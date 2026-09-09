বড়সড় পরিবর্তন হতে পারে FB, Instagram-এ, ফিডের কন্ট্রোল এখন ব্যবহারকারীর হাতেই ?
এবার থেকে রেকমেন্ডেশন অপশনটি ঐচ্ছিক হিসেবে রাখতে হবে সোশাল মিডিয়া প্ল্য়াটফর্মগুলিকে ৷
Published : September 9, 2026 at 8:39 PM IST
হায়দরাবাদ : সোশাল মিডিয়া এখন একপ্রকার নেশায় পরিণত হয়েছে ৷ যেখানে একবার ঢুকলে বের হওয়া বেশ সমস্যার ৷ একের পর এক রিল বা অন্য কন্টেন্ট দেখতে দেখতে কখন যে 5 মিনিট থেকে 50 মিনিট পেরিয়ে যাবে তা বোঝা দুষ্কর ৷ অনেক বিশেষজ্ঞের মত, এতে যে শুধু সময় অপচয় হচ্ছে এমনটা নয়, মানসিক স্বাস্থ্যে ব্যাপক প্রভাব পড়ছে ৷ আর সেই কারণে ফের নতুন নির্দেশিকা দিল অস্ট্রেলিয়া প্রশাসন ৷
প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের একাংশের বক্তব্য, প্রায় প্রতিটি সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম লুপ অ্য়ালগোরিদম (Loop Algorithm) ব্যবহার করে ৷ এই অ্যালগোরিদম এমনভাবে তৈরি করা হয়, যাতে ব্যবহারকারীরা সহজে প্ল্যাটফর্ম থেকে বের হতে পারেন না ৷ এবার এই ধরনের অ্য়ালগোরিদম যাতে ব্য়বহারকারীদের নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে তারজন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করল অস্ট্রেলিয়া প্রশাসন ৷
এবার থেকে রেকমেন্ডেশন অপশনটি ঐচ্ছিক হিসেবে রাখতে হবে সোশাল মিডিয়া প্ল্য়াটফর্মগুলিকে ৷ জানানো হয়েছে My Feed My Way নামে একটি অপশন রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ৷ যা 16 বছর বয়সী এবং তার থেকে বড় ব্যবহারকারীরা ইউজ করতে পারবেন ৷
কী সুবিধা হবে ?
বিভিন্ন সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে এমন বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট থেকে কন্টেন্ট আসে যেগুলি বেশিরভাগ সময়ই আমাদের লাইক বা ফলো করা থাকে না ৷ অর্থাৎ সেই কন্টেন্টগুলি লুপ অ্যালগোরিদমের মধ্যে ব্যবহারকারীদের ফেলে দেয় ৷ যার মাধ্যমে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে আসতে বেশ সমস্যায় পড়তে হয় ৷
কিন্তু My Feed My Way অপশন চালু রাখলে ব্যবহারকারীরা শুধুমাত্র নিজেদের প্রোফাইলে থাকা বন্ধু, ফলোয়ার্স এবং যে যে পেজ লাইক করা আছে সেই সব অ্য়াকাউন্টের কন্টেন্ট দেখতে পারবে ৷ অন্য কোনও কন্টেন্ট তার ফিডে আসবে না ৷
CNBC-এই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে ৷ যেখানে জানানো হয়েছে, শুধু সোশাল মিডিয়া নয়, AI চ্যাটবট, ইন্টারেক্টিভ গেমিং-এর ক্ষেত্রেও এই ফিচার ব্যবহার করা হবে ৷
এই ফিচারের উদ্দেশ্য কী ?
মূলত সোশাল মিডিয়া ফিডের কন্ট্রোল থাকে সেই প্ল্যাটফর্মের উপর ৷ ফলে এমন কিছু কন্টেন্ট আসে যেগুলি দেখতে বাধ্য হন ব্যবহারকারীরা ৷ এবং সেই ব্যবহারকারীদের লুপ-এ ফেলা হয় ৷ কিন্তু অস্ট্রেলিয়া প্রশাসন চাইছে, প্ল্যাটফর্মের উপর কোনও কন্ট্রোল না দিয়ে সোশাল মিডিয়া ফিডের কন্ট্রোল থাকুক ব্যবহারকারীদের হাতেই ৷