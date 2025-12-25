গ্রিন ও অরেঞ্জের কম্বিনেশন, নতুন ডিজাইনের LED হেডল্যাম্প ; আপডেটেড Pulsar 150 লঞ্চ করল বাজাজ
Bajaj Pulsar 150 : নতুন এই মডেলগুলিতে মূলত কসমেটিক এবং লাইটের ডিজাইনে পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷
Published : December 25, 2025 at 10:10 AM IST
হায়দরাবাদ : তরুন প্রজন্মের পছন্দের গাড়ির তালিকায় প্রথমেই থাকে Pulsar 150 ৷ স্টাইল, মাইলেজ, পারফরম্যান্সের দিকে এককথায় অনবদ্য ৷ এবার পালসারের 150 CC ইঞ্জিনের একটি নতুন মডেল বের করল বাজাজ ৷ যার দাম শুরু হচ্ছে এক্স শোরুম 1.09 লাখ টাকা থেকে ৷ মোট তিনটি ভ্যারিয়েন্টে গাড়িটি লঞ্চ করেছে ৷ তার মধ্যে বেস ভ্য়ারিয়েন্টটি হল 150SD ৷ যার এক্স শোরুম দাম রাখা হয়েছে 1.09 লাখ টাকা ৷ দ্বিতীয় ভ্যারিয়েন্টটি হল পালসার 150 SD UG ৷ যার এক্স শোরুম দাম 1.12 লাখ টাকা ৷ এবং টপ ভ্যারিয়েন্টটি হল 150 TD UG ৷ যার এক্স শো-রুম দাম 1.15 লাখ টাকা ৷ পুরনো মডেলগুলির তুলনায় প্রতিটি ভ্যারিয়েন্টেই প্রায় 3600 টাকা করে দাম বাড়ানো হয়েছে ৷
নতুন এই মডেলগুলিতে মূলত কসমেটিক এবং লাইটের ডিজাইনে পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ নতুন মডেলগুলিতে দেওয়া হয়েছে রিফ্রেশ গ্রাফিক্স, সঙ্গে LED হেডলাইট এবং LED টার্ন ইন্ডিকেটর ৷ গ্রিন এবং অরেঞ্জ হাইলাইটের কালার কম্বিনেশনে নতুন মডেলগুলি লঞ্চ করা হয়েছে ৷
পালসার যে তরুন প্রজন্মের পছন্দের গাড়ি সেবিষয়ে আর কোনও সন্দেহ থাকে না ৷ ফলে নতুন যে মডেল লঞ্চ করা হয়েছে সেখানে গাড়ির স্পেসিফিকেশনে কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি ৷ গাড়িতে রয়েছে 149cc সিঙ্গল সিলিন্ডার এয়ার কুলড মোটর ৷ যা 8500 rpm এ অ13.8 bhp পাওয়ার জেনারেট করতে পারে ৷ এবং 6500 rpm এ 13.4 Nm পাওয়ার জেনারেট করে ৷ 5 স্পিড গিয়ারবক্স রয়েছে ৷ যদিও বাকি কোনও ক্ষেত্রে আর কোনও পরিবর্তন করা হয়নি ৷
|Bajaj Pulsar 150 Variants
|Ex-showroom Delhi Price
|Price Difference
|Bajaj Pulsar 150 SD (Single Disc)
|Rs 1,08,772
|Rs 3,628 costlier
|Bajaj Pulsar 150 SD UG (Single Disc, Upgraded version) – NEW
|Rs 1,11,669
|-
|Bajaj Pulsar 150 TD UG (Twin Disc, Upgraded version)
|Rs 1,15,481
|Rs 3,806 costlier
তবে নতুন এই মডেলটি এখন পালসারপ্রেমীদের পছন্দ হবে কিনা সেটা সময়ই বলবে ৷ কারণ শুধু লুকস নয়, দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের জন্যই এই বাইকটির জনপ্রিয়তা শীর্ষে ৷ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, Pulsar 220F ছিল অতি জনপ্রিয় একটি বাইক ৷ কিন্তু বাজাজ এই গাড়িটির সাকসেসর হিসেবে Pulsar 250F লঞ্চ করে ৷ যা কিন্তু খুব একটা জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি ৷ পরে চাহিদার কথা মাথায় রেখে 220F রি লঞ্চ করে সংস্থাটি ৷