ভারতে লঞ্চ হল Bajaj Avenger Street 220, গুরুত্বপূর্ণ কী কী ফিচার্স রয়েছে ? জানুন

Published : June 2, 2026 at 4:57 PM IST

Updated : June 2, 2026 at 5:16 PM IST

হায়দরাবাদ : ভারতের বাজারে নতুন করে লঞ্চ হল Bajaj Avenger Street 220। দীর্ঘ অপেক্ষার পর Bajaj তাদের জনপ্রিয় Avenger সিরিজে এই মডেলটি ফিরিয়ে আনল। নতুন বাইকটির এক্স-শোরুম দাম রাখা হয়েছে 1.30 লাখ টাকা। সম্প্রতি Avenger Street 160 বন্ধ করে দেওয়ার পর Avenger সিরিজে এখন থাকছে Avenger Cruise 220 এবং নতুন Avenger Street 220।

নতুন Avenger Street 220 মূলত সেই সব রাইডারদের জন্য, যারা কমফোর্টেবল ক্রুজিংয়ের পাশাপাশি একটু স্পোর্টি লুকও চান। বাইকটিতে কালো (Blacked-out) থিম ব্যবহার করা হয়েছে, যা এটিকে Cruise 220-এর তুলনায় আরও আগ্রাসী চেহারা দিয়েছে।

Price (ex-showroom, Telangana)ColoursBookings from
Rs 1,28,933Ebony BlackBajaj Auto's official website | Bajaj Auto dealership
Cocktail Wine Red

ইঞ্জিন ও পারফরম্যান্স

বাইকটিতে রয়েছে 220cc-এর oil-cooled DTS-i single-cylinder ইঞ্জিন। এই ইঞ্জিন সর্বোচ্চ 19.03 PS শক্তি এবং 17.55 Nm টর্ক উৎপন্ন করতে পারে। এর সঙ্গে দেওয়া হয়েছে 5-স্পিড গিয়ারবক্স।

220cc-এর oil-cooled DTS-i single-cylinder ইঞ্জিন (ছবি - Bajaj)

ডিজাইন ও ফিচার

Avenger Street 220-এর সিট হাইট একটু নিচু রাখা হয়েছে ৷ আরামদায়ক রাইডিং পজিশন এবং অপেক্ষাকৃত ফ্ল্যাট হ্যান্ডেলবার । বাইকটির অ্যালয় হুইল, ব্ল্যাকড-আউট ইঞ্জিন ও বডি পার্টস এটিকে আরও আধুনিক ও স্পোর্টি লুক দিয়েছে।

ফিচারের তালিকায় রয়েছে ডিজিটাল-অ্যানালগ ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার, সিঙ্গল-চ্যানেল ABS এবং LED DRL। দৈনন্দিন ব্যবহার ও দীর্ঘ সফর—দুই ক্ষেত্রেই আরামদায়ক অভিজ্ঞতা দেওয়ার লক্ষ্যেই এই বাইক তৈরি করা হয়েছে।

রঙের বিকল্প

নতুন Avenger Street 220 দুটি রঙে পাওয়া যাবে—Ebony Black এবং Cocktail Wine Red।

FeaturesDetails
Engine220cc | single-cylinder, oil-cooled twin-spark DTS-i, fuel-injected, 4-stroke, SOHC 2-valve
Power output18.76 bhp at 8,500 rpm
Torque17.55 Nm at 7,000 rpm
Gearbox5-speed
SuspensionFront: Telescopic with double anti-friction bush
Rear SuspensionRear: 5-step adjustable twi-shock absorber
BrakesFront: 280mm disc with ABS
Rear: 180mm drum
Dimensions2,210mm (length) | 806mm (width) |1,070mm (height)
Wheelbase1,490mm
Seat height737mm
Ground clearance169mm
Weight160 kg

কাদের সঙ্গে টক্কর?

ভারতীয় বাজারে এই বাইকটির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখা হচ্ছে TVS Ronin, Royal Enfield Hunter 350 এবং অন্যান্য মিড-ক্যাপাসিটি ক্রুজার ও রোডস্টার মডেলগুলিকে।

Avenger Street 220-এর প্রত্যাবর্তন বাজাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করছেন শিল্প বিশেষজ্ঞরা। বিশেষ করে যারা কম বাজেটে একটি আরামদায়ক ক্রুজার বাইক খুঁজছেন, তাঁদের কাছে এই মডেলটি আকর্ষণীয় বিকল্প হয়ে উঠতে পারে।

