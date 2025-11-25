বিক্রি হয়ে গেল বাইক নির্মাতা সংস্থা KTM, পছন্দের গাড়ি মিলবে তো ?

বিক্রি হয়ে গেল বাইক নির্মাতা সংস্থা KTM, পছন্দের গাড়ি মিলবে তো ?
Bajaj Auto : Securities And Exchange Board of India তে এই সংক্রান্ত একটি নথি জমা করেছে Bajaj Auto ৷
Published : November 25, 2025 at 10:51 AM IST
হায়দরাবাদ : KTM কে পুরোপুরিভাবে অধিগ্রহণ করল Bajaj Auto ৷ সংশ্লিষ্ট দফতরের কাছ থেকে অনুমতি পাওয়ার পর অস্ট্রিলিয়ান বাইক প্রস্তুতকারী সংস্থা KTM এর মূল সংস্থা Pierer Bajaj AG -র 100 শতাংশ মালিকানা অধিগ্রহণ করল Bajaj Auto ৷ যার সদর দফতর মহারাষ্ট্রের পুনেতে ৷
Securities And Exchange Board of India তে এই সংক্রান্ত একটি নথি জমা করেছে Bajaj Auto ৷ সেখানে জানানো হয়েছে 800 মিলিয়ন ইউরো-র বিনিময়ে KTM কে অধিগ্রহণ করেছে তারা ৷ যা সম্পন্ন হয়েছে চলতি বছরের 18 নভেম্বর ৷ এই বিপুল ট্রানজাকশনের বিনিময়ে 50 হাজার 100 শেয়ারই কিনে নিয়েছে পুনের এই বাইক প্রস্তুতকারী সংস্থাটি ৷
এই চুক্তির ফলে PBAG র 100 শতাংশ শেয়ারই এখন Bajaj Auto র হাতে ৷ এবং এরপর পুরো সংস্থার একাধিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হবে ৷ ইতিমধ্যে সেই পরিবর্তন শুরু হয়েছে বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে ৷ এদিকে এই অধিগ্রহণের পর Pierer Bajaj এর নাম পরিবর্তন হয়ে নতুন নামকরণ করা হয়েছে ৷ নতুন নাম হয়েছে Bajaj Auto International Holding AG ৷
চলতি মাসের শুরুতেই Bajaj Auto র তরফে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয় ৷ সেখানে জানানো হয়েছিল, এই অধিগ্রহণের জন্য একাধিক সরকারি অনুমতি প্রয়োজন ৷ এবং তার ভিত্তিতে 8 টি সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স ইতিমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে ৷ এবং 10 নভেম্বর ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ফাইনাল ক্লিয়ারেন্সের জন্য অপেক্ষা করছিল সংস্থাটি ৷
অবশেষে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে ক্লিয়ারেন্স পেয়েছে সংস্থাটি ৷ এবং 800 মিলিয়ন ইউরো, ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 7 হাজার 765 কোটি টাকায় KTM কে পুরোপুরি অধিগ্রহণ করল সংস্থাটি ৷
মূলত অল্পবয়সীদের চাহিদার কথা মাথায় রেখেই বিভিন্ন মডেল তৈরি করে KTM ৷ তারই মধ্যে এন্ট্রি লেভেল মডেলটি হল KTM Duke 200 ৷ যা এন্ট্রি লেভেল স্ট্রিট ফাইটার নামেও পরিচিত ৷ শার্প লুক, পাঞ্চি পারফরম্যান্স, এবং প্রিমিয়াম ফিচার দেওয়া হয়েছে এই বাইকে ৷ মূলত যাঁরা একটি হাই পিকআপের গাড়ি পছন্দ করেন তাঁদের জন্য এই বাইকটি পারফেক্ট ম্যাচ হতে পারে ৷