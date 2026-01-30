সোশ্য়াল মিডিয়া ব্যবহারের উপরেও রাশ টানা হোক, বিধানসভায় যা বললেন মন্ত্রী

সোশ্য়াল মিডিয়া ব্যবহারের উপরেও রাশ টানা হোক, বিধানসভায় যা বললেন মন্ত্রী
Social Media Use in Karnataka : অস্ট্রেলিয়া এবং ফিনল্যান্ডে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে যে ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে , এখানেও সেই ব্যবস্থা নেওয়া দরকার ৷
Published : January 30, 2026 at 5:22 PM IST
হায়দরাবাদ : এবার সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের উপর কি একাধিক নির্দেশিকা জারি হতে চলেছে ? নির্দিষ্ট করে এখনও কিছু নিয়ম বা নির্দেশিকা কেন্দ্রীয় সরকার বা কোনও রাজ্য সরকার জারি করেনি ৷ তবে সোশ্যাল মিডিয়া এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করা নিয়ে একাধিক নিয়ম জারির পক্ষে আওয়াজ তুলেছে কর্নাটক সরকার ৷ যদিও ভারত সরকার বা অন্য রাজ্যের তরফে এই বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি ৷
কর্নাটক সরকারের তথ্য ও বায়োটেকনোলজি মন্ত্রী প্রিয়ঙ্কা খাড়গে সেখানকার বিধানসভায় জানিয়েছেন, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার এবং AI ব্যবহারের রাশ টানতে সরকারের উচিত কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা ৷ তাঁর বক্তব্য, বর্তমানে যথেচ্ছভাবে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করছেন যুব সমাজ ৷ যেগুলি ভিন্ন প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে ৷ আর সেই কারণেই পদক্ষেপ গ্রহণের আর্জি জানিয়েছেন তিনি ৷
তাঁর দাবি, অস্ট্রেলিয়া এবং ফিনল্যান্ডে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে যে ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে , এখানেও সেই ব্যবস্থা নেওয়া দরকার ৷ কী বলেছেন প্রিয়ঙ্কা খাড়গে ?
বিধানসভায় তিনি বলেছেন, "এটা একটি গুরুতর সমস্যা ৷ ফিনল্যান্ডে ইতিমধ্যে এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ৷ আমেরিকাও এই ধরনের কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারে ৷ অস্ট্রেলিয়াতে শিশুদের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ৷ আমাদের উচিত এই বিষয়ে বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা করা ৷ এবং এর একটি সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার ৷"
অন্যদিকে কর্নাটকের তথ্য ও বায়োটেকনোলজি দফতর এবং Meta-র যৌথ উদ্যোগে একটি Detox প্রোগ্রামের আয়োজন করা হতে পারে ৷ যেখানে স্কুলের পড়ুয়ারা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা যোগ দেবেন ৷ গোটা রাজ্যের প্রায় তিন লাখ পড়ুয়া এই প্রোগ্রামে অংশ নিতে পারেন ৷
কী নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ায় ?
2024 সালের নভেম্বর মাসে একটি নির্দেশিকা জারি করে অস্ট্রেলিয়া প্রশাসন। ওই নির্দেশিকায় জানানো হয়, সেই দেশের ১৬ বছরের নীচে যাদের বয়স তারা কোনও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে পারবে না ৷ নতুন প্রোফাইল খোলা যেমন অবৈধ ঘোষণা করা হয় তেমনই 16 বছরের নীচে যাদের প্রোফাইল রয়েছে সেই প্রোফাইলগুলোও ডিলিট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৷
যে সব প্ল্য়াটফর্মে অ্য়াকাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে সেগুলি হল - Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X এবং YouTube ৷