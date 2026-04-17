রাস্তায় আর গাড়ি ধরবে না পুলিশ, ই-ডিটেকশন পদ্ধতিতে ফাইন এবার অনলাইনেই !

রাস্তায় আর গাড়ি ধরবে না পুলিশ, ই-ডিটেকশন পদ্ধতিতে ফাইন এবার অনলাইনেই !
Published : April 17, 2026 at 4:16 PM IST
হায়দরাবাদ : রাস্তায় যেসব যানবাহন চলাচল করে তার মধ্যে একাধিক গাড়ি নিয়মনীতি মানে না ৷ এমন অভিযোগ দীর্ঘদিনের ৷ হয়তো কোনও গাড়ির পলিউশন সার্টিফিকেট ফেল অথবা কোনও গাড়ির সঠিক ইনসিওরেন্স নেই ৷ ফলস্বরূপ অবৈধভাবে চলাচল করা গাড়ি ধরা পড়লে মালিকদের জরিমানা দিতে হয় ৷
কিন্তু অনেকক্ষেত্রে সব গাড়িকে ধরা সম্ভব হয় না ৷ কারণ দ্রুত গতিতে যাওয়া গাড়ি ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম ৷ এরসঙ্গে থাকে ঝুঁকি ৷ অন্যদিকে অনেক সময় গাড়ি ধরলে সেইসব গাড়ির মালিকরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত অফিসারদের হেনস্থাও করেন ৷ সেই সমস্যার সমাধান হতে চলেছে এবার ৷ কারণ চালু হচ্ছে ই-ডিটেকশন সিস্টেম ৷
নতুন ই-ডিটেকশন পদ্ধতি কী?
উত্তরপ্রদেশ সরকারের তরফে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷ এটি একটি উন্নততর প্রযুক্তি ৷ এর মাধ্যমে একটি সিস্টেম নিজে থেকেই ডিটেক্ট করতে পারবে কোন গাড়ি অবৈধভাবে চলাচল করছে ৷ সেই গাড়ির মালিককে জরিমানা করবে ওই সিস্টেম ৷ এবং জরিমানার অর্থের পরিমাণ গাড়ি মালিকের কাছে মেসেজের মাধ্যমে জানানো হবে ৷
কীভাবে কাজ করবে ওই সিস্টেম ?
এবিষয়ে উত্তরপ্রদেশের পরিবহন মন্ত্রী দয়াশঙ্কর সিং জানিয়েছেন, এই পদ্ধতিতে প্রযুক্তির মাধ্যমে অবৈধভাবে চলাচলকারী গাড়ি চিহ্নিতকরণের কাজ করা হবে ৷ এবং সেই গাড়ি মালিকের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হবে ৷ এই পদ্ধতিতে পথ নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা সম্ভব বলে জানিয়েছেন তিনি ৷
মূলত টোল প্লাজা ও বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ ধরনের হাই-রেজলিউশন ক্যামেরা ও স্ক্যানার বসানো হবে ৷ সেই স্ক্যানারগুলি গাড়ির নম্বর প্লেট ও ফাস্ট্য়াগ একই সময়ে স্ক্যান করবে ৷ পাশাপাশি ন্যাশনাল ডাটাবেসের সঙ্গে রিয়েল টাইমে মিলিয়ে দেখবে সেই গাড়ির নম্বরের কোনও কিছু অনুত্তীর্ণ রয়েছে কিনা ৷ যেমন ফিটনেস সার্টিফিকেট, PUCC, পারমিট বা রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি ৷ যদি কোনও কিছু অনুত্তীর্ণ বা ফেইল থাকে তাহলে ওই সিস্টেম ই-চালান জেনারেট করবে ৷ এবং রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বরে মেসেজ আকারে পাঠাবে ৷ অনলাইনে জরিমানার অর্থ জমা করতে পারবেন গাড়ি মালিকরা ৷
কোন কোন বিষয় চেক করবে ?
- ফিটনেস সার্টিফিকেট (Fitness certificates)
- ইনসিউরেন্স ভ্যালিডিটি (Insurance validity)
- পলিউশন সার্টিফিকেট (Pollution certificates)
- হাই সিকিউরিটি রেজিস্ট্রেশন প্লেট (High Security Registration Plates)
- রেজিস্ট্রেশন ডকুমেন্ট (Registration documents)
প্রাথমিকভাবে ইটাউনজা টোল প্লাজা ও বারাবাঁকি-আহমেদপুর টোল প্লাজায় এই প্রযুক্তি বসানো হবে ৷ তারপর ধীরে ধীরে রাজ্যের সর্বত্র ই-চালান প্রক্রিয়া চালু হবে ৷