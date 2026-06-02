ভারতে লঞ্চ হল Bajaj Avenger Street 220, গুরুত্বপূর্ণ কী কী ফিচার্স রয়েছে ? জানুন

ভারতে লঞ্চ হল Bajaj Avenger Street 220, গুরুত্বপূর্ণ কী কী ফিচার্স রয়েছে ? জানুন
বাইকটিতে রয়েছে 220cc-এর oil-cooled DTS-i single-cylinder ইঞ্জিন। সর্বোচ্চ 19.03 PS শক্তি এবং 17.55 Nm টর্ক উৎপন্ন করতে পারে। এর সঙ্গে দেওয়া হয়েছে 5-স্পিড গিয়ারবক্স।
Published : June 2, 2026 at 4:57 PM IST|
Updated : June 2, 2026 at 5:16 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতের বাজারে নতুন করে লঞ্চ হল Bajaj Avenger Street 220। দীর্ঘ অপেক্ষার পর Bajaj তাদের জনপ্রিয় Avenger সিরিজে এই মডেলটি ফিরিয়ে আনল। নতুন বাইকটির এক্স-শোরুম দাম রাখা হয়েছে 1.30 লাখ টাকা। সম্প্রতি Avenger Street 160 বন্ধ করে দেওয়ার পর Avenger সিরিজে এখন থাকছে Avenger Cruise 220 এবং নতুন Avenger Street 220।
নতুন Avenger Street 220 মূলত সেই সব রাইডারদের জন্য, যারা কমফোর্টেবল ক্রুজিংয়ের পাশাপাশি একটু স্পোর্টি লুকও চান। বাইকটিতে কালো (Blacked-out) থিম ব্যবহার করা হয়েছে, যা এটিকে Cruise 220-এর তুলনায় আরও আগ্রাসী চেহারা দিয়েছে।
|Price (ex-showroom, Telangana)
|Colours
|Bookings from
|Rs 1,28,933
|Ebony Black
|Bajaj Auto's official website | Bajaj Auto dealership
|Cocktail Wine Red
ইঞ্জিন ও পারফরম্যান্স
বাইকটিতে রয়েছে 220cc-এর oil-cooled DTS-i single-cylinder ইঞ্জিন। এই ইঞ্জিন সর্বোচ্চ 19.03 PS শক্তি এবং 17.55 Nm টর্ক উৎপন্ন করতে পারে। এর সঙ্গে দেওয়া হয়েছে 5-স্পিড গিয়ারবক্স।
ডিজাইন ও ফিচার
Avenger Street 220-এর সিট হাইট একটু নিচু রাখা হয়েছে ৷ আরামদায়ক রাইডিং পজিশন এবং অপেক্ষাকৃত ফ্ল্যাট হ্যান্ডেলবার । বাইকটির অ্যালয় হুইল, ব্ল্যাকড-আউট ইঞ্জিন ও বডি পার্টস এটিকে আরও আধুনিক ও স্পোর্টি লুক দিয়েছে।
ফিচারের তালিকায় রয়েছে ডিজিটাল-অ্যানালগ ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার, সিঙ্গল-চ্যানেল ABS এবং LED DRL। দৈনন্দিন ব্যবহার ও দীর্ঘ সফর—দুই ক্ষেত্রেই আরামদায়ক অভিজ্ঞতা দেওয়ার লক্ষ্যেই এই বাইক তৈরি করা হয়েছে।
রঙের বিকল্প
নতুন Avenger Street 220 দুটি রঙে পাওয়া যাবে—Ebony Black এবং Cocktail Wine Red।
|Features
|Details
|Engine
|220cc | single-cylinder, oil-cooled twin-spark DTS-i, fuel-injected, 4-stroke, SOHC 2-valve
|Power output
|18.76 bhp at 8,500 rpm
|Torque
|17.55 Nm at 7,000 rpm
|Gearbox
|5-speed
|Suspension
|Front: Telescopic with double anti-friction bush
|Rear Suspension
|Rear: 5-step adjustable twi-shock absorber
|Brakes
|Front: 280mm disc with ABS
|Rear: 180mm drum
|Dimensions
|2,210mm (length) | 806mm (width) |1,070mm (height)
|Wheelbase
|1,490mm
|Seat height
|737mm
|Ground clearance
|169mm
|Weight
|160 kg
কাদের সঙ্গে টক্কর?
ভারতীয় বাজারে এই বাইকটির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখা হচ্ছে TVS Ronin, Royal Enfield Hunter 350 এবং অন্যান্য মিড-ক্যাপাসিটি ক্রুজার ও রোডস্টার মডেলগুলিকে।
Avenger Street 220-এর প্রত্যাবর্তন বাজাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করছেন শিল্প বিশেষজ্ঞরা। বিশেষ করে যারা কম বাজেটে একটি আরামদায়ক ক্রুজার বাইক খুঁজছেন, তাঁদের কাছে এই মডেলটি আকর্ষণীয় বিকল্প হয়ে উঠতে পারে।