ ব্ল্য়াক, লাইট গ্রিন, অরেঞ্জ এবং হোয়াইট কালারে ফোনটি কিনতে পারবেন৷
|স্পেশিফিকেশন
|ব্য়াটারি
|5,000mAh
|চিপসেট
|MediaTek Dimensity 7300 Pro chipset
|রিয়ার ক্যামেরা
|50MP+50MP+8MP
|ফ্রন্ট ক্যামেরা
|16MP
|ডিসপ্লে
|full-HD+ AMOLED
|OS
|Android 15/ Nothing OS 3.2
|চার্জার
|33W ফাস্ট চার্জিং
|ব্লুটুথ
|Bluetooth 5.3
|WiFi
|Wi-Fi 6