লঞ্চ হল Dominar 350, কত দাম রয়েছে নতুন এই বাইকটির ?

লঞ্চ হল Dominar 350, কত দাম রয়েছে নতুন এই বাইকটির ?
373cc-র ইঞ্জিন থেকে কমিয়ে 350cc-র ইঞ্জিনে এই বাইকটি লঞ্চ করল সংস্থাটি ৷
Published : April 14, 2026 at 5:24 PM IST
হায়দরাবাদ : Bajaj লঞ্চ করল তাদের নতুন ফ্ল্যাগশিপ বাইক Dominor 350 ৷ যার এক্স শো-রুম দাম রাখা হয়েছে 2 লাখ 3 হাজার টাকা ৷ যা Dominor 250-র থেকে 26 হাজার টাকা বেশি ৷ 350cc-র ইঞ্জিন দেওয়া হয়েছে এই বাইকটিতে ৷ বাইকটির ডিজাইন ও ফিচারের দিক থেকে স্পোর্ট লুক দেওয়া হয়েছে ৷
নতুন এই বাইকটির ক্ষেত্রে Dominor 400 এর তুলনায় 37 হাজার টাকা কম দাম রাখা হয়েছে ৷ মূলত 373cc-র ইঞ্জিন থেকে কমিয়ে 350cc-র ইঞ্জিনে এই বাইকটি লঞ্চ করল সংস্থাটি ৷ স্ট্রোক লেন্থও কমানো হয়েছে এই বাইকটিতে ৷ 60mm থেকে স্ট্রোক লেন্থ কমিয়ে করা হয়েছে 56.1mm ৷ মোটর সাইকেলের বোর সাইজ কমানো হয়েছে ৷ Dominor 350 বাইকটিতে 40.04bhp পাওয়ার আউটপুট দেওয়া হয়েছে ৷ 9000 rpm এ সর্বাধিক পাওয়ার আউটপুট হবে Dominor 350-তে ৷
Bajaj Dominar 350 : Specifications
Dominor 400 এর মতো একই স্পেসিফিকেশন দেওয়া হয়েছে Dominor 350 বাইকে ৷ 6 স্পিড গিয়ার বক্স দেওয়া হয়েছে ৷ বাইকটি 2156mm লম্বা, 863mm চওড়া এবং উচ্চতা 1243mm ৷ 1453mm হুইলবেস রয়েছে এবং গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স 157mm ৷ বিম টাইপ প্রিমিয়াম ফ্রেম দেওয়া হয়েছে এই বাইকটিতে ৷ এছাড়াও 43mm টেলিস্কোপিক সাসপেনশন দেওয়া হয়েছে গাড়ির সামনে ৷ এবং মাল্টি স্টেপ অ্যাডজাস্টেবল মনোশক রিয়ার সাসপেনশন রয়েছে ৷ ডুয়াল চ্যানেল Anti-lock Breaking System দেওয়া হয়েছে ৷ সামনের চাকায় রয়েছে 320mm ডিস্ক ব্রেক এবং রিয়ার হুইলে রয়েছে 230mm ডিস্ক ব্রেক ৷ 17 ইঞ্চি টায়ার দেওয়া হয়েছে সামনে এবং পিছনে ৷ 13 লিটারের পেট্রল ক্যাপাসিটি ট্যাঙ্ক রয়েছে ৷
Bajaj Dominar 350: Features
চারটি রাইডিং মোড দেওয়া হয়েছে ৷ সেগুলি হল Rain, Road, Sport এবং Off Road ৷ LED হেডল্যাম্প দেওয়া হয়েছে ৷ ডিজিট্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার থাকছে ৷ এবং একই সঙ্গে দেওয়া হয়েছে টার্ন-বাই-টার্ন ইন্ডিকেটর ৷ গিয়ার ইন্ডিকেটর, ট্রিপ ইন্ডিকেটর দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও টাইম, গড় গতিবেগ, ফুয়েল লেভেল দেখা যাবে ডিজিট্যাল স্ক্রিনে ৷