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ক্যানসার শনাক্ত করবে কুকুর ! নয়া ভাবনা-চিন্তায় বেঙ্গালুরুর AI টেক সংস্থা Dognosis

বিষয়টি বেশ অদ্ভুত মনে হলেও এই বিষয়টিই বাস্তবে রূপ দিতে চলেছে বেঙ্গালুরুর সংস্থাটি । কীভাবে পুরো পদ্ধতিটি সম্পন্ন হবে ?

Bengaluru Startup Trains Dogs and AI to Sniff Out Cancer Early
ক্যানসার স্ক্রিনিংয়ে এবার ভরসা কুকুর (ছবি - Dognosis)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2026 at 8:26 PM IST

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হায়দরাবাদ : কুকুরের ঘ্রাণশক্তি যে অসাধারণ, তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু সেই ঘ্রাণশক্তিকেই এবার ক্যানসার শনাক্ত করার কাজে ব্যবহার করতে চাইছে বেঙ্গালুরুর স্টার্টআপ Dognosis। মাত্র দু’বছরের এই সংস্থা প্রশিক্ষিত কুকুরের ঘ্রাণশক্তির সঙ্গে সেন্সর এবং Artificial Intelligence (AI) প্রযুক্তির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এমন একটি ক্যানসার স্ক্রিনিং পদ্ধতি তৈরি করছে, যার জন্য রক্ত নেওয়া বা বায়োপসির প্রয়োজন নেই। The Next Web-এ এই খবর প্রকাশিত হয়েছে ৷

পদ্ধতিটি শুনতে বেশ অদ্ভুত মনে হলেও এই বিষয়টিই বাস্তবে রূপ দিতে চলেছে বেঙ্গালুরুর সংস্থাটি । কোনও ব্যক্তিকে একটি মাস্কে শ্বাস নিতে হবে। এরপর সেই মাস্কটি বেঙ্গালুরুর বাইরে Dognosis-এর একটি ফার্মে পাঠানো হবে। সেখানে প্রশিক্ষিত বিগল, ল্যাব্রাডর এবং ডাচ শেফার্ড কুকুর সেই শ্বাসের নমুনা পরীক্ষা করবে।

কুকুরগুলি নমুনা পরীক্ষা করার সময় তাদের শরীরের বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করবে সেন্সর এবং AI। কুকুরের নড়াচড়া, শ্বাস-প্রশ্বাস, মস্তিষ্কের কার্যকলাপ এবং শরীরের ভাষার মতো বিষয় বিশ্লেষণ করে সেগুলিকে নির্দিষ্ট ডাটায় পরিণত করবে AI সিস্টেম। অর্থাৎ, কোনও নমুনা শুঁকে কুকুর থেমে গেল বা অন্যরকম প্রতিক্রিয়া দেখালে—সেই আচরণও প্রযুক্তির মাধ্যমে রেকর্ড ও বিশ্লেষণ করা হবে।

Dognosis-এর প্রযুক্তির মূল ধারণা হল, শরীরে টিউমার তৈরি হলে নিঃশ্বাসের মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট রাসায়নিক সংকেত বা 'chemical signature' তৈরি হতে পারে। মানুষের তুলনায় কুকুরের ঘ্রাণশক্তি অনেক বেশি উন্নত হওয়ায় তারা এই ধরনের পরিবর্তন অনেক আগেই বুঝতে পারে বলে মনে করছে সংস্থাটি।

20টির বেশি ক্যানসার শনাক্তের লক্ষ্য

Dognosis-এর প্রতিষ্ঠাতা আকাশ কুলগোড জানিয়েছেন, তাদের প্রযুক্তি সাতটি গ্রুপের অন্তর্গত 20টিরও বেশি বিভিন্ন ধরনের ক্যানসারের প্রাথমিক লক্ষণ শনাক্ত করার লক্ষ্যে তৈরি করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে স্তন, মুখগহ্বর, ফুসফুস এবং সারভাইক্যাল ক্যানসার।

সংস্থার দাবি, Journal of Clinical Oncology-তে প্রকাশিত Phase 2 ট্রায়ালে প্রাথমিক পর্যায়ের ক্যানসার শনাক্ত করার ক্ষেত্রে প্রায় 90 শতাংশ sensitivity পাওয়া গিয়েছে। আরও একটি চমকপ্রদ দাবি করেছে Dognosis। তাদের বক্তব্য, 10 ধরনের ক্যানসার শনাক্ত করার জন্য প্রশিক্ষিত কুকুর পরে এমন একটি 11তম ক্যানসার শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল, যেটি তাদের আগে শেখানো হয়নি।

তবে এই ফলাফলগুলি এখনও সংস্থা এবং তাদের গবেষকদের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে রয়েছে। স্বাধীনভাবে এই ফলাফল যাচাই করা হয়নি। ফলে প্রযুক্তিটির কার্যকারিতা নিয়ে আরও গবেষণা এবং বৃহত্তর পরিসরে পরীক্ষা প্রয়োজন।

ভারতের জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ?

