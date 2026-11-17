বিক্রি বন্ধ হবে জনপ্রিয় Bajaj Pulsar 180-র ? কারণ জানুন
Bajaj-এর অতীত রেকর্ড বলছে, প্রত্যাশা অনুযায়ী বিক্রি না হলে সংস্থা একাধিক মডেল বাজার থেকে সরিয়ে দিয়েছে।
Published : November 17, 2026 at 9:07 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতীয় বাজার থেকে ফের বিদায় নিতে পারে Bajaj Pulsar 180। প্রায় ছয় মাস আগে নতুন করে বাজারে ফেরানোর পর এবার সংস্থার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে বাইকটির নাম সরিয়ে দিয়েছে Bajaj। যদিও Pulsar 180-র প্রস্তুত বা বিক্রি বন্ধ করার বিষয়ে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি সংস্থাটি। ফলে বাইকটি সত্যিই বন্ধ হয়ে গেল, নাকি সাময়িকভাবে ওয়েবসাইট থেকে সরানো হয়েছে, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে জল্পনা।
2022 সালে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর 2026 সালের এপ্রিলে ফের ভারতীয় বাজারে ফিরেছিল Pulsar 180। সেই সময় বাইকটির Ex-showroom দাম রাখা হয়েছিল 1.22 লক্ষ টাকা। 180 cc সেগমেন্টে সরাসরি TVS Apache RTR 180-কে টক্কর দেওয়ার লক্ষ্যেই পুরনো মডেলটি ফিরিয়ে এনেছিল Bajaj।
কিন্তু সাম্প্রতিক ওয়েবসাইট আপডেটে সংস্থার ‘Original’ ক্যাটাগরি থেকে Pulsar 180-কে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই বিভাগে এখনও Pulsar 125, Pulsar 150 এবং Pulsar 220F-এর নাম রয়েছে। ফলে তালিকায় Pulsar 180-এর অনুপস্থিতি আরও বেশি নজরে পড়ছে।
কেন বন্ধ হতে পারে Pulsar 180?
Bajaj-এর অতীত রেকর্ড বলছে, প্রত্যাশা অনুযায়ী বিক্রি না হলে সংস্থা একাধিক মডেল বাজার থেকে সরিয়ে দিয়েছে। এর আগে জুন মাসে Pulsar N125-ও বন্ধ করা হয়েছিল। এবার নতুন করে বাজারে ফেরার মাত্র ছয় মাসের মধ্যে Pulsar 180-কে ওয়েবসাইট থেকে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনায় অনুমান করা হচ্ছে, বাইকটির চাহিদা হয়তো সংস্থার প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি।
তবে এই বিষয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা দেয়নি Bajaj। বাইকটির উৎপাদন বা বিক্রি বন্ধ হয়েছে কি না, ভবিষ্যতে আবার ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা রয়েছে কি না, সে বিষয়েও সংস্থার তরফে কিছু জানানো হয়নি।
Bajaj Pulsar 180: ইঞ্জিন ও ফিচার
বর্তমান Pulsar 180-তে ছিল 178.6 cc-র Single-cylinder, Air-cooled ইঞ্জিন। এই ইঞ্জিন থেকে 8,500 rpm-এ সর্বোচ্চ 17 hp শক্তি এবং 6,500 rpm-এ 15 Nm টর্ক পাওয়া যেত। ইঞ্জিনের সঙ্গে যুক্ত ছিল 5-স্পিড গিয়ারবক্স ।
সাসপেনশনের জন্য সামনে 37 mm Telescopic Fork এবং পিছনে Twin Shock Absorber ব্যবহার করা হয়েছিল। ব্রেকিংয়ের দায়িত্বে ছিল সামনে 280 mm এবং পিছনে 230 mm Disc Brake। পাশাপাশি নিরাপত্তার জন্য ছিল ABS।
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