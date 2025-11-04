ETV Bharat / technology

Smartphone Under 20000: বাজেট কম? 20K-এর কমে এই 3টি স্মার্টফোন আপনার জন্য় বেস্ট হতে পারে!

20 হাজার টাকার কমেও আপনি পেতে পারেন বেস্ট স্মার্টফোন৷ কাজও মিটবে, বিনোদনও চলবে৷

Smartphone Under 20000
20 হাজারের কমে স্মার্টফোন (ছবি সৌজন্য়: লাভা মোবাইলস)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 4, 2025 at 11:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হাতে আর মাত্র কয়েকটা দিন৷ আর তারপরেই নতুন বছর৷ নিউ ইয়ারে নতুন ফোন নেওয়ার ইচ্ছা আছে নাকি? কিন্তু বাজেট কম? চিন্তা নেই৷ এই প্রতিবেদনে আপনারা জানতে পারবেন 20000 টাকার কম দামে বেস্ট কয়েকটি ফোন৷ শুধু নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী পছন্দমতো একটি বেছে নেওয়ার পালা৷

20 হাজার টাকার কম দামে একাধিক ফোন থাকলেও সব ফোনগুলিতেই যে হাই-এন্ড স্পেশিফিকেশন থাকবে এমনটা কিন্তু নয়৷ সেই কারণে এই প্রতিবেদনে মোট তিনটি ফোন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল৷ যেগুলি পকেট ফ্রেন্ডলি এবং পারফরম্যান্সের দিক থেকেও বেস্ট৷

Oppo K13 5G

মোট দুটি কনফিগারেশনে এই ফোনটি বাজারে রয়েছে৷ তারমধ্যে একটি 8GB + 128GB,যার দাম 17,999 টাকা৷ এবং 8GB + 256GB কনফিগারেশনের মডেলটির দাম 19999 টাকা৷ মোট দুটি কালার ভ্য়ারিয়েন্টে ফোনটি পাবেন৷ তারমধ্যে একটি আইসি পার্পেল এবং অন্য়টি প্রিজম ব্ল্যাক৷

স্পেশিফিকেশন-

Android 15-এর সঙ্গে ColourOS 15 স্কিন দেওয়া হয়েছে৷ ফোনটিতে রয়েছে 6.7 ইঞ্চির ফুল HD+ AMOLED ডিসপ্লে৷ যার রিফ্রেশ রেট 120Hz৷ এছাড়াও 1200 নিটস ব্রাইটনেস, Snapdragon 6 Gen 4 চিপসেট আছে ফোনটিতে৷ ডুয়েল রিয়ার ক্য়ামেরা সেটআপ দেওয়া হয়েছে৷ যার মেন সেন্সরটি 50MP-র এবং 2MP এর একটি সেকেন্ডারি সেন্সর দেওয়া হয়েছে৷ সেলফির জন্য দেওয়া হয়েছে 16MP সেন্সর৷ এর সঙ্গে অ্য়াডভান্সড AI ফিচার দেওয়া হয়েছে৷ তারমধ্য়ে রয়েছে AI ক্লিয়ারিটি এনহ্য়ান্সার, AI রিফ্লেকশন রিমুভার, AI আনব্লার এবং AI ইরেজার৷

স্পেশিফিকেশন
ব্য়াটারি7,000mAh
চিপসেটSnapdragon 6 Gen 4
রিয়ার ক্যামেরা50MP+2MP
ফ্রন্ট ক্যামেরা16MP
ডিসপ্লে6.7-inch full-HD+ AMOLED
OSAndroid 15/ ColourOS 15
চার্জার80W
ব্রাইটনেস 1200nits
রিফ্রেশ রেট120Hz

Realme P4 5G

এই ফোনটির দাম শুরু হচ্ছে 18499 টাকা থেকে৷ তবে এই দামের মধ্যে 8GB + 128GB ভ্য়ারিয়েন্ট পাবেন ক্রেতারা৷ 8GB + 256GB ভ্য়ারিয়েন্টের মডেলটি কিনতে হলে খরচ করতে হবে 19499 টাকা৷ মোট তিনটি কালার ভ্য়ারিয়েন্টে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে৷ তারমধ্যে একটি ইঞ্জিন ব্লু, ফোর্জ রেড এবং অন্য়টি স্টিল গ্রে৷ ফোনটিতে রয়েছে 6.77 ইঞ্চির AMOLED ডিসপ্লে, 4500 নিটস ব্রাইটনেস৷ Android 15 এর সঙ্গে Realme UI 6 দেওয়া হয়েছে৷

স্পেশিফিকেশন
ব্য়াটারি7,000mAh
চিপসেটMediaTek Dimensity 7400
রিয়ার ক্যামেরা50MP+8MP
ফ্রন্ট ক্যামেরা16MP
ডিসপ্লে6.77-inch AMOLED
OSAndroid 15/ Realme UI 6
চার্জার80W
ব্রাইটনেস 4,500 nits
রিফ্রেশ রেট144Hz

CMF Phone 2 Pro

মোট দুটি ভ্যারিয়েন্টে এই ফোনটি কিনতে পারবেন ক্রেতারা৷ তারমধ্যে একটি 8GB + 128GB ভ্যারিয়েন্ট, যার দাম 18999 টাকা৷ এবং অন্য় মডেলটির দাম 8GB + 256GB মডেল৷ যার দাম অবশ্য 20000 টাকার থেকে কিছুটা বেশি৷ দাম রাখা হয়েছে 20999 টাকা৷ ব্ল্য়াক, লাইট গ্রিন, অরেঞ্জ এবং হোয়াইট কালারে ফোনটি কিনতে পারবেন৷

স্পেশিফিকেশন
ব্য়াটারি5,000mAh
চিপসেটMediaTek Dimensity 7300 Pro chipset
রিয়ার ক্যামেরা50MP+50MP+8MP
ফ্রন্ট ক্যামেরা16MP
ডিসপ্লেfull-HD+ AMOLED
OSAndroid 15/ Nothing OS 3.2
চার্জার33W ফাস্ট চার্জিং
ব্লুটুথBluetooth 5.3
WiFiWi-Fi 6

TAGGED:

SMARTPHONE
BUDGET SMARTPHONE
স্মার্টফোন
SMARTPHONE UNDER 20000

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.