ভারতে ক্যানসারের সমস্যা ক্রমশ বড় হচ্ছে। 2024 সালে দেশে প্রায় 15 লক্ষ নতুন ক্যানসার আক্রান্তের ঘটনা এবং 9 লক্ষের বেশি মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। কিন্তু ক্যানসার স্ক্রিনিংয়ের হার এখনও অত্যন্ত কম।

বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে মাত্র প্রায় 1.9 শতাংশকে সারভাইক্যাল ক্যানসারের জন্য স্ক্রিনিং করা হয়। স্তন এবং মুখগহ্বরের ক্যানসারের ক্ষেত্রে এই হার 1 শতাংশেরও কম। খরচ, চিকিৎসা পরিষেবা থেকে দূরত্ব এবং বিভিন্ন পরীক্ষার ক্ষেত্রে অস্বস্তির মতো কারণেও অনেকে নিয়মিত স্ক্রিনিং করান না।

এই জায়গাতেই Dognosis-এর প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছে সংস্থাটি। কারণ এটি যদি কার্যকর প্রমাণিত হয়, তাহলে বাড়িতে বসে, তুলনামূলকভাবে সহজ এবং non-invasive পদ্ধতিতে ক্যানসারের প্রাথমিক ঝুঁকি চিহ্নিত করা সম্ভব হতে পারে।

বাড়িতে বসেই ক্যানসার স্ক্রিনিং?

Dognosis 2024 সালে 1.5 মিলিয়ন ডলারের pre-seed funding পেয়েছিল। পরে আরও একটি funding round সম্পন্ন করেছে সংস্থাটি, যদিও সেই পরিমাণ প্রকাশ করা হয়নি। Accel India এবং Caffeinated Capital-এর মতো বিনিয়োগকারীরা সংস্থাটির সঙ্গে যুক্ত।

আগামী বছর ভারতে বাড়িতে বসে একসঙ্গে একাধিক ধরনের ক্যানসারের prescreening করার পরীক্ষা চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে Dognosis-এর। এর দাম কয়েক হাজার টাকার মধ্যে রাখার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

এপ্রিল মাসে 10টি হাসপাতালে Phase 3 trial শুরু হয়েছে। সেখানে প্রায় 10 হাজার মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্য রয়েছে। সংস্থার পরিকল্পনা বছরে প্রায় 10 লক্ষ পরীক্ষা করা এবং প্রায় 30টি প্রশিক্ষিত কুকুরের সাহায্যে এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দেওয়ার।

2027 সালের শেষ অথবা 2028 সালের শুরুর দিকে আমেরিকাতেও একটি facility তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে সংস্থাটির।

তবে একটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—Dognosis-এর পরীক্ষা ক্যানসারের চূড়ান্ত diagnosis নয়। এটি একটি prescreening tool, অর্থাৎ কারও শরীরে ক্যানসারের সম্ভাবনা রয়েছে কি না, তা প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করবে। রিপোর্টে কোনও সমস্যা ধরা পড়লে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে পরবর্তী পরীক্ষা করাতে হবে।

আর এখানেই রয়েছে প্রযুক্তিটির অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। সংস্থার দাবি অনুযায়ী, prescreening tool হিসেবে এটি diagnostic device-এর আওতায় না পড়ায় ভারতে আলাদা regulatory approval প্রয়োজন হচ্ছে না। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে এই প্রযুক্তি পৌঁছনোর পথ তুলনামূলকভাবে সহজ হতে পারে। কিন্তু একইসঙ্গে পরীক্ষাটির সীমাবদ্ধতা সাধারণ মানুষকে পরিষ্কারভাবে বোঝানোও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

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TAGGED:

CANCER
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
CANCER SCREENING TECHNOLOGY
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